Осень в Карелии по-особенному прекрасна. Это период, когда невооруженным глазом видно, что лучший художник – это сама природа. Под сенью высокого лазурного неба бескрайние леса, щедро окрашенные в яркие цвета, отражаются в зеркальной глади кристально чистых карельских озер.

Любуясь на всё это великолепие, созданное природой, невозможно ей не восхищаться.

Преимущества осеннего отдыха

Осень – отличное время года для знакомства с Карелией. В этот период в регионе держится комфортная дневная температура воздуха, когда не слишком жарко, но и не холодно, нет проливных дождей, а вездесущие назойливые насекомые перестают докучать. Немаловажным плюсом осеннего отдыха в Карелии является минимальное количество в регионе в этот период туристов.

Особенности осеннего отдыха в Карелии

Собираясь осенью на отдых в Республику, необходимо не только заранее продумать экскурсионную программу, но и учесть некоторые особенности пребывания в Карелии в этот сезон. Их не много, но они могут существенно повлиять на качество путешествия. Опытные туристы рекомендуют обратить внимание на такие нюансы.

1. Небольшое количество световых часов.

Из-за местоположения страны летом здесь белые ночи, а осенью – короткий световой день. Чем севернее пролегает туристический маршрут, тем на меньшее количество светлых часов в сутках можно рассчитывать. Этот факт, а также время, проведенное в дороге, необходимо учитывать при составлении плана следования к достопримечательностям, иначе в темноте их не удастся рассмотреть.

2. Типичные погодные условия для осеннего сезона

Обычно с сентября по ноябрь ветрено, холодно и дождливо. Легко минимизировать последствия этой проблемы можно с помощью одежды и обуви из современных влагостойких, ветронепроницаемых и влагоотталкивающих материалов. Также следует одеваться по принципу многослойности, чтобы в теплый день была возможность снять лишнюю куртку, кофту или свитер.

3. Закрытие водного пути к дальним карельским островам

Конкретная дата зависит от погоды, но обычно к ноябрю на остров Кижи и Валаамский архипелаг уже не добраться вплавь.

Природные достопримечательности

В хорошую погоду туристы могут подолгу гулять в карельских парках и заповедниках, любуясь первозданной природой во всех ее красках. Им рекомендуется обязательно посетить такие места.

Карелия осенью: варианты досуга

Осенняя Карелия дарит своим гостям широкий спектр возможностей для отдыха. Здесь каждый сможет найти занятие себе по душе.

«Тихая охота»

Карелия славится на всю Россию своими богатыми грибными и ягодными местами. На ее территории произрастает более 270 видов грибов и ягод. Любители тихой охоты точно не вернутся из местных лесов с пустыми лукошками.

Осенью большинство лесных полян приобретает рубиновый оттенок из-за большого количества дозревшей брусники и клюквы. Эти ягоды – настоящий кладезь витаминов, жизненно необходимых организму для поддержания хорошего самочувствия и укрепления иммунитета.

А соленые грузди или жареные с лучком маслята подарят настоящее гастрономическое наслаждение каждому, кто их попробует.

Рыбалка

Всем известно, что карельские озера и реки – идеальное место для рыбалки. Осенью самое благоприятное время для ловли крупных особей. Именно в прохладное время они подходят ближе всего к берегу в поисках корма, а так как перед зимой они активно накапливают жир, то и за приманку хватаются охотно. Гарантировано увенчается успехом рыбалка в Карелии как с берега, так и с лодки.

Сентябрьские ночи – лучшее время для ловли налима. В это время они находятся в активном поиске пропитания, и поймать их не составит большого труда.

Прогулки по водным просторам

Экскурсии на моторных лодках и катерах позволят взглянуть на местные красоты совершенно с другого ракурса. С водной глади карельские пейзажи становятся еще более живописными и завораживающими. Любители более острых ощущений могут взять на прокат гидроцикл и получить свою дозу адреналина, с ветерком рассекая волны.

