"Легенды Севера - очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 Мы с подругой посетили Карелию с туром "Легенды Севера-очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 г. С турфирмой "Золотое кольцо Карелии" мы путешествовали впервые. Выбор был сделан в пользу нее из-за продуманности предложенных ею экскурсионных туров. Несколько лет назад я уже бывала в Карелии и точно знала, где бы я хотела побывать и чтобы хотела увидеть, предложенная турфирмой программа полностью совпала с моими пожеланиями, подруга доверилась моим предпочтениям и мы забронировали тур, о чем ни разу не пожалели.

Сотрудники турфирмы большие молодцы, организация тура на самом высоком уровне начиная с момента подтверждения и оформления поездки, включая ее сопровождение во время самой поездки, все оперативно, четко, согласно графику, заявленному в описании тура. Со стороны сотрудников турфирмы мы ощущали внимание и контроль за ходом экскурсионной программы.

Экскурсоводы, проводившие наши экскурсии, люди, влюбленные в свой край и в дело, которым они занимаются, информация доносилась в доступной форме, не формально, экскурсии проходили в спокойном ритме, что позволяло сделать фотографии, задать вопросы, обсудить интересующие нас темы из истории края. Ввиду того, что время нашей экскурсии выпало на середину рабочей недели, наша группа была малочисленный, что позволило установить более тесный контакт с экскурсоводами и сделать экскурсии очень личностными, приближенными именно к нашим интересам. Спасибо всем экскурсоводам за внимательное отношение к туристам, они тонко чувствуют группу и подстраивают экскурсии под конкретных людей, а это всегда особенно приятно.

Отдельно хочется выразить благодарность нашему бессменному водителю Владимиру и не только как профессионалу, но и как отзывчивому, душевному человеку. Владимир обожает Карелию и с большой любовью рассказывает о своем крае, людях его населяющих, стараясь передать эту любовь туристам. Во время экскурсий Владимир сориентировал нас где можно вкусно и недорого поесть, а во время дальней поездки на о.Кижи договорился с церковной общиной, чтобы нас накормили обедом. После возвращения с острова нас ожидал радушный прием и обед из натуральных продуктов, выращенных в личном подсобном хозяйстве общины. Все было вкусно, особенно всем понравилась поданная к травяному чаю протертая с сахаром клюква, которую мы толстым слоем намазывали на кусочек хлебушка. Обед был очень кстати, поскольку впереди у нас была долгая обратная дорога в Петрозаводск. Спасибо Владимиру за заботу.

Наша поездка получилась душевной и хорошо организованной, за что мы выражает огромную благодарность сотрудникам турфирмы "Золотое кольцо Карелии".

Карелия прекрасна в любое время года и мы уверены, что вернемся сюда еще не один раз. Татьяна и Алла