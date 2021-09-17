Город Медвежьегорск

Многим этот город известен как место съемок легендарного советского фильма «Любовь и голуби», снятого оскароносным режиссером Владимиром Меньшовым. В Медвежьегорске есть много достопримечательностей, которые обязательно будут интересны туристам.

История города

Еще в начале XVIII века в этих краях по приказу Петра Великого был разработан рудник по добыче железа и основан завод по переработке руды. Спустя столетие здесь же открылся лесопильный завод. Его основателем стал Федор Захаров. Работники заводов начали строить дома вокруг промышленных объектов. Так образовалось небольшое рабоче-крестьянское поселение. Однако основной предпосылкой появления города стало участие Российской империи в Первой мировой войне. В связи с военными действиями возникла острая необходимость в прокладке маршрутов к Баренцевому морю. В рамках реализации этого стратегического плана в 1916 году началось строительство пристани на р. Кумса, а также ж/д станции на диком берегу Онеги, которую назвали Медвежья Гора. Сейчас ее здание является достопримечательностью города.

В годы Гражданской войны власть в поселение переходило различным воюющим сторонам и окончательно перешло к советской власти только в 1920. В 1930 году руками заключенных началась прокладка Беломорско-Балтийского канала, который открыли в 1933 году. В 1938 поселение Медгора официально стало городом Медвежьегорск.

В 1941 году населенный пункт оказался под финской оккупацией. В гротах горы Лысухи, что находится недалеко от города, финны построили крупный оборонительный узел. Его основные объекты сохранились до наших дней и открыты для посещения. Советская армия освободила Медвежьегорск от захватчиков в 1944 году. К 1946 Беломорканал, уничтоженный перед отступлением советских войск в 1941-м, был полностью восстановлен и по нему вновь начали ходить суда. В послевоенное время город активно развивался. Этот процесс продолжается до сих пор.

Достопримечательности

Железнодорожная станция – одно из самых интересных мест Медвежьегорска. Она сохранила свой первозданный вид, несмотря на несколько реконструкций. Главное здание ж/д вокзала, которое внешне выглядит как изба с шатровой кровлей и небольшим шпилем, спроектировал русский архитектор Р. Габе в 1916 году. Первый состав отправился с этой станции в 1917 году и следовал в Мурманск. Сейчас через нее проходят практически все курсирующие по Карелии поезда.

При ж/д станции организован Музей истории железнодорожного транспорта. Он располагается в прицепленном к паровозу вагоне, который стоит на путях под открытым небом. Коллекция музея знакомит посетителей с историей развития местного ж/д сообщения и с историческими событиями самого города. В ней представлены архивные документы и фото, данные о значимых для Медгоры людях, старинные предметы и другие интересные экспонаты.

Беломоро-Балтийский канал – еще одна достопримечательность Медвежьегорска, известная большинству жителей постсоветских республик. Это сооружение, соединяющее Онегу и Белое море, стало символом репрессий и памятником тысячам погибших на исправительных работах и стройке. Длина канала – 227 км, из которых нужно было вручную прорыть около 40, а также построить шлюзы, плотины и дамбу. На реализацию этого проекта было отправлено более 200 тысяч заключенных. Из них не менее 50 тысяч умерло от истощения и переохлаждения. Строительство объекта удалось закончить менее чем за 2 года. Благодаря Беломорканалу получилось проложить удобный и быстрый маршрут между Белым морем и Балтикой. Сейчас в летний сезон по каналу проводятся туристические экскурсии.

Также туристы могут посмотреть еще один объект, связанный с каналом– Здание Управления Беломорканала НКВД СССР. Именно в нем вершились судьбы сотен, часто невиновных, людей. Серое мрачное здание, возвышающееся над остальными строениями Медвежьегорска, одним своим видом напоминает о муках и страданиях осужденных. Однако картину сглаживает тот факт, что сейчас в нем находится Муниципальный краеведческий музей. В нем собраны экспонаты, иллюстрирующие быт, обычаи и традиции этого края. Коллекцию начал собирать учитель географии из местной школы В.П. Ершов еще в 1961 году. Со временем она разрослась до полноценной музейной выставки. Гостям Медвежьегорска будет очень интересно посетить экспозицию и узнать, как протекала жизнь в этой местности несколько веков назад.

Тем, кто интересуется историей Медвежьегорска, стоит посетить Медвежьегорский укрепрайон. Его еще называют Замок Кархумяки от финских слов Karhu – медведь и maki – гора. Он был построен в годы оккупации Медвежьегорска по приказу Маннергейма. Финский главнокомандующий приезжал на оккупированные территории, чтобы лично проверить процесс строительства линии обороны. До наших дней сохранилось около 40 объектов. Большинство из них находятся под землей и ранее были оборудованы системами автономного жизнеобеспечения. Катакомбы и подземные пещеры, служившие бункерами, вызывают неподдельный интерес у туристов, будоражат их воображение и щекочут нервы.

Как добраться

Доехать до Медвежьегорска можно несколькими способами: