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Осень в Карелии по-особенному прекрасна. Это период, когда невооруженным глазом видно, что лучший художник – это сама природа. Под сенью высокого лазурного неба бескрайние леса, щедро окрашенные в яркие цвета, отражаются в зеркальной глади кристально чистых карельских озер.
Любуясь на всё это великолепие, созданное природой, невозможно ей не восхищаться.
Осень – отличное время года для знакомства с Карелией. В этот период в регионе держится комфортная дневная температура воздуха, когда не слишком жарко, но и не холодно, нет проливных дождей, а вездесущие назойливые насекомые перестают докучать. Немаловажным плюсом осеннего отдыха в Карелии является минимальное количество в регионе в этот период туристов.
Собираясь осенью на отдых в Республику, необходимо не только заранее продумать экскурсионную программу, но и учесть некоторые особенности пребывания в Карелии в этот сезон. Их не много, но они могут существенно повлиять на качество путешествия. Опытные туристы рекомендуют обратить внимание на такие нюансы.
Из-за местоположения страны летом здесь белые ночи, а осенью – короткий световой день. Чем севернее пролегает туристический маршрут, тем на меньшее количество светлых часов в сутках можно рассчитывать. Этот факт, а также время, проведенное в дороге, необходимо учитывать при составлении плана следования к достопримечательностям, иначе в темноте их не удастся рассмотреть.
Обычно с сентября по ноябрь ветрено, холодно и дождливо. Легко минимизировать последствия этой проблемы можно с помощью одежды и обуви из современных влагостойких, ветронепроницаемых и влагоотталкивающих материалов. Также следует одеваться по принципу многослойности, чтобы в теплый день была возможность снять лишнюю куртку, кофту или свитер.
Конкретная дата зависит от погоды, но обычно к ноябрю на остров Кижи и Валаамский архипелаг уже не добраться вплавь.
В хорошую погоду туристы могут подолгу гулять в карельских парках и заповедниках, любуясь первозданной природой во всех ее красках. Им рекомендуется обязательно посетить такие места.
Осенняя Карелия дарит своим гостям широкий спектр возможностей для отдыха. Здесь каждый сможет найти занятие себе по душе.
Карелия славится на всю Россию своими богатыми грибными и ягодными местами. На ее территории произрастает более 270 видов грибов и ягод. Любители тихой охоты точно не вернутся из местных лесов с пустыми лукошками.
Осенью большинство лесных полян приобретает рубиновый оттенок из-за большого количества дозревшей брусники и клюквы. Эти ягоды – настоящий кладезь витаминов, жизненно необходимых организму для поддержания хорошего самочувствия и укрепления иммунитета.
А соленые грузди или жареные с лучком маслята подарят настоящее гастрономическое наслаждение каждому, кто их попробует.
Всем известно, что карельские озера и реки – идеальное место для рыбалки. Осенью самое благоприятное время для ловли крупных особей. Именно в прохладное время они подходят ближе всего к берегу в поисках корма, а так как перед зимой они активно накапливают жир, то и за приманку хватаются охотно. Гарантировано увенчается успехом рыбалка в Карелии как с берега, так и с лодки.
Сентябрьские ночи – лучшее время для ловли налима. В это время они находятся в активном поиске пропитания, и поймать их не составит большого труда.
Экскурсии на моторных лодках и катерах позволят взглянуть на местные красоты совершенно с другого ракурса. С водной глади карельские пейзажи становятся еще более живописными и завораживающими. Любители более острых ощущений могут взять на прокат гидроцикл и получить свою дозу адреналина, с ветерком рассекая волны.
Катание на квадроциклах по бездорожью межсезонья – захватывающее дух приключение, гарантирующее получение массы незабываемых эмоций и заряд адреналина. Проехаться по болоту, пересечь песчаные дюны, преодолеть насыпи из гигантских валунов: от таких активностей в восторге остаются и взрослые, и дети.
Стоит помнить, что для таких поездок нужна специальная защитная экипировка.
Джиппинг – путешествие по сложным маршрутам с крутыми участками за рулем внедорожника под руководством инструктора. Экстремальные джип-туры очень востребованы в регионе, так как в них можно посетить уникальные места недоступные обычным туристам.
Побывать в гостях у этих дружелюбных четвероногих – всегда хорошая идея. Гости питомника могут просто совершить пешие прогулки в сопровождении собак, а могут осмотреть окрестности в более быстром темпе, катаясь на упряжках.
Карелия поможет развенчать миф о том, что покататься в упряжке, запряженной хаски, возможно только по заснеженным участкам зимой. Осенью катание также доступно для всех желающих только упряжка будет не на полозьях, а на колесах.
Любители вкусно покушать будут приятно удивлены колоритными блюдами традиционной карельской кухни. Обязательно стоит попробовать:
А если запить все это многообразие вкусов знаменитым «Карельским бальзамом», настоянным на 30 травах, гастрономическое наслаждение просто обеспечено.
Достопримечательности Карелии доступны для ознакомления и не теряют своей красоты и значимости в любое время года. А вот природные памятники и парки приобретают особое очарование в осенний период.
В хорошую погоду туристы могут подолгу гулять в карельских парках и заповедниках, любуясь первозданной природой во всех ее красках. Им рекомендуется обязательно посетить такие места.
