Республика Карелия полна природными и рукотворными достопримечательностями. Одно и таких туристических мест в Карелии находится на юго-востоке города Медвежьегорск в 1,5 километрах от автодороги «Медвежьегорск – Великая Губа». Именно там, на горе Лысуха, расположены финские укрепительные сооружения, построенные во время Великой Отечественной войны в период оккупации Медвежьегорска.
Этот фортификационный узел относился к заградкомплексу «Замок Кархумяки» и являлся частью Масельгского оборонительного рубежа, общая протяженность которого достигала 50 км.
В декабре 1941 года карельские земли, в том числе Медвежьегорск, были захвачены союзниками Гитлера. Уже в 1942 году финские оккупанты начали масштабное строительство укрепрайона. Возведение оборонительных сооружений производилось силами военнопленных и заключенных местных концентрационные и трудовые лагеря. Попавшие в плен солдаты Красной армии и осужденные выполняли черновую работу: делали сводку леса, прокладывали подъездные пути, рубили каменную породу. Инженерные подразделения войск финнов завершали строительство. В июне 1942 года Маннергейм прибыл с инспекцией стройки в Медвежьегорск и остался доволен результатом. После его визита оборонительные сооружения продолжали строить еще в течение 2 лет.
К 1944 году фортификационный рубеж Масельга, в состав которого входил и Медвежьегорский укрепузел, включал в себя такие оборонительные сооружения:
Большинство этих объектов при отступлении были взорваны или демонтированы.
Местные жители называют финский укрепрайон на горе Лысуха «Зубами дракона».
До наших дней здесь сохранились некоторые железобетонные оборонительные конструкции и просторные туннельные казармы, вырубленные в скалах на глубине до 20 метров. В таких казармах под защитой от обстрелов и в относительном комфорте могли длительное время пребывать до 200 человек. В годы войны стены казарменных помещений дополнительно обшивались деревом, а пол и потолок укреплялись бетоном. Казармы были оборудованы воздуховодами и системой подачи, хранения и отведения воды. Сейчас в казармах можно увидеть только следы вырубки горной породы, свидетельствующие о тяжелом труде военнопленных и невероятных человеческих усилиях, которые прилагались для постройки оборонительных конструкций.
Считается, что в скалах и под землей была построена целая система помещений из 240 «комнат», которая имела выход к Онежскому озеру. На данный момент проверить эту информацию невозможно, поскольку большая часть укрепузла была взорвана отступающими финнами и, следовательно, засыпана породой. Однако сотрудники краеведческого музея Медвежьегорска и неравнодушные местные краеведы постоянно ведут работу по восстановлению исторической истины и детально изучают объекты на территории «Замка Кархумяхи».
Приехав в Медвежьегорск, можно попасть в «Зубы дракона» в любой день и самостоятельно изучить сохранившиеся наблюдательные и огневые точки, железобетонные оборонительные конструкции и пещеры, служившие казармами. Однако чтобы получить максимум полезной и интересной информации, следует посетить финский укрепузел в составе организованной экскурсии. Группы по несколько человек формируются ежедневно в период с мая по сентябрь по предварительной договоренности с руководством Медвежьегорского районного музея.
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