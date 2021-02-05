В нашем удивительном северном краю каждый найдет интересное занятие по душе. Так, любителям живой природы непременно понравится посещение зоопарка «Три медведя» Карелии. Его основные цели — забота об окружающей среде и сохранение редких животных и птиц. Здесь можно не только развлечься и отдохнуть, но и расширить свои познания о фауне края. Для этого в зоокомплексе проводятся различные просветительские мероприятия.

Описание зоопарка

Первыми обитателями будущего зоокомплекса стали три цирковых медведя, привезенных в республику в 2004 году. А сегодня зоопарк занимает целых 3 га леса. И его населяет множество самых разных животных и птиц. Благодаря постоянному соседству с человеком они адаптированы к общению с людьми. И часто позволяют не только приблизиться к себе, но и покормить или погладить. На территории расположены большие вольеры для питомцев, имеется гостиничный комплекс и бесплатная парковка, что позволяет устроить комфортный отдых с ночлегом.

Летом знакомство с животными можно совместить с отдыхом на пляже, расположенном возле комплекса. А в любое время года можно отправиться на рыбалку на Сямозеро или попарится в местной баньке. Также доступна для посещения небольшая часовня Святителя Василия Великого.

Где находится зоологический комплекс?

Зоопарк «Три медведя» находится в Пряжинском районе, неподалеку от пос. Сяпся, на берегу Сямозера. Он принимает посетителей круглый год. Перед поездкой желательно ознакомиться с прогнозом погоды и надеть соответствующую одежду и обувь. Также необходимо учесть близость воды и периодические порывы пронизывающего ветра в зимнее время года. При желании рекомендуется захватить с собой угощение для четвероногих друзей.

Чем интересен объект?

В зоокомплексе представлены разные виды животных и птиц евразийского региона. В отличие от многих других зоопарков здесь разрешается их кормить. Но при этом необходимо соблюдать определенные правила. Так, не стоит давать питомцам сладости или слишком соленые продукты. Вместо этого они с удовольствием полакомятся морковью, яблоками, капустой, подсушенным хлебом, несладкими сушками, простым печеньем или обычными сухарями.

Сегодня среди жителей зоопарка есть несколько видов медведей. Также можно увидеть северных оленей, рысей, волков, кабанов, лисиц, енотовидных собак, барсуков, соболей, дальневосточного леопарда и других. А пернатые представлены фазанами, филинами, цесарками, совами и прочими видами птиц. Все экскурсии проводятся увлеченными своим делом гидами, которые занимательно рассказывают о живности и ее повадках.

Еще одно отличие данного объекта от подобных — проживание питомцев в полувольных условиях. Они здесь настоящие хозяева! А некоторых даже выпускают погулять из просторных вольеров, но к вечеру они обязательно возвращаются обратно.

Как добраться до места?

Зоопарк «Три медведя» Карелии находится примерно в 70 км от Петрозаводска. Если воспользоваться личным автомобилем, доехать до комплекса можно примерно за час. Из Петрозаводска нужно двигаться по автотрассе А133 около 60 км. Далее повернуть направо на поселок Сяпся и по указателю ехать еще примерно 2 км.

Координаты объекта: 61°56?57"N, 33°24?24"E.

Также удобно воспользоваться такси. Или добраться общественным транспортом до ближайшего до зоопарка пос. Сяпся. Если автобус идет до Эссойлы (18 км до комплекса) или Кудамы (27 км), лучше заранее выйти на трассе. Приехав в это уникальное место, вы получите незабываемые яркие эмоции и детское ощущение счастья от общения с природой и животным миром!