Туры в Карелию из Минска

Какие достопримечательности посетить в Карелии

В Карелии красивые локации и места, овеянные легендами, находятся буквально на каждом шагу. Обойти все за одну поездку просто невозможно, а вот начать знакомство с посещения самых известных мест региона можно. В первую очередь советуем отправиться.

Настоящая жемчужина Северного Приладожья. Здесь находится известная достопримечательность — мраморный каньон. Слава о красоте места разлетелась далеко за пределы Карелии. Скалы и вековые ели отражаются в изумрудной воде, место выглядит таинственным и манящим.

Здесь находится второй по размерам равнинный водопад в Европе и знаменитая карельская береза. Если вы поинтересуетесь значением слова “кивач”, то найдете в источниках несколько толкований. Кивач с карельского - “снежная гора”, с финского - “мощный”. Это, пожалуй, самые точные эпитеты, которыми можно охарактеризовать водопад. Местность не одну сотню лет дарила вдохновение поэтам и художникам, предлагаем и вам посетить эту достопримечательность.

Вас ждет незабываемая встреча с пушистыми хаски. Эти активные обитатели питомника с радостью прокатят всех желающих по живописным маршрутам на настоящей упряжке. Вы также сможете увидеть и других обитателей питомника - оленей, которых можно угостить специальными лакомствами.

Представьте, он был активен более полутора миллиардов лет назад и сейчас это уникальный объект природного происхождения. Особое восхищение вызывает рельеф, здесь застывшая лава переходит в скалы, песчаные дюны в густой сосновый бор. Особым везением считается увидеть водопад Гирвас, который образуется из-за спуска воды из водохранилища.

Место самой высокой возвышенности средней Карелии — 417 метров. Гора считается мистическим местом, окутанным тайнами и легендами. Когда-то здесь находились святилища и алтари древних цивилизаций, скалы до сих пор хранят на себе следы их пребывания. На горе расположены большие лабиринты из камней и огромные сейды, деревья здесь необычной изогнутой формы, а каждая деталь обладает своей уникальной историей.