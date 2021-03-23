Где купить Карельский бальзам

Наряду с живописными пейзажами и выдающейся рыбалкой Карелия славится своим уникальным фирменным бальзамом. Этот бесценный дар северной природы вобрал в себя все ее невероятное богатство. Приятная, насыщенная, горьковатая настойка обладает выраженными терапевтическими свойствами. А также используется в различных кулинарных рецептах. Чтобы оценить напиток в полной мере, следует подробнее узнать о пользе Карельского бальзама.

История появления напитка Карельский бальзам

Настоящая визитная карточка края появилась в 1976 году благодаря главному инженеру, а позже директору ликеро-водочного завода Петрозаводска — Валентине Трипецкой. После выпуска первого советского бальзама — «Рижского» — петрозаводские специалисты загорелись идеей собственного напитка. Причем решили использовать для этого исключительно местные целебные растения и ягоды Карелии. Они экспериментировали с компонентами и пропорциями, исследовали состав разных комбинаций и консультировались с учеными-биологами. В результате энтузиазм и настойчивость вознаградились получением по-настоящему уникальной формулы.

Основная ценность Карельского бальзама — польза для организма — была признана и подтверждена многочисленными наградами. Количество его компонентов превзошло рецепт рижской разработки. В нем использовался лишь один привозной продукт - перуанское масло. В 1976г. рецепт утвердила центральная дегустационная комиссия в Москве с оценкой 9,6 баллов из 10 за вкус, аромат, крепость и пользу.

Состав и ценность настойки

Главное достоинство Карельского бальзама — состав. Эта спиртовая настойка готовится из почти трех десятков разных частей растений с добавлением минеральной воды из марциальных источников. Здесь листья подорожника и брусники соседствуют со стеблями душицы и зверобоя, плодами черемухи и шиповника, ягодами рябины и клюквы. И все это гармонично сочетается с медом, малиной, черникой, липой, клевером, можжевельником, мускатным орехом, еловой хвоей и другими компонентами. Причем сбор всех растений ведется в наиболее чистых районах края.

В результате получается натуральная настойка крепостью 45 градусов с характерным травянистым запахом и горьким привкусом. На рынок она поставляется в прозрачных стеклянных бутылках объемом 200 и 500 мл. Благодаря высокой насыщенности ценными микроэлементами настойка используется для общего укрепления организма. И может оказывать следующий эффект:

противовоспалительный;

антибактериальный;

сосудорасширяющий;

тонизирующий;

согревающий и прочее.

Употребление настойки в качестве элемента терапии требует предварительной консультации врача. В целом, ее часто применяют для уменьшения раздражительности, снятия стресса и тревожности, повышения тонуса организма, восстановления после длительного физического, психического и эмоционального напряжения. Во многих случаях напиток способен повысить аппетит, снизить болезненность в мышцах после нагрузки, помочь справиться с легкими инфекционными заболеваниями.

Противопоказания к применению

Высокое содержание спирта и насыщенность активными элементами заставляют задуматься при покупке Карельского бальзама — как употреблять, чтобы не навредить организму. Основное ограничение накладывает индивидуальная непереносимость любых компонентов напитка. В этом случае его использование абсолютно запрещено. Остальным потребителям рекомендуется начинать с минимальных доз, чтобы избежать потенциальных аллергических реакций.

Кроме того, специалисты категорически не рекомендуют пить настойку при таких болезнях и состояниях:

алкоголизм;

заболевания печени и почек;

нарушение оттока желчи;

возраст до 12 лет;

период вынашивания ребенка и кормления грудью.

При наличии проблем со здоровьем обязательна предварительная консультация у своего лечащего врача.

Как употреблять напиток Карельский бальзам

Итак, как пить Карельский бальзам правильно? Для начала нужно отметить, что, независимо от состояния здоровья, максимальный суточный прием ограничивается 150 мл. Остальные рекомендации связаны исключительно с вариантом применения. Так, разовая доза чистого напитка не должна превышать рюмки для ликера, т. е. 20–30 мл.

При этом лучше пить не залпом, а мелкими глотками. Это позволит максимально прочувствовать вкус и аромат напитка. А вот заедать или запивать настойку не принято, чтобы не перебить долгое послевкусие. И последующую рюмку можно принять не раньше, чем через 2-3 часа. Иначе ненормированное потребление может вызвать тошноту, головную боль или другие неприятные симптомы.

Поскольку напиток стимулирует пищеварительную систему и улучшает аппетит, его можно подавать как аперитив или дижестив. Также можно добавить 1-2 ложки настойки в горячий кофе или чай.

Такая концентрация полезных веществ особенно эффективна при начальных симптомах простуды. Кроме того, настойка идеально сочетается с клюквенным, яблочным и вишневым соками. Для приготовления полезного и ароматного напитка нужно соблюдать такую пропорцию — одна часть настойки на две части сока.

Любителям коктейлей может понравиться вариант под названием «Убойная сила» — по 50 мл бальзама и обычной водки. Или более сложный рецепт «Петрозаводск» из 5 мл настойки,50 мл водки, 15 мл рябиновой наливки на коньяке, лимонной цедры, льда и . нарезанных на кусочки консервированных фруктов.

Где купить Карельский бальзам

И, наконец, важный вопрос — где купить Карельский бальзам?

Гости республики легко могут сделать это во многих торговых точках столицы края. Это, например, гипермаркет «Lenta», магазин алкогольных напитков «Petrovsky Alco», оптовая продажа «Petrovsky Distillery» и другие. Ну а тем, кто только планирует поездку на русский север, можно воспользоваться услугами специализированных онлайн-магазинов.

Посещая Карелию, обязательно попробуйте это натуральное целебное чудо. И непременно захватите несколько экземпляров в подарок родным и друзьям.