Он представляет собой озеро и прилегающую территорию, покрытую лесами. Водоем глубиной 50-метров образовался на месте заброшенного карьера выработки мрамора. Вода в нем чистая и прозрачная, но из-за большой глубины в неясную погоду кажется совсем черной. Заброшенные шахты и шхеры образовали полузатопленные пещеры. В некоторые из них пускают туристов.
Парк находится недалеко от Сортавалы и доехать до него совсем нетрудно. Сделать это можно на автомобиле или общественном транспорте. Если ехать из Петрозаводска, то дорога займет примерно 4 часа, а из Сортавалы – час.
Вход в заповедную зону, как и экскурсии с гидом, – платные. Но организованную экскурсионную программу можно и не приобретать, а гулять по ухоженным тропинкам самостоятельно. На территории парка и возле него есть кафе и гостевые дома.
На нем находится заповедник и памятники древнего зодчества, охраняемые ЮНЕСКО. Главный объект – это Преображенская церковь с 22-мя куполами. Самый высокий из них возвышается на 35 метров. Храм был построен в 1714 году на месте старой сгоревшей шатровой церкви. Сейчас он находится на реставрации, и туристы могут любоваться им только снаружи. Другие интересные объекты – Покровская церковь, древняя звонница, заброшенное кладбище, крестьянские избы, здания амбаров и мукомолен.
Сотрудники музея-заповедника живут здесь же, на острове, в деревнях Васильево и Ямка. В эти поселения можно прогуляться самостоятельно или с экскурсией. Попасть на Кижи можно только по Онеге на теплоходе. Поздней осенью из-за штормов его может значительно раскачивать, а ближе к зиме переправу закрывают вовсе.
Это наиболее древняя и самая большая заповедная зона в Карелии. Туристам тут разрешено гулять экотропами и любоваться одноименным ступенчатым водопадом. Сбор грибов, ягод, трав и цветов, а также их семян запрещен.
На территории заказника находится музей, дендрарий, забавный деревянный памятник карельскому комару, кафе и сувенирные лавки. Вход в заповедник осуществляется по пропускам, которые нужно оформлять заранее.
Он основан в 1992 году и назван в честь одноименного озера, расположенного на его территории. Чтобы посетить эту заповедную зону, нужен специальный пропуск.
Здесь запрещено разводить костры, тревожить фауну, собирать грибы, цветы и травы. Но любители тихого безмятежного отдыха вдали от шума мегаполиса могут арендовать домик и вдоволь наслаждаться живописными красками и волшебными звуками природы.
Он находится в 70 км от столицы Карелии. Сейчас от вулкана остались только темные пороги застывшей лавы. Именно осенью, когда количество выпавших осадков увеличивается, пороги наполняются водой. Туристам разрешается гулять по территории Гирваса и собирать грибы и ягоды в его окрестностях.
Возле них еще при Петре I был построен санаторий. Сейчас он носит название «Марциальные воды». В нем можно остаться на несколько дней, чтобы укрепить здоровье или, например, прогуливаясь по этим местам, набрать воду в свою тару. При этом следует знать, что из-за высокого содержания железа вода быстро темнеет и приобретает привкус ржавчины.
Если погода не располагает к долгим прогулкам на свежем воздухе, то, приехав в Республику осенью, можно посетить такие ее музеи.
Он находится в Петрозаводске и считается одним из самых старых на всем северо-западе РФ. Работает с 1871 года и за это время в его коллекции собралось более 220 различных экспонатов.
Ознакомиться с постоянной экспозицией можно самостоятельно или заказать сопровождение экскурсовода. В помещении музея регулярно проводятся временные выставки и интерактивные занятия.
Он также расположен в столице Карелии. Огромную ценность в нем представляет коллекция старинных икон. Возраст некоторых экспонатов превышает 500 лет. Кроме этого, в музее можно полюбоваться работами известных русских художников, расписными предметами быта и одежды местных древних народностей.
Он называется «Полярный Одиссей» и посвящен судостроению. Его посетители могут подняться на палубу любого экспоната и заглянуть внутрь. В фонде музея есть и бригантина, и ладья, и парусник, и другие лодки. «Полярный Одиссей» – одно из подразделений центра, специально созданного для поддержки культуры мореходства и объединяющего любителей флота и морских приключений.
Эту небольшую выставку, посвященную традиционному карело-финскому народному эпосу, можно посмотреть, находясь в поселке Калевала. Музей работает с 1984 года. В его коллекцию входит более 300 предметов, имеющих отношение к фольклору, местным сказителям и древним этносам, проживавшим на территории Карелии.
Узнать все подробности военных конфликтов между Россией и Финляндией, а также изучить геологические особенности местных земель можно в музее военной истории «Гора Филина», который расположен в настоящем бункере времен Второй мировой войны.
В Центре народных ремесел можно не только увидеть творения карельских мастеров, но и своими руками попробовать что-то изготовить. Узнать много интересного о природе, истории и традициях края можно в Национальном музее в Петрозаводске, а поближе познакомиться с самобытной культурой поморов и увидеть наскальные петроглифы, нанесенные древними людьми много тысячелетий назад – в музейном комплексе «Беломорские петроглифы».
Поездка в осеннюю Карелию – прекрасное решение, которое подарит калейдоскоп ярких эмоций, незабываемых впечатлений и уж точно избавит от хандры и уныния.