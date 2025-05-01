Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии весной 2025

Весна – волшебное время года, когда оживает природа. Воздух наполняется ароматами цветов и щебетанием птиц. Карелия весной особенно хороша, ведь этот северный регион на побережье Онежского озера известен своими живописными пейзажами, разнообразной флорой и фауной.

Здесь много красивых и интересных мест, которые обязательно стоит посетить. Туристы, побывавшие в республике хотя бы один день, получают море положительных эмоций, ради которых хочется вернуться в эти края снова.

Карельский климат весной

  • В марте, как правило, стоит солнечная и ясная погода, но температура воздуха может достигать -10℃. В первый весенний месяц редко выпадают осадки. Не стоит пренебрегать теплыми вещами: путешественнику нужно взять с собой непромокаемый пуховик, удобную и теплую обувь, несколько шапок и увлажняющий крем. В Карелии влажный воздух, поэтому кожа может сильно сохнуть.
  • Апрель — время для дождевиков, потому что в этом месяце выпадают осадки. Температура поднимается до +7℃, снег тает, в лесу пахнет весной, а дождь может застать путешественника в самый неожиданный момент.
  • Май. В последний весенний месяц почти весь снег тает, а температура достигает 15℃. Погода остается обманчивой, поэтому стоит брать с собой теплую одежду и запасную обувь, ведь проливные дожди — не редкость в мае.

Какие достопримечательности можно посмотреть весной в Карелии

Кивач

Десятиметровый водопад, который появился благодаря обледенению, создавшему подходящий рельеф около 20 000 лет назад. Вот тут действительно можно прикоснуться к прошлому. Интересно, что этот водопад никогда не замерзает, а весной его наполняют тающие снега, что делает его мощнее и величественнее. От Петрозаводска на машине до водопада можно добраться по трассе «Кола». Общее расстояние примерно 75 км. Водопад расположен в заповеднике, поэтому помимо природного явления можно посетить несколько музеев и купить сувениры. enter image description here

Ладожская Карелия

Пользуется большой популярностью у охотников и рыбаков. Тут чистый воздух, а в северной части озера лосось идет на нерест. Место для активного отдыха, вкусных обедов и наслаждения тишиной. Также тут можно найти достопримечательности для экскурсий: Валаам — самый большой остров одноименного архипелага. Петр Первый основал здесь мужской монастырь, который открыт по сей день. Также при монастыре есть музей быта. На острове можно прогуляться, купить местные продукты, сделанные на фермах: сыр, масло, хлеб. Перед посещением этого места нужно взять с собой закрытую одежду, а женщинам повязать платок на голову. Юканкоски — водопад, достигающий 19 метров в высоту. Добраться до него будет непросто, зато об этом месте не знает большинство туристов. По пути будет возможность посетить оставленную деревню и своими глазами увидеть непроходимый лес. Паасо — городище, на котором коренные карелы жили в тринадцатом веке. По сей день там сохранились части фундамента. Для посещения величественных руин необходимо надеть удобную обувь, потому что путь до них лежит через грунтовую дорогу. enter image description here

Гирвас

Это палеовулкан. Недействующий вулкан, который считается одним из самых древних в России. До него можно доехать из Петрозаводска на машине: всего 95 км к северу, и вы на месте. Ожидание может отличаться от реальности, поскольку тут нет привычных атрибутов вулкана: ни склона, ни кратера. Но вы своими глазами увидите окаменевшую миллиарды лет назад лаву. Весной отсюда виден сброс воды по окаменевшей лаве. Его устраивает рядом стоящая гидроэлектростанция. Обычно это происходит в конце апреля - начале мая. В эти моменты вулкан становится водопадом, достигающим высоты 16 метров. enter image description here

Беломорская Карелия

Считается, что это самая дикая часть Карелии. Тут почти нет туристов, и это неудивительно, ведь самый комфортный способ добраться до места — это вертолет. Кинофакт: тут снимали любимую многими романтическую комедию «Любовь и голуби». Место привлекает туристов возможностью порыбачить в Белом море, археологическим парком с древними петроглифами, чистым воздухом, дикой природой, отдыхом от городской суеты и вечной гонки. Тут можно найти старинную церковь Петра и Павла, построенную в 17 веке. enter image description here

Ладожские шхеры

Архипелаг на северо-западе Ладоги. Скалистые горы разделены протоками. Примечательно, что добраться до них можно по дороге и по воде. Например, из Петрозаводска ежедневно ходит автобус до Сортавалы. Дальше — на электричке до остановочного пункта 168-й км. На личном автомобиле по трассе А-121. Ладожские шхеры созданы для того, чтобы любоваться на них. Это — природная красота, которую нужно видеть собственными глазами. По пути будут попадаться маяки, церкви, заброшенные деревни. Некоторые туристы утверждают, что по шхерам обязательно нужно «путешествовать» вплавь. Для этого можно взять лодку напрокат. Но нужно быть готовым много грести. Очень много грести. Маршрут, который позволяет увидеть все, составляет около 20 км. enter image description here

Рускеальские водопады

Они расположены в нескольких километрах от Рускеалы. Потоки образовались благодаря реке Тохмайоки. Самый высокий водопад достигает четырех метров в высоту. Его называют Ахвенкоски. Говорят, что лучшее время для посещения этого места — конец апреля и начало мая. Через водопады оборудован подвесной мост. Прогулочный маршрут составляет 1 км среди скал, лесов и воды. enter image description here

