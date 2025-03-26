Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии в марте 2025

Стоит ли ехать в Карелию в марте?

Туры на север не просто так притягивают туристов. Здесь не так тепло, как на юге России и туристов довольно много, но точки отдыха настолько раскиданы по местности, что даже в разгар сезона без труда найдётся уединенное место.

В марте температура начинает подниматься и погода не так сурова, как зимой. Для любителей зимних развлечений приходит бархатный сезон. Время кататься на снегоходах и квадроциклах по снежной целине. В начале весны снег не тает активно. Снегоход до середины весны будет актуальным транспортом.

Потепление порадует и любителей зимней рыбалки. Рыба проявляет большую активность, но лед сохраняет толщину. Найти лучшее место для рыбалки на снегоходе просто, если перемещаться прямо по льду рек и озёр.

Любителям охоты тоже будет чем заняться. На снегу отлично видны следы зверя.

Культурный отдых - самый популярный вид туров в Карелии. Экскурсии и выезды с осмотром местным достопримечательностей. Природные и созданные человеком уникальные места привлекают множество туристов в любое время года.

Предложения по отдыху в Карелии в марте

Просыпающаяся природа, бурные реки и водопады, великолепный свежий воздух — все это туры в Карелию в марте. Предлагаем для Вас хороший выбор отличных программ от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

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Что посмотреть в Карелии в марте

Мы предлагаем остановиться в одном из крупных туристических городов, ну а экскурсии по ближайшим областям можно запланировать заранее или выбрать за день до отправления. В целом, регион можно поделить на три части: северную, южную и центральную.

Олонецкая Карелия

Так исторически называют центральную и южную области республики. Здесь находится столица республики — Петрозаводск, откуда и начинается путешествие по Карелии. В городе можно посетить главную площадь, Кафедральный и Крестовоздвиженский собор, пройтись по Онежской набережной и прогуляться по парку Культуры и отдыха. Отсюда туристы отправляются на остров Кижи, где разместился объект культурного наследия ЮНЕСКО — ансамбль деревянных храмов. Одна из его церквей, Церковь Преображения Господня, была построена в 1714 году без единого гвоздя.

Другая ближайшая достопримечательность — вулкан Гирвас. Его обнаружили в 60-е годы, когда строили гидроэлектростанцию. Застывшая лава вулкана распространилась вокруг на тысячу километров. Весной, при плюсовой температуре, удается застать открытие шлюзов дамбы при половодье, когда вулкан превращается в огромный водопад.

За 30 км от Петрозаводска находится гора Воттоваара, откуда также можно быстро добраться из города. Место является самой высокой точкой Карелии, поскольку его высота достигает 417 метров. На горе вы найдете священные для древних жителей каменные сейды — установленные около 4-6 тысяч лет назад огромные валуны на мелких камнях. Сейд считался «живым», если под ним растет мох. Это означало, что с ним можно взаимодействовать.

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Ладожская Карелия

Это часть республики, расположенная вдоль северного побережья Ладожского озера. Здесь, кроме простых туристов, собираются любители охоты и рыбалки. В области можно посетить самый значительный по размерам остров Валаамского архипелага — Валаам, где находится Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный Петром Первым в 1715 году.

Природными достопримечательностями здесь являются водопад «Юканкоски», с высотой в 19 метров и Гора Паасо — древнее городище, на территории которого в 13 веке проживали карелы. Также можно посетить известный горный парк «Рускеала» с уникальным чистым озером в искусственном мраморном кратере и памятник природы Ястребиное озеро.

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Беломорская Карелия

Самая дикая часть региона, граничащая с Финляндией и Мурманской областью. Любителям истории здесь будет интересно рассмотреть Беломорские петроглифы в низовьях реки Выг. А туристы, желающие ознакомиться с природой, смогут посетить национальный парк Паанаярви, Костомукшский заповедник и государственный заказник Войница, где откроют уникальную природу и ландшафты Карелии.

