Город Беломорск

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Беломорск – небольшой городок на Беломорском побережье. Несмотря на скромные размеры, он является административным центром Беломорского района. А в короткий период финской военной оккупации Петрозаводска даже успел побывать временной столицей Карелии.
История
Современное название город получил только в 1938 году. До этого поселение, известное еще со времен XII столетия, именовалось Сорокой. Официальная версия гласит, что столь необычное наименование образовалось от старофинского Сари-йоки, или «островная река». Центральная, самая старая часть города, действительно расположена на многочисленных островках устья реки Выг. Причем островов этих ровно 40, откуда проистекает другая версия названия – «город сорока островов».
Наконец, третий вариант – исконно карельский. Древние карелы называли свое поселение Суомуа, или «болотистая земля». Почва в здешних краях действительно болотистая, как и на всем южном побережье Белого моря.
Наиболее знаменательные даты в истории города:
- 1429 – из Сороки отправляются на Соловки будущие основатели Соловецкого монастыря – святые старцы Савватий и Герман;
- 1551 – Иван Грозный издает указ о передачи Сороки в состав Соловецкой обители;
- 1869 – лесопромышленник Беляев начинает строить на материковом побережье поселка заводы по заготовке и обработке леса. К 1914 году их функционировало уже три;
- 1915 – создается узловая железнодорожная станция Сорокская, главная точка пересечения ж/д маршрутов четырех соседних губерний: Олонецкой, Петербургской, Мурманской и Архангельской;
- 1933 – ввод в строй морского порта и Беломорско-Балтийского канала (последний, 19-й шлюз которого расположен как раз на окраине города);
- 1938 – к Сороке присоединяют близлежащие поселки Солунина и Водников, а новое административное образование получает статус города и название Беломорск;
- 1941-1944 – Беломорск на 3 года становится карельской столицей и местом дислокации штаба Карельского фронта;
- 1958 – торжественное открытие памятника одному из самых известных революционеров и будущему чекисту В.П.Солунину;
- 1991 – начало возрождения церковного строительства (все старые церкви были закрыты или уничтожены при советской власти). Первыми были отстроены Никольский храм и Церковь Соловецких чудотворцев.
Население и достопримечательности
Несмотря на отдаленность от цивилизации, люди в Беломорске приветливые и интеллигентные.
Достопримечательности начинаются прямо с въезда в город.
- Креативный дорожный знак. Оригинальная конструкция из гнутых металлических прутьев, явно сделанная не по советским или российским ГОСТам.
- Великолепный вид на множество островков в устье реки Выг. Из-за их равномерного расположения центра у Беломорска фактически нет.
- Парк имени А.Н.Пашкова с мемориалом воинам-поморам, погибшим в ВОВ. Наиболее ухоженное место в городе – с аккуратной красно-розовой плиткой на дорожках, скамейками, урнами для мусора.
- Бюст Пашкова. Установлен через дорогу от парка. Уроженец здешних краев, Андрей Никитович начал воевать еще в Финскую, прошел всю Европу и погиб зимой 1945 года в звании полковника на подступах к Берлину.
- Бюст Солунина. Василий Петрович родился в Беломорске и был известным революционером. Немного далее находится здание Почтамта. Поскольку на сотню километров вокруг Беломорска нет даже крупных сел, почта играет большую роль в жизни города. А заодно служит небольшим универсальным магазином.
- Оригинальный каменный обелиск «Сынам и дочерям Карелии и Татарстана. 1941-1945» в прекрасном состоянии. Выполнен из розового натурального камня и окружен четырьмя остроконечными столбиками.
- Колоритное здание бывшей железнодорожной школы. Летом красиво оттеняется аллеей березок. Было возведено в передвоенные годы ХХ века. В военные годы здесь размещался Штаб Карельского фронта.
- Центральная городская баня. Крупное здание из красного кирпича, со стенами, увитыми плющом.
- Дельта реки Выг. Видна практически отовсюду и издалека, вместе с домиками на островках, выглядит почти как пейзаж какого-нибудь норвежского городка схожей величины. Рукава дельты изобилуют небольшими порогами, и вода в них постоянно бурлит и блестит на солнце.
- Огромное количество мостов. Для поселка с 10 тысячами населения несколько крупных автомобильных и почти два десятка более мелких пешеходных превращает его в маленькую «северную Венецию»
- Шлюз №19 Беломор-канала. Находится на окраине города. Конструкция его стандартна, но на фоне небольшого городка сооружение смотрится величественно.
- Древние петроглифы на камнях. Именно посмотреть них в первую очередь приезжают сюда туристы. Магнитики с изображениями наскальных рисунков продаются в Беломорске практически на каждом шагу.
- Краеведческий музей в центральной части города. Носит одноименное название «Беломорские петрографы». Для всех желающих посмотреть на это чудо администрация организовывает групповые экскурсии.
- Частные дома в поморском стиле. Встречаются по всему городу. Часто домики с причудливой деревянной резьбой стоят почти у самой воды.
- Церковь святых Зосимы, Савватия и Германа, основателей знаменитого Соловецкого монастыря. Была выстроена сравнительно недавно, в 2006 году.
- Церковь Николая Чудотворца (1906 г). Изначально была домом местного капитана Богданова. Ровно на 100 лет старше – постройка датируется 1906 годом.
А еще в Беломорске великолепного качества хлеб и другие продукты питания. И купить их можно только в местных фирменных магазинчиках.