Мраморный каньон Рускеала

Тот самый, рядом с которым расположены водопады. Каньон — одно из самых популярных мест у туристов. Каньон появился благодаря стараниям людей и природы: до 80-х тут добывали мрамор, с помощью которого строили Санкт-Петербург, после этого работа прекратилась, карьеры забросили. А грунтовые воды их затопили. В 2005 году люди нашли это место и создали из него туристическое место отдыха. Теперь тут можно купаться, ходить на байдарках, наслаждаться видами. Для прогулки по каньону весной лучше дождаться сумерек, чтобы увидеть подсветку этого места. enter image description here

Что делать весной в Карелии

  • Сплав

    В зависимости от подготовленности к такому отдыху можно выбрать катамараны или рафты. Есть возможность отправиться в тур на несколько часов и на несколько дней. Сплав — это возможность проверить себя, своими глазами увидеть нетронутую природу Карелии и сблизиться с людьми. В республике много полноводных рек, подходящих для такого отдыха. В мае начинаются первые сплавы по еще холодным рекам.

  • Сафари на квадроциклах

    Разнообразные ландшафты Карелии привлекают любителей покататься на спортивном транспорте. Поэтому тут можно найти туры от 2 - 4 часов до недели. Туры с проживанием в глэмпинге пользуются популярностью, потому что помогают отдохнуть от города, не отвлекаться на сообщения в рабочих чатах и насладиться дикой природой.

  • Отдых на базе

    Для любителей размеренного отдыха. На базах есть все удобства: просторные кровати, сауны, бассейны, кафе и рестораны. Тут можно жить обычной жизнью, изучать новое, посещать экскурсии, прогуливаться в лесу перед сном, провожать закаты на озере.

  • Джиппинг

    Можно выбрать любой маршрут: заезд по вулкану, старым карельским деревням, по воде, для рыбалки. Тур может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Перед началом заезда инструктор расскажет о технике безопасности и научит пользоваться транспортом. Если у участников нет прав — ничего страшного. За рулем будет опытный водитель, знающий маршрут как свои пять пальцев.

Что привезти в качестве сувенира из Карелии

Из путешествий по республике туристы привозят красивые изделия разных народных промыслов. Одной из особенностей Карелии является добыча минералов. Из малинового кварца создают украшения, а на основе шунгита создают натуральную косметику.

Также в сувенирных магазинах можно приобрести посуду, аксессуары и предметы интерьера из карельской березы и текстильную продукцию с заонежской вышивкой. Из местных трав и растений жители региона делают лечебные чаи и бальзамы.

К гастрономическим сувенирам относятся варенье и морс из местной ягоды, копченая рыба и мясо дичи. Охотники могут присмотреть шкуры или клыки крупных животных. Петрозаводск также известен туристам из-за ликеро-водочного завода «Петровский». Его продукция включает настойки, бальзамы и другую алкогольную продукцию, которую можно прихватить в качестве подарка.

Куда поехать в Карелии весной

Весенний сезон в Карелии начинается примерно с 20 марта и длится до 15 мая. 20 марта мы начинаем ездить по экскурсии "Золотое кольцо Карелии" с посещением вулкана Гирвас, т.к. уже позволяет световой день и в лесу тает снег. После 15 мая открывается навигация на остров Кижи, чем открывается летний сезон. До 15 мая на остров Кижи напрямую по воде из Петрозаводска, к сожалению, не попасть.

Самобытная природа Карелии всегда привлекала туристов, а богатая история региона позволяла прикоснуться к истории. Место славится дикой природой, памятниками русского зодчества, большим количеством лесов, самыми большими в России озерами и возможностью отдохнуть от городской суеты.

Весной для Вас доступен наш 3-ех дневный тур "Весна в Карелии", а также однодневные экскурсии к хаскам и оленям, в горный парк Рускеала, по золотому кольцу Карелии с посещением водопада Кивач и другие интересные программы.

А также санаторно-курортный отдых, активный отдых (сплавы, треккинг, джиппинг) и многое другое.

Часто задаваемые вопросы

Как одеться в Карелию весной?

Берите с собой теплые вещи, потому что погода тут очень изменчива — может поменяться несколько раз за день. Не забывайте дождевики и удобную обувь.

Я могу не ходить на совместный ужин?

Мы предугадали этот вопрос, поэтому специально не организовываем совместных ужинов. Вечером вы можете провести время для себя, поужинать в одиночестве или со своей семьей, прогуляться по лесу и не переживать ни о чем.

Что делать после оформления заказа?

Ввести информацию обо всех участниках путешествия и внести предоплату в 20%.

Какая погода в Карелии весной?

Март остается холодным месяцем с температурой -10℃, несмотря на солнечную и ясную погоду. Осадков, в отличие от апреля, почти не бывает. Во втором весеннем месяце температура поднимается до +7℃, повсюду тает снег и увеличивается количество дождей. А в мае воздух прогревается до 15℃, снежного покрова почти не остается, но проливные дожди и холод по ночам — не редкость.

Весенний отдых в Карелии по месяцам

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