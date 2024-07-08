Туры в Карелию из Белгорода

Съездить на рыбалку

Ловить рыбу в Карелии можно практически в каждом водоеме, но рыбаки предпочитают два озера: Ладожское и Онежское. Организовать рыбалку можно как самостоятельно, так и с помощью подбора специального тура.

Сплавиться по реке

На территории Карелии протекает более 27 тысяч рек. Поэтому в республике большой выбор вариантов сплава для детей и взрослых. Реки обладают разным уровнем сложности, и вариант для сплавления подбирается в зависимости от возраста, опыта и степени подготовки туристов.

Побывать в питомнике хаски

Представители породы хаски известны своей дружелюбностью и активностью. С ездовыми собаками можно организовать прогулку или фотосессию, а также прокатиться в собачьих упряжках. В питомниках также проводятся творческие мастер-классы.