Почему так много комаров в Карелии?

Карелы верят, что комаров в Карелии больше, чем в любом другом месте планеты. На самом деле это не совсем так, но эффект кровососущих насекомых здесь действительно очень много – свыше 30. Для сравнения – в Архангельской и Вологодской областях их «только» 24, а в Мурманской – 19.

Объяснение этого простое – край богатыми реками, озерами и болотами. А личинкам и пожилым комарам для полноценного развития необходим влага. Иногда Карелию называют «комариным раем», и это утверждение очень близко к истине.

Кого кусают комары по группе крови?

Маленькие кровососы – открывают гурманы, а выбор их жертв сильно зависит от группы крови. Согласно результатам научного исследования, вкусовые предпочтения комаров – по мере убывания – таковы.

Группа 0 (первая) – топ-лакомство. Эти люди чаще кусают других.

– топ-лакомство. Эти люди чаще кусают других. Группа Б (третья) – реже привлекает насекомых на 30%.

– реже привлекает насекомых на 30%. Группа AB (четвертая) – на 50% менее привлекательна, чем первая.

– на 50% менее привлекательна, чем первая. Группа А (вторая) – редко встречается для интереса. Играет роль также запаха безопасных жертв. Если насекомому он неприятен, быть покусанным Вам не грозит. Именно на этом факте построено все создание антикомариных репеллентов.

Все ли комары пьют кровь и сколько они живут?

«Кровопийцами» являются исключительно самки. Они крупнее, агрессивнее, кровь им нужна для выращивания потомства. Самцы почти вдвое меньше самок и питаются, как пчелы, исключительно цветочным нектаром.

Распространенное в народе представление относительно однодневной жизни комара – миф. Даже в условиях плохого питания насекомое способно прожить около трех недель. Некоторые изменения, в подходящих условиях, доживают до двух месяцев.

Комары большого размера, которые обыватели по неизвестной причине называют «малярийными», абсолютно безопасны. Даже самки ведут «вегетарианский» образ жизни и не имеют жалости. Поэтому прокусить кожух человека им просто нечем.

Как защитить себя от комаров?

Вплоть до XIX столетия, чтобы обеспечить надежную очистку от полчища куста. Разумеется, сегодня столь радикальными дедовскими рецептами никто не получает.

Современная химическая промышленность предлагает выбор фумигаторов широкого спектра действия с разной стоимостью и эффективностью. Но существуют и народные средства, среди которых в природе чаще всего применяются:

брошенная в костер ветку можжевельника или иного кустарника, популярные непереносимые для этих растений естественные летучие эфирные вещества;

кедровое или пихтовое масло – равномерно втирается во все открытые участки тела;

несколько менее эффектно, но приятно пахнет эвкалиптовым, анисовым или гвоздичным маслом.

Из механических средств защиты от массового распространения накомарников и специальных тканевых лент для палаток с ячейками.

Если вы все одинаково укусили, рекомендуется смазывать места укусов мазью и, ни в коем случае, их не расчесывать. Кстати, осенние туры в Карелию позволяют наслаждаться отдыхом, не мешаясь на назойливых сетях! Даже в сентябре комаров становится меньше, а поздней осенью они падают совсем.

Когда в Карелии нет комаров и мошек?

Большое количество насекомых — один из недостатков летнего отдыха в Карелии, так как их наибольшая активность проявляется с появлением тепла: с конца мая или с начала июня до конца июля. Летом северный регион сложно представить без гнуса, поэтому для комфортного отдыха туристам, особенно тем, кто любит активный отдых на природе, следует запастись репеллентами, пластинами и другими средствами защиты. Количество комаров уменьшается вместе с наступлением прохладных дней — в августе и сентябре насекомые практически не беспокоят пассажиров и не мешают наслаждаться живописными пейзажами.

Комары – не лишние!

Не существует ни одной природной экосистемы, в которой какой-либо из элементов ее флоры и фауны оказывался «лишним». Комары также играют свою главную роль, являясь излюбленной пищей среди рыб, птиц, амфибий, пресмыкающихся и даже мелких животных.

Карельским рыбакам это прекрасно известно. Да, они постоянно ругают тучи летающих кровопийц. Но понимаю, что без них такого богатого улова им не видать. Так комары создали одну из их основных принципов карельской экономики, во многом основанную на рыбном промысле.

Памятник комару в Карелии

Удивительным и существующим только в Карелии является оригинальный памятник комару. Это довольно большой и необычный арт-объект высотой около 5,5 метра, материал для которого был найден на развалинах бывшего Онежского завода по производству тракторов.

Создал его Владимир Зорин – дизайнер и скульптор из Петрозаводска. Когда-то он работал на ОТЗ трактористом, и потому любил прогуливаться по знакомым местам. Неожиданно за одним из сохранившихся стен обнаружил мужчина заржавевший трактор ТДТ-40. Этим оборудованием управлял еще отец Зорина, и сын придумал неожиданное применение.

Остов машины был перевезен в другое место, разобран на части, очищен от ржавчины, мазута и переделан. К «туловищу» присоединили лапки, крыльяшки, остро жало и выкрасили свежей краской. На выходе получился очень реалистичный и живописный «Онежский комар». Сейчас на аллею, где он установлен, часто водят туристов, а сама тропа называется «комариной».