Город Беломорск

Беломорск – небольшой городок на Беломорском побережье. Несмотря на скромные размеры, он является административным центром Беломорского района. А в короткий период финской военной оккупации Петрозаводска даже успел побывать временной столицей Карелии.

История

Современное название город получил только в 1938 году. До этого поселение, известное еще со времен XII столетия, именовалось Сорокой. Официальная версия гласит, что столь необычное наименование образовалось от старофинского Сари-йоки, или «островная река». Центральная, самая старая часть города, действительно расположена на многочисленных островках устья реки Выг. Причем островов этих ровно 40, откуда проистекает другая версия названия – «город сорока островов».

Наконец, третий вариант – исконно карельский. Древние карелы называли свое поселение Суомуа, или «болотистая земля». Почва в здешних краях действительно болотистая, как и на всем южном побережье Белого моря.

Наиболее знаменательные даты в истории города:

1429 – из Сороки отправляются на Соловки будущие основатели Соловецкого монастыря – святые старцы Савватий и Герман;

1551 – Иван Грозный издает указ о передачи Сороки в состав Соловецкой обители;

1869 – лесопромышленник Беляев начинает строить на материковом побережье поселка заводы по заготовке и обработке леса. К 1914 году их функционировало уже три;

1915 – создается узловая железнодорожная станция Сорокская, главная точка пересечения ж/д маршрутов четырех соседних губерний: Олонецкой, Петербургской, Мурманской и Архангельской;

1933 – ввод в строй морского порта и Беломорско-Балтийского канала (последний, 19-й шлюз которого расположен как раз на окраине города);

1938 – к Сороке присоединяют близлежащие поселки Солунина и Водников, а новое административное образование получает статус города и название Беломорск;

1941-1944 – Беломорск на 3 года становится карельской столицей и местом дислокации штаба Карельского фронта;

1958 – торжественное открытие памятника одному из самых известных революционеров и будущему чекисту В.П.Солунину;

1991 – начало возрождения церковного строительства (все старые церкви были закрыты или уничтожены при советской власти). Первыми были отстроены Никольский храм и Церковь Соловецких чудотворцев.

Население и достопримечательности

Несмотря на отдаленность от цивилизации, люди в Беломорске приветливые и интеллигентные.

Достопримечательности начинаются прямо с въезда в город.

Креативный дорожный знак. Оригинальная конструкция из гнутых металлических прутьев, явно сделанная не по советским или российским ГОСТам. Великолепный вид на множество островков в устье реки Выг. Из-за их равномерного расположения центра у Беломорска фактически нет. Парк имени А.Н.Пашкова с мемориалом воинам-поморам, погибшим в ВОВ. Наиболее ухоженное место в городе – с аккуратной красно-розовой плиткой на дорожках, скамейками, урнами для мусора. Бюст Пашкова. Установлен через дорогу от парка. Уроженец здешних краев, Андрей Никитович начал воевать еще в Финскую, прошел всю Европу и погиб зимой 1945 года в звании полковника на подступах к Берлину. Бюст Солунина. Василий Петрович родился в Беломорске и был известным революционером. Немного далее находится здание Почтамта. Поскольку на сотню километров вокруг Беломорска нет даже крупных сел, почта играет большую роль в жизни города. А заодно служит небольшим универсальным магазином. Оригинальный каменный обелиск «Сынам и дочерям Карелии и Татарстана. 1941-1945» в прекрасном состоянии. Выполнен из розового натурального камня и окружен четырьмя остроконечными столбиками. Колоритное здание бывшей железнодорожной школы. Летом красиво оттеняется аллеей березок. Было возведено в передвоенные годы ХХ века. В военные годы здесь размещался Штаб Карельского фронта. Центральная городская баня. Крупное здание из красного кирпича, со стенами, увитыми плющом. Дельта реки Выг. Видна практически отовсюду и издалека, вместе с домиками на островках, выглядит почти как пейзаж какого-нибудь норвежского городка схожей величины. Рукава дельты изобилуют небольшими порогами, и вода в них постоянно бурлит и блестит на солнце. Огромное количество мостов. Для поселка с 10 тысячами населения несколько крупных автомобильных и почти два десятка более мелких пешеходных превращает его в маленькую «северную Венецию» Шлюз №19 Беломор-канала. Находится на окраине города. Конструкция его стандартна, но на фоне небольшого городка сооружение смотрится величественно. Древние петроглифы на камнях. Именно посмотреть них в первую очередь приезжают сюда туристы. Магнитики с изображениями наскальных рисунков продаются в Беломорске практически на каждом шагу. Краеведческий музей в центральной части города. Носит одноименное название «Беломорские петрографы». Для всех желающих посмотреть на это чудо администрация организовывает групповые экскурсии. Частные дома в поморском стиле. Встречаются по всему городу. Часто домики с причудливой деревянной резьбой стоят почти у самой воды. Церковь святых Зосимы, Савватия и Германа, основателей знаменитого Соловецкого монастыря. Была выстроена сравнительно недавно, в 2006 году. Церковь Николая Чудотворца (1906 г). Изначально была домом местного капитана Богданова. Ровно на 100 лет старше – постройка датируется 1906 годом.