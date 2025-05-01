Отдых в Карелии весной 2025

Какие достопримечательности можно посмотреть весной в Карелии

Кивач

Десятиметровый водопад, который появился благодаря обледенению, создавшему подходящий рельеф около 20 000 лет назад. Вот тут действительно можно прикоснуться к прошлому. Интересно, что этот водопад никогда не замерзает, а весной его наполняют тающие снега, что делает его мощнее и величественнее. От Петрозаводска на машине до водопада можно добраться по трассе «Кола». Общее расстояние примерно 75 км. Водопад расположен в заповеднике, поэтому помимо природного явления можно посетить несколько музеев и купить сувениры.

Ладожская Карелия

Пользуется большой популярностью у охотников и рыбаков. Тут чистый воздух, а в северной части озера лосось идет на нерест. Место для активного отдыха, вкусных обедов и наслаждения тишиной. Также тут можно найти достопримечательности для экскурсий: Валаам — самый большой остров одноименного архипелага. Петр Первый основал здесь мужской монастырь, который открыт по сей день. Также при монастыре есть музей быта. На острове можно прогуляться, купить местные продукты, сделанные на фермах: сыр, масло, хлеб. Перед посещением этого места нужно взять с собой закрытую одежду, а женщинам повязать платок на голову. Юканкоски — водопад, достигающий 19 метров в высоту. Добраться до него будет непросто, зато об этом месте не знает большинство туристов. По пути будет возможность посетить оставленную деревню и своими глазами увидеть непроходимый лес. Паасо — городище, на котором коренные карелы жили в тринадцатом веке. По сей день там сохранились части фундамента. Для посещения величественных руин необходимо надеть удобную обувь, потому что путь до них лежит через грунтовую дорогу.

Гирвас

Это палеовулкан. Недействующий вулкан, который считается одним из самых древних в России. До него можно доехать из Петрозаводска на машине: всего 95 км к северу, и вы на месте. Ожидание может отличаться от реальности, поскольку тут нет привычных атрибутов вулкана: ни склона, ни кратера. Но вы своими глазами увидите окаменевшую миллиарды лет назад лаву. Весной отсюда виден сброс воды по окаменевшей лаве. Его устраивает рядом стоящая гидроэлектростанция. Обычно это происходит в конце апреля - начале мая. В эти моменты вулкан становится водопадом, достигающим высоты 16 метров.

Беломорская Карелия

Считается, что это самая дикая часть Карелии. Тут почти нет туристов, и это неудивительно, ведь самый комфортный способ добраться до места — это вертолет. Кинофакт: тут снимали любимую многими романтическую комедию «Любовь и голуби». Место привлекает туристов возможностью порыбачить в Белом море, археологическим парком с древними петроглифами, чистым воздухом, дикой природой, отдыхом от городской суеты и вечной гонки. Тут можно найти старинную церковь Петра и Павла, построенную в 17 веке.

Ладожские шхеры

Архипелаг на северо-западе Ладоги. Скалистые горы разделены протоками. Примечательно, что добраться до них можно по дороге и по воде. Например, из Петрозаводска ежедневно ходит автобус до Сортавалы. Дальше — на электричке до остановочного пункта 168-й км. На личном автомобиле по трассе А-121. Ладожские шхеры созданы для того, чтобы любоваться на них. Это — природная красота, которую нужно видеть собственными глазами. По пути будут попадаться маяки, церкви, заброшенные деревни. Некоторые туристы утверждают, что по шхерам обязательно нужно «путешествовать» вплавь. Для этого можно взять лодку напрокат. Но нужно быть готовым много грести. Очень много грести. Маршрут, который позволяет увидеть все, составляет около 20 км.

Рускеальские водопады

Они расположены в нескольких километрах от Рускеалы. Потоки образовались благодаря реке Тохмайоки. Самый высокий водопад достигает четырех метров в высоту. Его называют Ахвенкоски. Говорят, что лучшее время для посещения этого места — конец апреля и начало мая. Через водопады оборудован подвесной мост. Прогулочный маршрут составляет 1 км среди скал, лесов и воды.

Мраморный каньон Рускеала

Тот самый, рядом с которым расположены водопады. Каньон — одно из самых популярных мест у туристов. Каньон появился благодаря стараниям людей и природы: до 80-х тут добывали мрамор, с помощью которого строили Санкт-Петербург, после этого работа прекратилась, карьеры забросили. А грунтовые воды их затопили. В 2005 году люди нашли это место и создали из него туристическое место отдыха. Теперь тут можно купаться, ходить на байдарках, наслаждаться видами. Для прогулки по каньону весной лучше дождаться сумерек, чтобы увидеть подсветку этого места.