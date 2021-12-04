Беломорский район – административная единица Республики Карелия. Занимает 12,8 тыс.км2 . Расположен на побережье Белого моря в устье реки Выг. Граничит с Архангельской областью и является представителем районов Крайнего Севера РФ.

География

Регион можно разделить на 3 зоны:

заболоченную низменность (55 %) – преобладают соленые луга, травянистые болота;

озерно-речную зону;

акваторию Белого моря – зона послеледниковых террас.

Регион богат на граниты, молибденовые руды, золото и песчано-гравийные материалы. Основное промышленное сырье – морепродукты и рыба, древесина и торф. Практически 40% суши покрыто хвойными лесами, протекают 20 крупных и ряд малых рек, большое количество болот, озер и водоемов.

История

Археологические данные свидетельствуют, что эта местность заселялась еще 5000 лет назад. О чем доказывают каменные рисунки Беломорских петроглифов и останки древних поселений. Письменная история подтверждает, что периодически здесь проживали древние карелы и новгородские славяне.

В конце ХIV века поморы, основали на этой территории свой этнос и культуру. Появлялись новые селения, развивался рыбный промысел и судоходство, совершались торговые вояжи к побережью Норвегии и селениям Баренцевого моря.

2 сентября 1938 года – дата появления на карте Беломорского района и города Беломорск. В него вошли 4 поселка, а ранее созданный Сорокский район переименовали в Беломорский.

Что сейчас?

Около 60% населения района проживает в Беломорске – районном центре. В демографическом плане наблюдается стабильное уменьшение количества жителей на 3% в год. На 2021 год численность населения района составляла 15000 человек.

В административном плане район объединяет 59 населенных пункта и поделен на 4 муниципальных образования: Беломорское, Сосновецкое, Сумпосадское и Летнереченское. Ранее существовало Нюхчинское поселение, но его присоединили к Сумпосадскому сельскому поселению.

Районообразующими отраслями экономики являются гидроэнергетика (представлена Беломорской ГЕС и каскадом Выговских ГЭС), а также рыбный промысел. Небольшую роль играют деревообработка и добыча ископаемых (гранит, молибден, торф, золото). Суммарно действует около 250 предприятий.

Что интересно для туриста

Регион богат на достопримечательности, здесь можно посетить около 200 локаций разного происхождения.

Заказники района

На территории района есть 2 природоохранные области: Шуйостровский и Сорокский заказники. Созданы для охраны орнитологического богатства территории. Эколого-туристическое значение имеют также бассейны рек Охты, Сумы и Шуи. В этих местах начинает возрождаться научно-познавательный и охотничий туризм.

Беломорские Петроглифы

Наиболее узнаваемым и желаемым для посещения местом считаются Беломорские Петроглифы. Это древние наскальные изображения, возраст которых датируется IV-III тысячелетиями до нашей эры. Обнаружены в устье реки Выг. Самые известные это Бесовы следки (на севере острова Шойрукша), Залавруга (самое большое скопление петроглифов региона, возраст более 5,5 тысяч лет) и Ерпин-Пудас.

Добраться к ним можно из Беломорска автотранспортом. За мостом через Выг расположены Бесовы следки, а в 5 км находятся петроглифы Залавруга. Локации бесплатные и обязательны для посещения.

Культура поморов

Желающим окунуться в историю и культуру поморов стоит посетить музей «Хламной сарай» в с.Нюхча. Здесь собраны старинная одежда, инструменты рыбного промысла и другие предметы быта поморов. Воссоздан дом типичного помора до мелочей.

Осударева дорога

«Осударева дорога» - историческая памятка тайного 260-километрового перехода 1702 года Петровской армии от деревни Нюхчи до Повенца. Выложена она была из бревен и деревянных настилов, а корабли тянулись волоком по земле. Благодаря местному населению и проделанной титанической работе 2 фрегата с провизией и личным составом, а также 5 тысячное войско пересекло топи и озера и высадилось в Онежском озере, водрузив русский флаг и победив шведов в крепости Нотебург. В последующем, на пути этой дороги появились несколько поселений и Петровская ямская станция. В Повенцах в память об этом времени возведена часовня Петра и Павла.

Беломорско-Балтийский канал

Одним из масштабных объектов техногенного наследия является Беломорско-Балтийский канал. Можно сказать, что это водный аналог «Осударевой дороги». Он соединяет Белое и Балтийское моря через Онежское и Ладожское озера. Строился узниками ГУЛАГа по большей части вручную. В строительстве принимали участие около 250 тысяч человек. Открыт в 1933 году в рекордные сроки (21 месяц).

Сегодня канал действующий. Через него проходят как грузовые суда, так и пассажирские. На всей протяженности сооружены 5 ГЭС. Канал существенно сокращает затраты на логистику. Имеет и туристическое значение, т.к. вдоль него есть ряд историко-культурных комплексов.

Лодка в Сумпосаде

Еще одной интересной локацией считается мореходная лодка в Сумпосаде. Это памятник истории мореходства XІX века, подарен в 1870 году карелам князем Алексеем Александровичем за вклад в мореходство. Представляет собой мореходное гребное судно лодочного типа, выносливое к штормам (размер 10х3,5 м, высота 1,2 м). В 1971 году лодке был присвоен статус памятника истории.

Шуерецкие столбики

В Шуерецком действует культурная экспозиция старообрядские «голубцы» - надгробные столбики-часовни XIX века. Историю о них хранит старообрядческий погост. Здесь собраны уникальные памятки резьбы и тески по дереву. Они имеют различную форму и сложность резьбы.

ГУЛАГ и Великая Отечественная Война

В селе Сумский Посад есть памятка о нахождении здесь Сумского острога (1582 года), а также лагеря ГУЛАГа (1938-1950 годов). Беломорск богат на объекты наследия Отечественной войны. Размещалось в городе военное правительство Карелии, проходила передовая Карельского фронта. Здесь же в штабе Карельского фронта разрабатывались Свирско-Петрозаводская и Петсамо-Киркенесская операции. Все упоминания и экспонаты собраны в Музее Карельского фронта.

Остров Добрых духов

Среди современных достопримечательностей выделяется остров Добрых духов. Находится он на одном из островов Вороньего озера. Его создали сами туристы в 70-х годах ХХ столетия. Это скульптуры и поделки, которые туристы оставляют на острове, как «память о себе». Название также придумали отдыхающие. Уникальность места в том, что добраться сюда можно только водным путем по реке Охта или переплыть из соседних озер.

На территории Сумского посада остались церкви XVII века. Недалеко от побережья расположен Соловецкий монастырь, который хоть и не относится к карельским достопримечательностям, но исторически навсегда связан с Карелией.

На реке Пяла остались руины первого железоплавильного завода – «Железная пустынь».

Это всего лишь десятая часть достопримечательностей края.

Транспорт, как добраться

Через территорию района проходит часть европейского маршрута из Норвежского Киркинеса в Ялту. В федеральном значении трасса Р21 «Кола» соединяет Мурманск и Карелию с остальными регионами.