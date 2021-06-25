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Карельские медведи отличаются от своих классических бурых собратьев только более часто встречающимся желтоватым окрасом меха. В середине прошлого века их популяция сильно снизилась, но сегодня на территории края обитает не менее 3000 этих сильных и красивых зверей.
Карельский медведь предпочитает наиболее глухие участки еловой тайги. Место для зимней спячки выбирает там же, хотя иногда роет берлогу на островках многочисленных озер либо болот. Если подходящей ямы не находится, зверь роет ее сам и устилает изнутри высохшими травами и еловым лапником.
Карельские мишки впадают в спячку во второй половине осени и спят 4-5 месяцев, до апрельского потепления.
С конца весны до середины лета у животных начинается брачный период. Самки вынашивают детенышей примерно до Нового года и производят на свет по 2-3 медвежонка в самые лютые декабрьские или январские морозы.
Малыши рождаются беззащитными и почти голыми, но тепло тела матери и хорошая берлога надежно защищают их от любых угроз. Единственная опасность для малышей – отец-медведь, иногда убивающий собственное потомство.
Вырастают детеныши быстро благодаря жирному медвежьему молоку, но самостоятельными становятся не скоро. Наиболее слабые медвежата иногда остаются в берлоге и на вторую зиму.
Весной для карельских медведей пищи мало. Но эти животные всеядны, и потому съедают все, что смогут найти – от насекомых и мелких грызунов до остатков туш в скотомогильниках или объедков на свалках. Взрослый самец может задрать лося.
Нередко звери выходят к поселениям и даже просят еду. Однако прикармливать хозяина тайги настоятельно не рекомендуется. Привыкший медведь при отсутствии «подачек» может взять то, что ему понравится, сам. А то и задрать домашний скот или человека.
Летом и осенью пищи становится больше, мишки переходят на ягоды и другие съедобные растения, которыми карельские леса достаточно богаты.
В прежние времена такие встречи в Карелии были редки. Но за последние 20 лет они участились, и звери стали выходить к жилью чаще. Виновны в этом сами люди, оставляющие вокруг себя все больше свалок с остатками пищи.
Самое худшее – карелы, несмотря на предупреждения, стали все чаще подкармливать местных мохнатых обитателей. Особенно это касается медвежат, которые после угощения обязательно будут наведываться еще, что обязательно приведет к появлению в поселении их матери.
При появлении взрослого зверя вблизи жилья необходимо обязательно уведомить представителей лесной охраны Карелии. Телефон для связи – 55-55-80.
Что делать, чтобы не наткнуться на мишку:
Что делать, если встреча с медведем все же произошла:
Медвежья охота в крае разрешена, если происходит не в заповедных угодьях. Средний сбор за право участия составляет 10 тыс. руб., плюс 3 тыс. за убитого зверя. В некоторых охотничьих хозяйствах цены могут отличаться, но незначительно.
Сезоны разрешенной охоты:
Запрещен отстрел:
Для участия в охоте необходимы следующие разрешительные документы:
Перед началом охоты необходимо предъявить документы охотничьему инспектору. У него же ставится отметка по завершении, до разделки туши.