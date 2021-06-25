Карельские медведи отличаются от своих классических бурых собратьев только более часто встречающимся желтоватым окрасом меха. В середине прошлого века их популяция сильно снизилась, но сегодня на территории края обитает не менее 3000 этих сильных и красивых зверей.

Места обитания медведей в Карелии

Карельский медведь предпочитает наиболее глухие участки еловой тайги. Место для зимней спячки выбирает там же, хотя иногда роет берлогу на островках многочисленных озер либо болот. Если подходящей ямы не находится, зверь роет ее сам и устилает изнутри высохшими травами и еловым лапником.

Карельские мишки впадают в спячку во второй половине осени и спят 4-5 месяцев, до апрельского потепления.

Брачный период и роды медведей

С конца весны до середины лета у животных начинается брачный период. Самки вынашивают детенышей примерно до Нового года и производят на свет по 2-3 медвежонка в самые лютые декабрьские или январские морозы.

Малыши рождаются беззащитными и почти голыми, но тепло тела матери и хорошая берлога надежно защищают их от любых угроз. Единственная опасность для малышей – отец-медведь, иногда убивающий собственное потомство.

Вырастают детеныши быстро благодаря жирному медвежьему молоку, но самостоятельными становятся не скоро. Наиболее слабые медвежата иногда остаются в берлоге и на вторую зиму.

Предпочтения в питании карельских медведей

Весной для карельских медведей пищи мало. Но эти животные всеядны, и потому съедают все, что смогут найти – от насекомых и мелких грызунов до остатков туш в скотомогильниках или объедков на свалках. Взрослый самец может задрать лося.

Нередко звери выходят к поселениям и даже просят еду. Однако прикармливать хозяина тайги настоятельно не рекомендуется. Привыкший медведь при отсутствии «подачек» может взять то, что ему понравится, сам. А то и задрать домашний скот или человека.

Летом и осенью пищи становится больше, мишки переходят на ягоды и другие съедобные растения, которыми карельские леса достаточно богаты.

Встречи медведей с людьми

В прежние времена такие встречи в Карелии были редки. Но за последние 20 лет они участились, и звери стали выходить к жилью чаще. Виновны в этом сами люди, оставляющие вокруг себя все больше свалок с остатками пищи.

Самое худшее – карелы, несмотря на предупреждения, стали все чаще подкармливать местных мохнатых обитателей. Особенно это касается медвежат, которые после угощения обязательно будут наведываться еще, что обязательно приведет к появлению в поселении их матери.

При появлении взрослого зверя вблизи жилья необходимо обязательно уведомить представителей лесной охраны Карелии. Телефон для связи – 55-55-80.

Что делать, чтобы не наткнуться на мишку:

создавайте как можно больше шума, когда идете по лесу – разговаривайте, топайте, шуршите листьями;

старайтесь не ходить в одиночку – карельские медведи стараются обходить стороной большие компании;

избегайте наиболее глухих мест – особенно буреломов;

никогда не оставляйте за собой пищевые отходы – если нет возможности забрать их с собой, обязательно тщательно сожгите;

ходите с собакой, особенно крупной, если есть такая возможность;

никогда не подходите к мертвым животным или рыбе – поблизости может оказаться мишка, чьей добычей они являются;

остерегайтесь медвежьих маршрутов – их легко распознать по двум цепочкам характерных следов крупных лап на тропе;

не ходите на ночную рыбалку в места нереста.

Что делать, если встреча с медведем все же произошла:

медленно и максимально тихо уйдите, если зверь не успел вас заметить;

от мишки на задних лапах с опущенными передними лапами, медленно и без паники пятьтесь, не оборачиваясь спиной;

если медведь уже подошел, начните спокойно разговаривать с ним;

ни при каких обстоятельствах нельзя бежать – чаще всего, если ваш вид и поведение не представляет угрозы, зверю достаточно будет обнюхать встреченное существо.

Охота на карельского медведя в 2022 году

Медвежья охота в крае разрешена, если происходит не в заповедных угодьях. Средний сбор за право участия составляет 10 тыс. руб., плюс 3 тыс. за убитого зверя. В некоторых охотничьих хозяйствах цены могут отличаться, но незначительно.

Сезоны разрешенной охоты:

весенний – с 15.04.21 по 25.05.21;

осенний – с 01.08.21 по 30.11.21.

Запрещен отстрел:

медведиц с потомством;

молодых медведей возрастом до 1 года.

Памятка охотнику

Для участия в охоте необходимы следующие разрешительные документы:

на оружие;

на право добычи зверя (для угодий свободного доступа);

путевку (для угодий охотхозяйств);

билет охотника.