Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Легенды Севера — зимний тур в Карелию

от 41 900 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
01.12–09.03сезонность
10 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 4
    Ночей: 3
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 4 завтрака (шведский стол), 1 чаепитие (в питомнике хасок и оленей), 1 обед (в день экскурсии на Кижи), проживание в гостинице в центре Петрозаводска (4 дня/ 3 ночи), все входные билеты по программе (экскурсия в питомник хаски, оленья ферма, входной билет с экскурсией "Мраморный каньон" в горном парке Рускеала, гора Сампо, водопад Кивач, вулкан Гирвас, входной билет и экскурсия на острове Кижи), транспортное обслуживание на автобусе по программе все дни, работа экскурсовода по программе все дни. проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой по маршруту Оятивщина-Кижи-Оятивщина.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Заонежье, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Хаски и олени в Карелии, Вулкан Гирвас
Легенды Севера — зимний тур в Карелию

Мы предлагаем провести четыре незабываемых дня в настоящей снежной сказке — зимней Карелии! 

Наш тур «Легенды Севера — очарование зимней Карелии»— создан специально для тех, кто хочет всего за 4 дня посетить все основные объекты в зимней Карелии: величественный мраморный каньон Рускеала, окованный льдом и снегами; шедевр северного деревянного зодчества — остров Кижи с тишиной и благодатью русской зимы; живописный водопад Кивач, который не замерзает даже зимой и конечно же познакомиться с лесными северными оленями и верными спутниками человека на Севере — хасками

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Зимний Петрозаводск и этно-парк Талвиукко: хаски и олени

08:00 - встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска; 08:10 - завтрак; 08:30 – автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску; 11:00 - экскурсия к хаски и оленям, чаепитие; 15:00 - заселение в гостиницу, свободное время.

Мы встретим вас на вокзале с большой красной табличкой «Золотое кольцо Карелии». Выбирайте утренние поезда с прибытием с 06:50 до 08:00.

_*Рекомендуем взять с собой только необходимые вещи. Основной

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Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи

8:00 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 12:30 - прибытие в село Великая губа/Оятивщина; 12:30 - 13:00 - путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой; 13:00 - 14:30 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 16:30 — обед в Медсежьегорске (включен в стоимость); 20:30 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – дивный остров Кижи.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут -

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Ледовая сказка: мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады); 14:00-17:30 - экскурсия и свободное время на Рускеала; 21:00 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

8.00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

9.00

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Легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и древний вулкан Гирвас.

Завтрак в гостинице; Освобождение номеров. Вещи можно взять в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы. 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром! Сегодня финальный аккорд нашего знакомства с зимней Карелией!

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Заонежье
# Заонежье Заонежье – не просто район Карелии на берегу Онежского озера. Это природно-ландшафтный и...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Хаски и олени в Карелии
# Питомник оленей Здесь вы сможете вблизи наблюдать за жизнью оленей, покормить их с руки и даже по...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (10)
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Легенды севера - очарование зимней Карелии, 26-29 февраля 2020 Пишу здесь отзыв не сразу по-приезду. Первый свой отзыв написала в "Отзовике", как обычно, сразу, ещё в поезде. Кстати, отзыв "на пятерку".

А поездка была отличная! Организация встречи, поездок, режим поездки, остановки, экскурсии, проживание - всё без проблем. Есть одна проблема - погода. Как с ней договориться?! Нам очень везло два дня, а вот в день посещения острова Кижи... Мало того, что Онега в принципе не замёрзла в этом году и непригодна для поездки из Петрозаводска на "воздушной подушке", о чем нас предупредили заранее, кстати, так ещё и в этот день сильнейший ветер и метель налетели на Карелию. Конечно, хорошо, пришла зима, но на продуваемом острове было негуляльно как-то. Зато на следующий день опять солнце, чистейший снег, лёгкий мороз! Сказка!

Были у нас отличные экскурсоводы: Галина Петровна, Роман, Галина Ивановна. Увлечённые, знающие свой край, и просто приятные в общении люди. Роман, к тому же, прекрасно возил нас по иногда сложным зимним дорогам Карелии. Спасибо всем.

Проживание в отеле Космос, завтраки - отличное! Кроме того, каждый день пробовали множество разных "калиток" (впервые, вообще, услышала о них!). Поскольку узнала о "Золотом кольце Карелии" случайно, из рекламы, немного волновалась. Но все прошло отлично, рекомендую всем. Это как раз тот случай, когда не страшно порекомендовать самым близким друзьям. Сотрудникам удачи, здоровья и не снижать уровня. Спасибо.

"Легенды Севера - очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 Мы с подругой посетили Карелию с туром "Легенды Севера-очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 г. С турфирмой "Золотое кольцо Карелии" мы путешествовали впервые. Выбор был сделан в пользу нее из-за продуманности предложенных ею экскурсионных туров. Несколько лет назад я уже бывала в Карелии и точно знала, где бы я хотела побывать и чтобы хотела увидеть, предложенная турфирмой программа полностью совпала с моими пожеланиями, подруга доверилась моим предпочтениям и мы забронировали тур, о чем ни разу не пожалели.

