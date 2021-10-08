Есть места, которые просто невозможно забыть. Остров Добрых духов одно из таких. Это мистическая достопримечательность карельского Беломорья, окутанная множеством легенд и загадок.

Интересный факт

Территориально он находится на озере Воронье, но что примечательно не отмечен ни на одной географической карте и до сих пор не имеет официального названия.

Легенды

С островом связано множество таинственных событий. Местные жители говорят о том, что остров несколько раз пытались нанести на карту, но в этот момент резко ломались карандаши и переставали писать ручки, не позволяя этого сделать. Были случаи, когда байдарки со спешащими сюда туристами ни с того ни с сего переворачивались, не давая им ступить на землю острова. Местные жители верят, что таким образом духи защищают остров от тех, кто может причинить ему вред. Поэтому с дурными помыслами сюда лучше не соваться.

Недаром говорят, что у этого острова есть своя душа. За обилие необъяснимых таинственных происшествий его прозвали Карельской Шамбалой.

Что посмотреть у Добрых духов

Те, кому посчастливиться попасть на живописные просторы острова, непременно увидят уникальный музей деревянных поделок. Он мало похож на музей в общепринятом понимании. Его особенностью является то, что все представленные экспонаты созданы самими туристами из подручных материалов. Как видно по арт-объектам с фантазией у их создателей все в полном порядке. Под открытым небом под защитой Добрых духов притаились:

причудливая избушка;

гигантских размеров комар;

неповоротливый деревянный корабль;

огромная подзорная труба;

изящная, возвышающаяся на деревянном постаменте гитара;

парусная лодка из бересты;

различные фигуры мифических персонажей и зверей.

Необычную музейную коллекцию дополняют скульптурные композиции, сделанные из обычных столовых приборов. Объекты расположены в самых неожиданных местах и органично вписаны в окружающий ландшафт.

А началось все в 70-е годы прошлого века. Группа туристов сплавлялась по реке Охта и сделала привал на уединенном острове на озере Воронье. Один из туристов во время этого отдыха смастерил незамысловатую деревянную скульптуру и оставил ее на острове «на память». Так было положено начало прекрасной традиции. С тех пор каждая туристическая группа, бывавшая в здешних местах, непременно оставляла свой скульптурный «след», вкладывая в него частичку своей души.

Имена первопроходцев так и остались неизвестными, но их творения живы и продолжают радовать всё новых туристов, посещающих этот таинственный карельский уголок.

Найдут себе занятие здесь и любители тихой охоты: местные территории невероятно богаты черникой, растет она здесь повсеместно, на каждом шагу.

Кто однажды побывал на острове, непременно хочет вернуться сюда еще раз. Место обладает особой энергетикой, которой щедро делится со своими гостями. Туристы покидают его полными сил и с хорошим настроением.

Как добраться

Попасть на таинственный остров не так-то просто, он надежно защищает свои владения от посторонних глаз. Добраться к достопримечательности можно только по воде, сухопутных дорог к ней нет. Доплыть к острову можно, сплавляясь по реке Охта. Также начать своё путешествие можно с озера Маслозеро.

Несмотря на то, что сюда непросто попасть, остров Добрых духов – прекрасное место для отдыха, где в полной мере можно прочувствовать атмосферу северной Карелии и сполна насладиться ее живописными пейзажами. Здесь на многие километры вперед нет ни одной живой души: никто и ничто не отвлекает от уединения с природой. А летом особое очарование месту придают белые ночи, которые продолжаются здесь с мая по август.

Прогуляться по необитаемому таинственному острову, слушая шум волн и наслаждаясь ни с чем несравнимым ароматом хвои – отдельный вид удовольствия. А какие открываются виды с прибрежных скал не описать словами – это нужно видеть своими глазами. Восхитительно красивая, чарующая Карелия не перестает удивлять и влюблять в себя снова и снова!