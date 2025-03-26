Отдых в Карелии в марте 2025

Мы предлагаем остановиться в одном из крупных туристических городов, ну а экскурсии по ближайшим областям можно запланировать заранее или выбрать за день до отправления. В целом, регион можно поделить на три части: северную, южную и центральную.
Олонецкая Карелия
Так исторически называют центральную и южную области республики. Здесь находится столица республики — Петрозаводск, откуда и начинается путешествие по Карелии. В городе можно посетить главную площадь, Кафедральный и Крестовоздвиженский собор, пройтись по Онежской набережной и прогуляться по парку Культуры и отдыха. Отсюда туристы отправляются на остров Кижи, где разместился объект культурного наследия ЮНЕСКО — ансамбль деревянных храмов. Одна из его церквей, Церковь Преображения Господня, была построена в 1714 году без единого гвоздя.
Другая ближайшая достопримечательность — вулкан Гирвас. Его обнаружили в 60-е годы, когда строили гидроэлектростанцию. Застывшая лава вулкана распространилась вокруг на тысячу километров. Весной, при плюсовой температуре, удается застать открытие шлюзов дамбы при половодье, когда вулкан превращается в огромный водопад.
За 30 км от Петрозаводска находится гора Воттоваара, откуда также можно быстро добраться из города. Место является самой высокой точкой Карелии, поскольку его высота достигает 417 метров. На горе вы найдете священные для древних жителей каменные сейды — установленные около 4-6 тысяч лет назад огромные валуны на мелких камнях. Сейд считался «живым», если под ним растет мох. Это означало, что с ним можно взаимодействовать.
Ладожская Карелия
Это часть республики, расположенная вдоль северного побережья Ладожского озера. Здесь, кроме простых туристов, собираются любители охоты и рыбалки. В области можно посетить самый значительный по размерам остров Валаамского архипелага — Валаам, где находится Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный Петром Первым в 1715 году.
Природными достопримечательностями здесь являются водопад «Юканкоски», с высотой в 19 метров и Гора Паасо — древнее городище, на территории которого в 13 веке проживали карелы. Также можно посетить известный горный парк «Рускеала» с уникальным чистым озером в искусственном мраморном кратере и памятник природы Ястребиное озеро.
Беломорская Карелия
Самая дикая часть региона, граничащая с Финляндией и Мурманской областью. Любителям истории здесь будет интересно рассмотреть Беломорские петроглифы в низовьях реки Выг. А туристы, желающие ознакомиться с природой, смогут посетить национальный парк Паанаярви, Костомукшский заповедник и государственный заказник Войница, где откроют уникальную природу и ландшафты Карелии.