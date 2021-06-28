Среди них и природные, и исторические, и культурные памятники. Поэтому любой путешественник сможет выбрать достопримечательности по душе.

Водопад Кивач

Одно из самых известных мест Карелии − водопад Кивач и одноименный заповедник. Они располагаются в 77 км от Петрозаводска в Кондопожском районе республики. Здесь можно прогуляться вдоль реки Суны, подышать чистейшим лесным воздухом, зайти в Музей природы, осмотреть дендрарий. И конечно, восхититься мощью и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Высота его каскада составляет почти 11 м. Кивач считается местом силы. Его стремительный поток уносит все плохое, придает уверенности и решимости для достижения целей.

В заповеднике «Кивач» существует несколько разных по протяженности экологических троп − экскурсий по различным участкам территории.

Гирвас: вулкан и водопад

Примерно в 100 км от столицы Карелии расположен интереснейший геологический объект – вулкан Гирвас. Он был обнаружен случайно в середине прошлого века. Когда-то здесь протекала река Суна, на которой с высоты 15 м падал мощный поток водопада Гирвас. В 30-е годы реку перегородили плотинами, близ поселка Гирвас появилась Пальеозерская ГЭС. Водопад практически исчез, оживая лишь на время сброса воды.

Рядом с гидроэлектростанцией была построена плотина, ворота которой открывались для регулирования уровня воды в Гирвасском водохранилище. Так образовался 30-метровый водопад Новый Гирвас. Постепенно потоки воды размыли песок, и открылся кратер древнего вулкана. Последний раз он извергался около 2 млрд. лет назад. Сейчас в моменты отсутствия воды здесь можно побродить среди застывших вулканических пород. Туристы любят здесь фотографироваться и рассматривать оставшиеся от величественного вулкана трубку взрыва, побочный склон левого конуса и жерло.

Сложно заранее предугадать точное время сброса воды и возрождения водопада. О том, что ворота открываются, за час до события предупреждает сирена. Поэтому находиться в кратере вулкана безопасно. Туристы, попадающие к Гирвасу, в любом случае получают незабываемые впечатления. Они либо прикасаются к вечности, разглядывая остатки вулкана, либо наслаждаются силой водопада, бегущего среди потрясающе красивых скалистых берегов.

Горный парк «Рускеала» и Рускеальские водопады

Горный парк «Рускеала» располагается в бывшем мраморном карьере, заполненном водой. Гостям предлагается совершить пешую, велосипедную или водную прогулку. Любители отдохнуть так, чтобы захватывало дух, могут пролететь над каньоном на троллее. При желании можно спуститься в старые мраморные штольни, увидеть колонный зал и подземное озеро. В любое время года парк предлагает множество мероприятий, развлекательных программ для детей и взрослых.

Добраться до горного парка можно на автомобиле, автобусе. Но самый интересный вариант – сесть на ретропоезд. «Рускеальский экспресс» отправляется из г. Сортавала каждый день. Дымящий паровоз, интерьер в стиле прошлых веков, вагон-ресторан с карельским меню – все это создает уютную и необычную атмосферу.

В 6 км от горного парка на реке Тохмайоки находится четыре равнинных падуна, которые называют «Рускеальские водопады». По берегам реки расположено несколько обзорных площадок.

Марциальные Воды

В Кондопожском районе в 52 км от Петрозаводска расположен старейшая в Карелии грязе- и водолечебница «Марциальные воды», основанная в петровские времена. Водами из открытых здесь источников лечилась царская семья и их приближенные. Сейчас используются четыре источника. Вода богата железом, магнием, натрием, кальцием, марганцем. Каждый источник отличается по составу, вода из них помогает лечить различные заболевания пищеварительной, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата.

Особенностями марциальных вод является то, что по пути к поверхности они проходят через залежи шунгита. Это природное образование, которое очищает и обогащает воду, обладает противовоспалительным и антигистаминным действием. Шунгит является антиоксидантом, мобилизует защитные силы организма, благотворно влияет на психоэмоциональное состояние, способствует росту стрессоустойчивости и работоспособности.

Туристам можно бесплатно попробовать воду из источников. К сожалению, забрать ее с собой не удастся: полезные компоненты в ее составе быстро выпадают в осадок, и вода теряет лечебные свойства.

Близ источников находится музей «Марциальные воды», а также храм Св. Апостола Петра, построенный по чертежам Петра I.