Сотрудники турфирмы большие молодцы, организация тура на самом высоком уровне начиная с момента подтверждения и оформления поездки, включая ее сопровождение во время самой поездки, все оперативно, четко, согласно графику, заявленному в описании тура. Со стороны сотрудников турфирмы мы ощущали внимание и контроль за ходом экскурсионной программы.

Экскурсоводы, проводившие наши экскурсии, люди, влюбленные в свой край и в дело, которым они занимаются, информация доносилась в доступной форме, не формально, экскурсии проходили в спокойном ритме, что позволяло сделать фотографии, задать вопросы, обсудить интересующие нас темы из истории края. Ввиду того, что время нашей экскурсии выпало на середину рабочей недели, наша группа была малочисленный, что позволило установить более тесный контакт с экскурсоводами и сделать экскурсии очень личностными, приближенными именно к нашим интересам. Спасибо всем экскурсоводам за внимательное отношение к туристам, они тонко чувствуют группу и подстраивают экскурсии под конкретных людей, а это всегда особенно приятно.

Отдельно хочется выразить благодарность нашему бессменному водителю Владимиру и не только как профессионалу, но и как отзывчивому, душевному человеку. Владимир обожает Карелию и с большой любовью рассказывает о своем крае, людях его населяющих, стараясь передать эту любовь туристам. Во время экскурсий Владимир сориентировал нас где можно вкусно и недорого поесть, а во время дальней поездки на о.Кижи договорился с церковной общиной, чтобы нас накормили обедом. После возвращения с острова нас ожидал радушный прием и обед из натуральных продуктов, выращенных в личном подсобном хозяйстве общины. Все было вкусно, особенно всем понравилась поданная к травяному чаю протертая с сахаром клюква, которую мы толстым слоем намазывали на кусочек хлебушка. Обед был очень кстати, поскольку впереди у нас была долгая обратная дорога в Петрозаводск. Спасибо Владимиру за заботу.

Наша поездка получилась душевной и хорошо организованной, за что мы выражает огромную благодарность сотрудникам турфирмы "Золотое кольцо Карелии".

Карелия прекрасна в любое время года и мы уверены, что вернемся сюда еще не один раз. Татьяна и Алла

Добрый день! Хотим выразить благодарность турфирме "Золотое кольцо Карелии" за прекрасную возможность ознакомиться с красотами этой волшебной республики!

За несколько дней мы успели посетить: -питомник с хаски, где получили море положительных эмоций от общения с этими энергичными собачками и катания на собачьих упряжках; -резиденцию карельского Деда Мороза; -горный парк Рускеала, где познакомились не только с красотой мраморного каньона снаружи , но и опустились в волшебные подземные шахты, покрытые льдом и ознакомились с процессом добычи мрамора; -водопад Кивач - изумительное место для посещения в Карелии, которое наполняет энергией дикой природы; -Сортавала - город с особенной архитектурой; -Успенскую церковь - удивительное архитектурное сооружение 17-ого века; -зоокомплекс "Три медведя" на берегу Сямозера - определенно лучший зоопарк , который мы когда-либо посещали, где мы послушали интереснейший рассказ экскурсовода и собственноручно покормили животных 💙 Хочется выразить благодарность экскурсоводам турфирмы "Золотое кольцо Карелии" за насыщенные экскурсии, и

отдельное огромное спасибо нашему водителю Михаилу, который сопровождал нас во время экскурсий на столь дальние расстояния и поведал нам множество интересных историй о Карельском крае!😍💙

Не первый раз приезжаю в Карелию, уже кажется почти всё видел, везде был... По совету моей знакомой обратился в "Золотое кольцо Карелии" и - не пожалел! Организованы экскурсии отлично. Первый день обзорная экскурсия по Петрозаводску и поездка в резиденцию карельского Деда Мороза. Покатались на собачьих упряжках, потискали пушистых маламутов, познакомились с карельским Дедом Морозом. Чай и блины. Второй день путешествие в Рускеалу. Я был ранее в парке два раза, но всё бегом - бегом, по пути на Валаам. В этот раз провели там весь день. Кстати, двух человек, которые приехали в Петрозаводск после отправления автобуса, сотрудник компании, на машине привёз к автобусу, когда мы остановились в пути на чай - перекур. Такое отношение к клиентам меня очень удивило и порадовало. Молодцы!

В Рускеале был и снегопад, и солнце, не очень приятный для меня казус. Сказалась близость границы с Финляндией, мой смартфон решил, что я уже в Suomi, и перевёл время на час назад. В результате я опоздал к автобусу, пусть и немного, но было стыдно. Так, что будьте аккуратнее, техника подводит.

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