Сафари-туры

Катание на квадроциклах по бездорожью межсезонья – захватывающее дух приключение, гарантирующее получение массы незабываемых эмоций и заряд адреналина. Проехаться по болоту, пересечь песчаные дюны, преодолеть насыпи из гигантских валунов: от таких активностей в восторге остаются и взрослые, и дети.

Стоит помнить, что для таких поездок нужна специальная защитная экипировка.

Джип-туры

Джиппинг – путешествие по сложным маршрутам с крутыми участками за рулем внедорожника под руководством инструктора. Экстремальные джип-туры очень востребованы в регионе, так как в них можно посетить уникальные места недоступные обычным туристам.

В гостях у хаски

Побывать в гостях у этих дружелюбных четвероногих – всегда хорошая идея. Гости питомника могут просто совершить пешие прогулки в сопровождении собак, а могут осмотреть окрестности в более быстром темпе, катаясь на упряжках.

Карелия поможет развенчать миф о том, что покататься в упряжке, запряженной хаски, возможно только по заснеженным участкам зимой. Осенью катание также доступно для всех желающих только упряжка будет не на полозьях, а на колесах.

Гастротур

Любители вкусно покушать будут приятно удивлены колоритными блюдами традиционной карельской кухни. Обязательно стоит попробовать:

каларуока – вкуснейшая молочная уха;

калитка – небольшой открытый пирог с большим количеством начинки;

сульчины – сытные блины из ржаной муки с начинкой из риса или пшена;

какрискука – необычный пирог с репой;

пироги-рыбники (изюминка блюда в его начинке: туда добавляют неочищенную от чешуи рыбу).

А если запить все это многообразие вкусов знаменитым «Карельским бальзамом», настоянным на 30 травах, гастрономическое наслаждение просто обеспечено.

Памятные места и достопримечательности

Достопримечательности Карелии доступны для ознакомления и не теряют своей красоты и значимости в любое время года. А вот природные памятники и парки приобретают особое очарование в осенний период.

Природные достопримечательности

В хорошую погоду туристы могут подолгу гулять в карельских парках и заповедниках, любуясь первозданной природой во всех ее красках. Им рекомендуется обязательно посетить такие места.

Он представляет собой озеро и прилегающую территорию, покрытую лесами. Водоем глубиной 50-метров образовался на месте заброшенного карьера выработки мрамора. Вода в нем чистая и прозрачная, но из-за большой глубины в неясную погоду кажется совсем черной. Заброшенные шахты и шхеры образовали полузатопленные пещеры. В некоторые из них пускают туристов.

Парк находится недалеко от Сортавалы и доехать до него совсем нетрудно. Сделать это можно на автомобиле или общественном транспорте. Если ехать из Петрозаводска, то дорога займет примерно 4 часа, а из Сортавалы – час.

Вход в заповедную зону, как и экскурсии с гидом, – платные. Но организованную экскурсионную программу можно и не приобретать, а гулять по ухоженным тропинкам самостоятельно. На территории парка и возле него есть кафе и гостевые дома.

На нем находится заповедник и памятники древнего зодчества, охраняемые ЮНЕСКО. Главный объект – это Преображенская церковь с 22-мя куполами. Самый высокий из них возвышается на 35 метров. Храм был построен в 1714 году на месте старой сгоревшей шатровой церкви. Сейчас он находится на реставрации, и туристы могут любоваться им только снаружи. Другие интересные объекты – Покровская церковь, древняя звонница, заброшенное кладбище, крестьянские избы, здания амбаров и мукомолен.

Сотрудники музея-заповедника живут здесь же, на острове, в деревнях Васильево и Ямка. В эти поселения можно прогуляться самостоятельно или с экскурсией. Попасть на Кижи можно только по Онеге на теплоходе. Поздней осенью из-за штормов его может значительно раскачивать, а ближе к зиме переправу закрывают вовсе.

