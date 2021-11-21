Заказник Шуйостровский – охраняемая территория, природная целина. Расположен в Онежском заливе Белого моря, недалеко от города Беломорск в Карелии. Включает в себя одноименный остров и ряд других, более мелких островов: Сосновцы, Кентовый, Рав-Луда и другие. Общая площадь – 10 га. Острова необитаемы.

Заказник для охраны водоплавающих птиц и животных региона был создан в 1973 году. На данный момент территория находится в ведении Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Карелия и имеет статус Государственного природного регионального заказника.

Флора и фауна. Чем еще удивляет заказник

Шуйозерский заказник – это то место, где не только можно полюбоваться красотами природы, но и задуматься о способах ее сохранения. Развиты здесь охотничий туризм и научная деятельность.

Природа на островах типичная для этого региона Карелии. Рельеф – равнинный с незначительными (до 35 метров) возвышенностями. Сопки покрыты невысокими (до 20 метров) еловыми, сосновыми и березовыми лесами. В низинах большая часть местности покрыта болотами. Особенностью фауны считается тот факт, что островная популяция бурых медведей превосходит материковую. Обитают в этих местах и лемминги.

Главной «достопримечательностью» заказника (собственно для этого он и был создан) являются колонии водоплавающих птиц. В прибрежной акватории останавливаются при перелетах казарки, гуси, кулики. Гнездится здесь и большая популяция полярных гаг. Хорошо прижились чайки и белые куропатки. В воздухе главенствуют хищные скопы и орланы.

Есть и «персональные» особенности. Например, остров Варбалуда поражает своей красотой. Ее скалы покрыты десятками видов растений разных по структуре и цветам, что придает склонам пеструю окраску и превращает в разноцветную мозаику.

Географическая близость заказника к Беломорским «достопримечательностям» позволяет считать его туристическим перевалочным пунктом, ведь неподалеку есть много чего интересного:

на юге в Залавруге стоит посмотреть на Беломорские петроглифы;

у Беломорска остался шлюз (причем последний) Беломоро-Балтийского канала;

для любителей дальних путешествий можно отправиться через Кемь на Соловецкий архипелаг или любой другой остров Белого моря.

История островов

Территорию у побережья Белого моря начали заселять еще в средневековье. Сюда со всех близлежащих деревень и поселений съезжались представители разных сословий и статусов. Основную массу составляли новгородцы: воины, купцы и монахи. Они заселяли устья рек и прибрежные зоны. Переселенцы считали себя отдельной народностью – поморами. Занимались морским и речным промыслом, были старообрядцами.

Поморский уклад и остатки культуры до сих пор можно встретить в окрестных селах: Нюхче, Шуерецком и Вирме. Например, у села Шуерецкое сохранился старообрядческий погост, где собраны, как в музее, редкие элементы народного творчества. В нем экспонируются «голубцы». Так называют надгробные деревянные памятники, которые украшались искусной резьбой. Такая традиция уже реликтовая, но еще до конца ХІХ века умельцы берегли и чтили традиции своих предков.

Эти земли пропитаны народными рассказами и легендами. Здесь поколениями передаются сказания о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче.

Как добраться. Памятка туристу

Шуйостров географически близок, но в тоже время мысленно далек от благ людских. Он расположен на северо-западе Онежской губы и относится к Поморскому берегу Карелии. Всего 250 метров Сирокской Салмы отделяет его от материка.

Земли Шуйостровского заказника необитаемы и труднодоступны. Добраться можно только по железной дороге электричкой, которая ходит сюда раз в день. В туристическом плане инфраструктуры нет, но достаточно много локаций для палаточных лагерей. Много здесь любителей сплавов на байдарках. Согласно правилам охраняемой зоны обустраивать лагеря можно только в специально отведенных для этого местах.