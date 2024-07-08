Туры в Карелию из Белгорода

Топ-1 в списке рекомендуемых мест в Карелии для туристов. Это самый популярный остров архипелага Кижские Шхеры. На острове расположен музей деревянного зодчества и его главный памятник — ансамбль деревянных храмов. Кижский погост включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кижи заслуженно считают одним из крупнейших музеев-заповедников, расположенных под открытым небом. Поездку на остров лучше совершать в летний сезон, так как в Кижи по воде из Петрозаводска ходят скоростные «Метеоры» и теплоходы с экскурсиями.
Каньон, как привлекательное место для путешествий, известен по всей России. Ландшафт поражает своими размерами: 100 метров ширины, 500 метров длины и 50 метров глубины. Разноцветные скалы сверху обрамлены елями, а снизу — водой изумрудного цвета. Кроме каньона Рускеальский парк славится живописными лесами и подземными гротами.
Старинный курорт с минеральными водами, основанный Петром Первым еще в 18 веке. На месте до сих пор можно увидеть павильоны над источниками, построенные в эпоху императора, и побывать в основанной в 1721 году церкви апостола Петра. Санаторий «Марциальные воды» предлагает различные лечебные и оздоровительные программы для взрослых и детей.