Зоокомплекс «Три медведя»

В 70 км от Петрозаводска находится Зоокомплекс «Три медведя» − сказочное место, где круглый год можно посмотреть на диких животных. Здесь живут медведи, дальневосточный леопард, лоси, барсуки, волки, лиса, рыси и другие животные. Зверей и птиц можно кормить, некоторых – гладить.

Это не просто зверинец, а экологический центр, где ведется работа по изучению и охране редких видов животных. «Три медведя» находятся на живописном берегу Сямозера. Здесь можно прогуляться по лесу, порыбачить. Есть возможность задержаться на ночь – на территории комплекса работает гостиница с тремя вариантами размещения.

Кижи

Музей-заповедник «Кижи» расположен на одноименном острове в акватории Онежского озера в 68 км от столицы Карелии. Здесь, в одном из крупнейших в стране музейных комплексов под открытым небом собраны памятники архитектуры, иконописи, предметы быта. Они перевезены сюда из различных районов республики и отражают культуру и многовековую историю карельских, вепсских и русских деревень.

Здесь находится «визитная карточка» Карелии – церковь Преображения Господня 1714 года постройки. Это деревянный храм с многоярусной композицией из двадцати двух главок различных размеров и форм. Храм входит в состав объекта «Кижский погост», который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Кижах стоит самая старая в России деревянная церковь Воскресения Лазаря, относящаяся к XIV веку.

Для гостей музея на острове действует этно-деревня, где можно поближе познакомиться с бытом крестьян XIX века, поучаствовать в мастер-классах по традиционным народным ремеслам.

Гора Сампо

Всего в 40 км от Петрозаводска на берегу оз. Кончезеро находится гора Сампо.

Вершина получила свое название в честь чудесной мельницы из карельского эпоса «Калевала». Этот сказочный предмет давал своему владельцу вдоволь хлеба, соли и золота. В 1958 году на экраны вышел советско-финский фильм «Сампо» по мотивам карело-финской мифологии, съемки которого проходили в этих местах. С тех пор безымянная вершина не только получила название, но и стала популярным туристическим местом. Считается, что если подняться на вершину и загадать желание, то оно непременно сбудется. С горы открывается чудесный вид на леса и лежащую у подножия водную гладь Кончезера.

Валаам

Остров Валаам расположен в северной части Ладожского озера в 39 км от г. Сортавала. Этот красивый остров – крупнейший из островных территорий одноименного архипелага. Он покрыт густыми лесами, берега изобилуют живописными бухтами. На горе Елеон находится смотровая площадка.

Главная достопримечательность острова – Спасо-Преображенский мужской монастырь. Основанный в 1407 году, он является старейшим православным центром Русского Севера. Благодаря обители Валаам стал символом духовности.

За свою историю монастырь пережил разные времена: войны, переход от одного государства к другому, болезни, разрушения и возрождение. Разрушенный во времена шведского господства монастырь был восстановлен по указу Петра I после возвращения территории России. В советский период здесь была школа, затем совхоз, интернат для инвалидов и престарелых. В церквях были устроены склады, дома из дерева разобрали на дрова.

Лишь в 1979 году была начата реставрация, остров стал музеем-заповедником. В 1989 году монастырь передан РПЦ. Сейчас это действующая обитель, где проживают более 200 насельников, включая иеромонахов, иеродиаконов, монахов, послушников и трудников.

Водопад Белые мосты

В Питкярантском районе на реке Кулисмайоки находится комплекс водопадов Белые Мосты, или Юканкоски. Это самый высокий водопад Северного Приладожья. Он состоит из двух потоков, расположенных в рукавах реки, которые разделяет остров. Высота правого падуна составляет более 18 метров, левого – 11 метров.

Национальный парк «Паанаярви»

На северо-западе Карелии на границе с Финляндией находится озеро Паанаярви. Вокруг него на площади более 104 тыс. га располагается одноименный национальный парк. Ландшафты природной территории разнообразны и чрезвычайно живописны. Здесь густые леса сочетаются с реками, водопадами, большими и малыми озерами, ущельями и горами. На территории парка находятся высочайшие вершины Карелии – Ноурунен и Кивакка. На их склонах расположены «висячие болота» − ландшафт, редко встречающийся в горах. Кроме этого на каждой горе находятся сейды, культовые сооружения из валунов и камней поменьше, которые сохранились со времен древних саамов.

Для туристов разработано несколько пеших и комбинированных маршрутов, рассчитанных на один-два дня. Они проходят по всем знаковым точкам парка. Заночевать можно в палатке или деревянном срубе.