Туры в Карелию из Рязани

Самолетом
В столицу Карелии — Петрозаводск — летают прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово, самого ближайшего к Рязани. Добраться до него можно на поезде или автобусе за 4 часа. Длительность перелета всего полтора часа.
Поездом
Также между Рязанью и Петрозаводском курсирует прямой поезд, который едет из Астрахани в Мурманск, делая остановки в нужных городах. Дорога на поезде займет около 20 часов.
На машине
Для любителей автомобильных путешествий маршрут составит около 1220 километров. 15 часов дороги будут встретятся такие города, как Коломна, Люберцы, Мытищи, Солнечногорск и Волхов.