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Куда можно съездить с детьми

Семьи с детьми любого возраста могут отправиться в театр, зоопарк, прокатиться с ездовыми собаками в питомниках хаски и посетить резиденцию местного Деда Мороза.

Развлечения в столице

В Петрозаводске можно найти множество развлекательных и познавательных учреждений для детей. Например, в местном Театре кукол показывают представления по сюжетам известных детских сказок.

Зоопарк в Сортавале

С 10 утра до 7 вечера в городе работает зоопарк под открытым небом, где находится более 620 животных видов, многие из которых занесены в Красную книгу. Детям и взрослым будет не менее интересно в контактном зоопарке с кроликами, пони, карликовыми овечками и камерунскими козочками, где животных можно гладить и кормить.

Резиденция карельского Деда Мороза

Карельский волшебник Талви Укко живет в поселке Чана, у него есть свой питомник ездовых собак и ферма северных оленей. Старец приглашает гостей пообщаться с местными животными, угоститься карельской выпечкой и чаем из местных трав.

Как добраться до Карелии в марте

Добраться до Петрозаводска можно как минимум тремя видами транспорта:

  • Самолёт советуем только из самых дальних точек, когда не хочется терять больше суток на дорогу. Трансфер от аэропорта доставит вас до точки отдыха. Без пробок и ожидания.

  • Поезд для любителей размеренных поездок в комфортном пространстве. Природа за окном медленно меняется и вы знакомитесь с Карелией до выхода на перрон.

  • Автобус или личный транспорт подойдет тем, кто хочет по пути изучить другие города и остановиться погулять в транзитных точках. Этот транспорт доставит до конечной точки и не нуждается в пересадках.

Ежегодные мероприятия в Карелии в марте

В марте начинается сезон карельских национальных праздников. Жители с особым трепетом и почтением относятся к обрядам и обычаям, поэтому тщательно готовятся к каждому празднику. В праздничные дни площади городов и других населенных пунктов выглядят ярко и колоритно, к тому же все украшения местные жители создают своими руками, соблюдая народные традиции.

С 1 марта по 9 апреля в республике проходит международный фестиваль «Калевальская мозаика». Организаторами праздничного события традиционно становятся Национальная библиотека, Дом ремесел Петрозаводска и другие учреждения культуры. Они проводят экскурсии, лекции, музыкальные вечера с местными народными инструментами, выставки карельских художников и другие мероприятия. Для детей предусмотрены интерактивные познавательные программы.

В середине месяца в Петрозаводске можно застать Масленицу, попасть на международный зимний кайт-марафон «Транс-Онего» у акватории Онежского озера, авторалли «Яккима» и фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest. Рыбаки могут посостязаться на фестивале рыболовства «Kuitin Kala» в Вокнаволоке.

Часто задаваемые вопросы

Какие вещи взять с собой в марте?

В марте еще сохраняется многочисленный снежный покров. Несмотря на солнечную ясную погоду, средняя температура -10-15℃. В мартовское путешествие по Карелии лучше ехать в зимней обуви и одежде, а также взять с собой другие теплые вещи и сушилку для обуви. Для активного отдыха среди снежных природных просторов подойдет горнолыжный или болоневый костюм.

Можно ли рыбачить в марте?

Рыба отлично чувствует потепление и приближающуюся весну, а также активно готовится к нересту, что заставляет ее всплывать наверх в поисках любой еды. К тому же, на водоемах в марте остается прочный лёд, безопасный для рыбаков. Можно сказать, что первый месяц весны — один из самых удачных периодов для рыбалки.

Какие цены на весенний отдых в Карелии?

Начало весны не считается в регионе периодом высокого сезона, поэтому цены на жилье, экскурсии и развлечения невысокие. Относительно низкая стоимость позволяет бюджетно отдохнуть, не переплачивая за услуги.

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