3. Заповедник «Кивач»

Это наиболее древняя и самая большая заповедная зона в Карелии. Туристам тут разрешено гулять экотропами и любоваться одноименным ступенчатым водопадом. Сбор грибов, ягод, трав и цветов, а также их семян запрещен.

На территории заказника находится музей, дендрарий, забавный деревянный памятник карельскому комару, кафе и сувенирные лавки. Вход в заповедник осуществляется по пропускам, которые нужно оформлять заранее.

Он основан в 1992 году и назван в честь одноименного озера, расположенного на его территории. Чтобы посетить эту заповедную зону, нужен специальный пропуск.

Здесь запрещено разводить костры, тревожить фауну, собирать грибы, цветы и травы. Но любители тихого безмятежного отдыха вдали от шума мегаполиса могут арендовать домик и вдоволь наслаждаться живописными красками и волшебными звуками природы.

5. Гирвас – поселок и гора-вулкан, катер которой потух более 2 млрд лет назад.

Он находится в 70 км от столицы Карелии. Сейчас от вулкана остались только темные пороги застывшей лавы. Именно осенью, когда количество выпавших осадков увеличивается, пороги наполняются водой. Туристам разрешается гулять по территории Гирваса и собирать грибы и ягоды в его окрестностях.

6. Источники минеральной воды

Возле них еще при Петре I был построен санаторий. Сейчас он носит название «Марциальные воды». В нем можно остаться на несколько дней, чтобы укрепить здоровье или, например, прогуливаясь по этим местам, набрать воду в свою тару. При этом следует знать, что из-за высокого содержания железа вода быстро темнеет и приобретает привкус ржавчины.

Интересные музеи Карелии

Если погода не располагает к долгим прогулкам на свежем воздухе, то, приехав в Республику осенью, можно посетить такие ее музеи.

Он находится в Петрозаводске и считается одним из самых старых на всем северо-западе РФ. Работает с 1871 года и за это время в его коллекции собралось более 220 различных экспонатов.

Ознакомиться с постоянной экспозицией можно самостоятельно или заказать сопровождение экскурсовода. В помещении музея регулярно проводятся временные выставки и интерактивные занятия.

2. Музей изобразительных искусств

Он также расположен в столице Карелии. Огромную ценность в нем представляет коллекция старинных икон. Возраст некоторых экспонатов превышает 500 лет. Кроме этого, в музее можно полюбоваться работами известных русских художников, расписными предметами быта и одежды местных древних народностей.

3. Петрозаводский морской музей

Он называется «Полярный Одиссей» и посвящен судостроению. Его посетители могут подняться на палубу любого экспоната и заглянуть внутрь. В фонде музея есть и бригантина, и ладья, и парусник, и другие лодки. «Полярный Одиссей» – одно из подразделений центра, специально созданного для поддержки культуры мореходства и объединяющего любителей флота и морских приключений.

4. Музей рунопевцев

Эту небольшую выставку, посвященную традиционному карело-финскому народному эпосу, можно посмотреть, находясь в поселке Калевала. Музей работает с 1984 года. В его коллекцию входит более 300 предметов, имеющих отношение к фольклору, местным сказителям и древним этносам, проживавшим на территории Карелии.

Узнать все подробности военных конфликтов между Россией и Финляндией, а также изучить геологические особенности местных земель можно в музее военной истории «Гора Филина», который расположен в настоящем бункере времен Второй мировой войны.

В Центре народных ремесел можно не только увидеть творения карельских мастеров, но и своими руками попробовать что-то изготовить. Узнать много интересного о природе, истории и традициях края можно в Национальном музее в Петрозаводске, а поближе познакомиться с самобытной культурой поморов и увидеть наскальные петроглифы, нанесенные древними людьми много тысячелетий назад – в музейном комплексе «Беломорские петроглифы».

Поездка в осеннюю Карелию – прекрасное решение, которое подарит калейдоскоп ярких эмоций, незабываемых впечатлений и уж точно избавит от хандры и уныния.