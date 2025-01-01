Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии в феврале

Февраль в северном регионе — не просто месяц холодов, а уникальная возможность окунуться в волшебство зимы, с ее ледяными дыханием и снежной тишиной.

В это время года природа Карелии раскрывает свою настоящую сущность, предоставляя тем, кто готов с ней познакомиться, невероятные впечатления и незабываемый досуг.

Туры в Карелию в феврале 2025

Великолепные острова, тысячи озер — все это доступно в турах в Карелию в феврале. Предлагаем для Вас хороший выбор зимних программ, с посещениям множества удивительных и интересных мест, от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Туры по популярным достопримечательностям Карелии для отдыха в феврале

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

Погода в Карелии в феврале

Зима в Карелии в феврале в самом разгаре, так что туристам нужно быть готовым к сильно минусовым температурам. Однако холодно обычно в ночное время суток, а днем температура вполне привычная и комфортная.

Погода на юге Карелии, в среднем составляет от -9 до -13˚С, а вот ночью температура может опуститься ниже -15˚С. Иногда бывают и исключения, например, в период оттепели воздух может прогреться до +2˚С.

Также нужно обратить внимание на то, что климат в Карелии влажный, поэтому холодная погода здесь переносится тяжелее, чем в центральных районах страны. Чтобы отпуск был комфортным заранее позаботьтесь о том, чтобы взять с собой достаточное количество теплых вещей. Также не забудьте и об уходе за кожей: при таких температурах важно пользоваться увлажняющим кремом для лица и рук и бальзамом для губ.

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Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Отдых по временам года в Карелии

Карелия прекрасна в любое время года. Каждый найдет в Карелии свой сезон. Отдых в Карелии летом дает возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Компании о нашем туроператоре

Где отдохнуть в Карелии в феврале

Февраль – подходящее время для того, чтобы отправиться на подледную рыбалку, посетить горнолыжные курорты или покататься на собачьих упряжках, любуясь северными лесными пейзажами.

Для семейного отдыха подойдет:

  • Кивач: замерзший в февральском холоде, водопад превращается в ледяную симфонию. Здесь вы сможете увидеть красоту, доступную лишь зимой, когда вода становится произведением искусства.

  • Горнолыжные трассы: Карелия предлагает немало возможностей для активного туризма. Отважившись на лыжные спуски, вы почувствуете несравненное удовлетворение от взлета снега и скорости.

  • Национальные парки: Паанаярви и другие леса оживают зимой. Ландшафты, покрытые снегом, превращаются в чарующий мир, в который так приятно погружаться.

  • Питомники: популярными местами, где можно весело провести время с хаски стали «Белая Руна», «Талви Укко», «Хаски Моа» и Karjala Park. Четвероногие друзья, которые всегда рады гостям, не оставят равнодушными ни взрослых, ни юных путешественников.

Преимущества отдыха в феврале

Возможно, замерзшие ландшафты не вдохновляют на отдых у воды, но именно это делает зимний Карелии таким уникальным. В феврале здесь расцветает таинственная красота северных лесов и гор. Хотя ночью термометры могут падать ниже -15˚С, в дневные часы стоит комфортная температура, и тщательно выбранный арсенал теплой одежды станет вашим верным союзником.

Зимний февраль в Карелии предоставляет уникальную возможность оценить ее влажный климат, в котором холод переносится иначе, чем в центральных районах страны. Так что не забывайте о теплых шапках и перчатках. Но даже несмотря на мороз, эта пора привносит в отдых особый шарм и магию.

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