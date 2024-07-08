Туры в Карелию из Твери

Какие достопримечательности посетить в Карелии

Даже 9 дней не хватит, чтобы обойти каждый уголок Карелии, поэтому мы составили список мест, которые рекомендуем посетить в первую очередь.

Кижи — один из самых популярных островов, входящий в архипелаг Кижские Шхеры. Место приобрело известность благодаря главному памятнику музея — архитектурному ансамблю Кижского погоста. Деревянную церковь Преображения Господня называют чудом света, а вокруг ее постройки ходит множество легенд.

Только вдумайтесь, это второй по размерам равнинный водопад в Европе. Кивач признан самой живописной точкой на всей реке Суне, его высота составляет — 10 метров, а ширина — 60. Ледяной поток воды невероятной силы и чистейший воздух лесной местности оставят массу впечатлений.

Самый крупный остров Валаамского архипелага. Известен расположенным на нем одноименным поселком и Валаамским мужским монастырем (Спасо-преображенским). Кроме крупных монастырей, здесь расположены 11 скитов, доступных к посещению.

Знаменитый курорт, который три столетия путешественники посещают для лечения болезней крови, сердечно-сосудистой, мышечной и других систем. Достопримечательность представляет собой четыре источника с живительной водой разного состава. Неподалеку расположен санаторий в окружении соснового леса, что еще больше привлекает ценителей размеренного отдыха.

Величественные мраморные скалы, которые достигают 500 метров в длину и 100 в ширину. Глубина некоторых мест сопоставима с высотой здания в 16 этажей. Вода мраморного каньона насыщенного изумрудного цвета, окружена пышными елями, о красотах этого места известно далеко за пределами Карелии.