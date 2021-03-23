Где купить Карельский бальзам

Наряду с живописными пейзажами и выдающейся рыбалкой Карелия славится своим уникальным фирменным бальзамом. Этот бесценный дар северной природы вобрал в себя все ее невероятное богатство. Приятная, насыщенная, горьковатая настойка обладает выраженными терапевтическими свойствами. А также используется в различных кулинарных рецептах. Чтобы оценить напиток в полной мере, следует подробнее узнать о пользе Карельского бальзама.
Настоящая визитная карточка края появилась в 1976 году благодаря главному инженеру, а позже директору ликеро-водочного завода Петрозаводска — Валентине Трипецкой. После выпуска первого советского бальзама — «Рижского» — петрозаводские специалисты загорелись идеей собственного напитка. Причем решили использовать для этого исключительно местные целебные растения и ягоды Карелии. Они экспериментировали с компонентами и пропорциями, исследовали состав разных комбинаций и консультировались с учеными-биологами. В результате энтузиазм и настойчивость вознаградились получением по-настоящему уникальной формулы.
Основная ценность Карельского бальзама — польза для организма — была признана и подтверждена многочисленными наградами. Количество его компонентов превзошло рецепт рижской разработки. В нем использовался лишь один привозной продукт - перуанское масло. В 1976г. рецепт утвердила центральная дегустационная комиссия в Москве с оценкой 9,6 баллов из 10 за вкус, аромат, крепость и пользу.
Главное достоинство Карельского бальзама — состав. Эта спиртовая настойка готовится из почти трех десятков разных частей растений с добавлением минеральной воды из марциальных источников. Здесь листья подорожника и брусники соседствуют со стеблями душицы и зверобоя, плодами черемухи и шиповника, ягодами рябины и клюквы. И все это гармонично сочетается с медом, малиной, черникой, липой, клевером, можжевельником, мускатным орехом, еловой хвоей и другими компонентами. Причем сбор всех растений ведется в наиболее чистых районах края.
В результате получается натуральная настойка крепостью 45 градусов с характерным травянистым запахом и горьким привкусом. На рынок она поставляется в прозрачных стеклянных бутылках объемом 200 и 500 мл. Благодаря высокой насыщенности ценными микроэлементами настойка используется для общего укрепления организма. И может оказывать следующий эффект:
Употребление настойки в качестве элемента терапии требует предварительной консультации врача. В целом, ее часто применяют для уменьшения раздражительности, снятия стресса и тревожности, повышения тонуса организма, восстановления после длительного физического, психического и эмоционального напряжения. Во многих случаях напиток способен повысить аппетит, снизить болезненность в мышцах после нагрузки, помочь справиться с легкими инфекционными заболеваниями.
Высокое содержание спирта и насыщенность активными элементами заставляют задуматься при покупке Карельского бальзама — как употреблять, чтобы не навредить организму. Основное ограничение накладывает индивидуальная непереносимость любых компонентов напитка. В этом случае его использование абсолютно запрещено. Остальным потребителям рекомендуется начинать с минимальных доз, чтобы избежать потенциальных аллергических реакций.
Кроме того, специалисты категорически не рекомендуют пить настойку при таких болезнях и состояниях:
При наличии проблем со здоровьем обязательна предварительная консультация у своего лечащего врача.
Итак, как пить Карельский бальзам правильно? Для начала нужно отметить, что, независимо от состояния здоровья, максимальный суточный прием ограничивается 150 мл. Остальные рекомендации связаны исключительно с вариантом применения. Так, разовая доза чистого напитка не должна превышать рюмки для ликера, т. е. 20–30 мл.
При этом лучше пить не залпом, а мелкими глотками. Это позволит максимально прочувствовать вкус и аромат напитка. А вот заедать или запивать настойку не принято, чтобы не перебить долгое послевкусие. И последующую рюмку можно принять не раньше, чем через 2-3 часа. Иначе ненормированное потребление может вызвать тошноту, головную боль или другие неприятные симптомы.
Поскольку напиток стимулирует пищеварительную систему и улучшает аппетит, его можно подавать как аперитив или дижестив. Также можно добавить 1-2 ложки настойки в горячий кофе или чай.
Такая концентрация полезных веществ особенно эффективна при начальных симптомах простуды. Кроме того, настойка идеально сочетается с клюквенным, яблочным и вишневым соками. Для приготовления полезного и ароматного напитка нужно соблюдать такую пропорцию — одна часть настойки на две части сока.
Любителям коктейлей может понравиться вариант под названием «Убойная сила» — по 50 мл бальзама и обычной водки. Или более сложный рецепт «Петрозаводск» из 5 мл настойки,50 мл водки, 15 мл рябиновой наливки на коньяке, лимонной цедры, льда и . нарезанных на кусочки консервированных фруктов.
И, наконец, важный вопрос — где купить Карельский бальзам?
Гости республики легко могут сделать это во многих торговых точках столицы края. Это, например, гипермаркет «Lenta», магазин алкогольных напитков «Petrovsky Alco», оптовая продажа «Petrovsky Distillery» и другие. Ну а тем, кто только планирует поездку на русский север, можно воспользоваться услугами специализированных онлайн-магазинов.
Посещая Карелию, обязательно попробуйте это натуральное целебное чудо. И непременно захватите несколько экземпляров в подарок родным и друзьям.