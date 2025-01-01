Зима в Карелии в феврале в самом разгаре, так что туристам нужно быть готовым к сильно минусовым температурам. Однако холодно обычно в ночное время суток, а днем температура вполне привычная и комфортная.

Погода на юге Карелии, в среднем составляет от -9 до -13˚С, а вот ночью температура может опуститься ниже -15˚С. Иногда бывают и исключения, например, в период оттепели воздух может прогреться до +2˚С.

Также нужно обратить внимание на то, что климат в Карелии влажный, поэтому холодная погода здесь переносится тяжелее, чем в центральных районах страны. Чтобы отпуск был комфортным заранее позаботьтесь о том, чтобы взять с собой достаточное количество теплых вещей. Также не забудьте и об уходе за кожей: при таких температурах важно пользоваться увлажняющим кремом для лица и рук и бальзамом для губ.