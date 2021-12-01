Кондопога – второй по численности населенный пункт Карелии. Находится у берегов Кондопожской губы Онежского озера на юге, и омывается водами Нигозера на севере. Площадь – 11 км2. Население 30 000 человек. Как и вся республика, «Медвежий угол» (так переводится с карельского языка название города) – край природных богатств и народного колорита.

Краткая историческая справка

Дата первого письменного упоминания о поселении – 1495 год. Содержится оно в Писцовой книге Обонежской пятины. Поселенцы занимались земледелием и скотоводством. В XVI веке в этих местах существовало несколько небольших деревень. Все они относились к Кижскому погосту.

Скачок в развитии региона произошел в Петровскую эпоху. Известным в промышленном плане край стал после открытия и последующей разработки здесь месторождений мрамора. Добытый материал использовался при облицовке строений и дворцов столицы. В окрестностях было построено несколько заводов по переработке железной руды и меди, которые добывались здесь же.

Согласно переписи, на 1892 год в поселении проживало 300 человек и стояло 48 домов. Работали 2 церкви и училище. В это время регион славился ежегодной сентябрьской продовольственной ярмаркой и Тивдивской мраморной ломкой.

В 1920 году был разработан план строительства ГЭС в Кондопоге. Ее строительство закончилось в конце десятилетия.

Советский период истории ознаменован еще двумя датами:

1938 год – населенному пункту присвоен статус города;

1959 год – Кондопога получила статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки.

В период Второй Мировой войны здесь был финский фронт, и территория 2,5 года была оккупирована. Освобождена после Свирско-Петрозаводской операции в июне 1944 года.

Сейчас Кондопога – это моногород с одним градообразующим предприятием – Кондопожским целлюлозно-бумажным комбинатом. К крупным промышленным отраслям города относятся хлебопекарни и лесопромышленное хозяйство.

Достопримечательности Кондопоги

С 2007 года в регионе разработана новая туристическая программа, обновляются гостиничные и музейные комплексы. Населенный пункт богат на интересные места. Это, в основном, церковные, промышленные или природные объекты.

Духовное наследие

До 2018 года главной достопримечательностью была Успенская церковь, которую построили в память о жертвах восстания 1769-1771гг. С высотой в 42 м она считалась высочайшей деревянной церковью Карелии. Уникальной она была также из-за иконостаса в стиле барокко и расписанного в небесных тонах потолка. Здание церкви включено в федеральный реестр объектов культурного значения. Ее изображение – элемент герба Кондопожской области.

Успенская церковь сгорела дотла в 2018 году. Причиной стал умышленный поджог. После инцидента остатки конструкций законсервировали, и начался этап восстановления этого памятника деревянного зодчества. Сейчас статус основной православной святыни принадлежит храму Рождества Пресвятой Богородицы.

В истории развития города оставила определенный след и имела влияние лютеранская община, основателями которой стали приезжие в послевоенное время финны-ингерманландцы. Их наследники основали в 1990 году Кондопожский евангелическо-лютеранский приход. В начале XXI века за счет добровольных пожертвований началось строительство Кирхи Вознесения Христова. А уже через 3 года в ней была проведена первая служба. Кирха стала крупнейшей в республике лютеранской церковью.

Достопримечательности культурно-промышленного значения

Уникальным образцом индустриальной культуры начала ХХ века считается одна из старейших в стране Кондопожская ГЭС. Это 100-летнее сооружение действует и сегодня, аккумулируя воды реки Суны и близлежащего озера Сандал. По архитектуре напоминает средневековый замок. Территория вокруг станции – это тоже достопримечательность, но уже ландшафтного дизайна. Ее используют как место для пеших прогулок и пикников. Воды озера привлекают местных любителей порыбачить изобилием разных видов рыб.

Есть здесь и своя «набережная». Ею служит двухкилометровый канал, соединяющий Кондопожскую губу и Нигозеро.

Не менее масштабным техногенным проектом был Кончезерский чугуноплавильный завод. Возведен в 1707 году, проработал 200 лет в качестве крупнейшего плавильного производства страны. Сейчас от завода остались лишь руины, которые интересны историкам и диггерам. Другой интересной локацией в селе Кончезеро считается 150-летняя Троицкая церковь.

Кондопога славится своими карильонами. Их здесь два (на 18 и на 23 колокола). Эти музыкальные инструменты представляют собой ряд колоколов и устанавливаются на открытом воздухе. Карильоны смонтированы в 2001 году.

Посетить Кивач и послушать орган в Кондопоге.

Город постепенно превращается в туристическую точку на карте. Здесь появляется все новая и новая инфраструктура, с недавних пор действуют современный Ледовый дворец и Дворец спорта, а во Дворце искусств установлены два органа. Такая инфраструктура позволяет проводить здесь республиканские и международные конкурсы и фестивали.

Дары природы

В близлежащих окрестностях расположен водоем Укшозеро. Это излюбленное место отдыха горожан, ведь здесь не только красивые лесные виды, но и ряд уединенных островков, которые облюбовали рыбаки и отдыхающие с палатками. Здесь же есть и гостевые домики с возможностью проката лодок и байдарок.

В радиусе 30 км расположены еще 3 достопримечательности региона, каждая из которых стоит того, чтобы ее посетить. В поселке Марциальные воды размещен знаменитый одноименный курорт – бальнеологическая лечебница, действующая с 1719 года. Здесь же создан музей, в котором основными экспонатами являются павильоны у рудника и источника с лечебной водой, а также деревянная церковь апостола Петра (1721 года).

На юго-западе, на берегах озера Кончезеро возвышается гора Сампо. Это древнее место силы. Есть поверье, согласно которому, тот, кто загадает желание и оставит лоскуток своей одежды на сосне, растущей на горе, у того оно обязательно сбудется. Но и само по себе это красивое место. С вершины открываются потрясающие виды на лес и озеро.

В северном направлении находится заповедник Кивач. Это старейший заповедник в Карелии. Вся деятельность здесь запрещена, даже сбор грибов и ягод. На его территории есть дендрарий, сувенирный магазин, кафе. Но сюда приезжают, чтобы увидеть знаменитую 10-ти метровую «жемчужину» Кондопожского края – водопад Кивач.

Как добраться

В город можно добраться на машине и поезде.

Автобусное сообщение налажено с Петрозаводском и Медвежьегорском.

Через одноименную железнодорожную станцию курсируют поезда к Мурманску.

Также есть ж/д сообщение с Петрозаводском и Медвежьей горой.