Туры в Карелию из Рязани

Погодные условия в Карелии могут меняться по нескольку раз в день. Например, сильные дожди в считанные минуты сменяются жарким солнцем. Снежная пора в республике начинается в ноябре, а заканчивается в середине или конце апреля. Зимняя температура колеблется от нуля до -16°C. В январе и феврале возможно морозы до -30°C.

Лето в регионе ощущается уже с конца мая. Жарким оно не бывает: за три месяца воздух прогревается до максимальной отметки в 20°C. Для комфортного купания в озерах этого вполне достаточно. С конца августа начинается дождливая осенняя пора с температурой от 5 до 10°C.