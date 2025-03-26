Отдых в Карелии в марте 2025

Туры на север не просто так притягивают туристов. Здесь не так тепло, как на юге России и туристов довольно много, но точки отдыха настолько раскиданы по местности, что даже в разгар сезона без труда найдётся уединенное место.

В марте температура начинает подниматься и погода не так сурова, как зимой. Для любителей зимних развлечений приходит бархатный сезон. Время кататься на снегоходах и квадроциклах по снежной целине. В начале весны снег не тает активно. Снегоход до середины весны будет актуальным транспортом.

Потепление порадует и любителей зимней рыбалки. Рыба проявляет большую активность, но лед сохраняет толщину. Найти лучшее место для рыбалки на снегоходе просто, если перемещаться прямо по льду рек и озёр.

Любителям охоты тоже будет чем заняться. На снегу отлично видны следы зверя.

Культурный отдых - самый популярный вид туров в Карелии. Экскурсии и выезды с осмотром местным достопримечательностей. Природные и созданные человеком уникальные места привлекают множество туристов в любое время года.