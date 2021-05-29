Республика Карелия полна природными и рукотворными достопримечательностями. Одно и таких туристических мест в Карелии находится на юго-востоке города Медвежьегорск в 1,5 километрах от автодороги «Медвежьегорск – Великая Губа». Именно там, на горе Лысуха, расположены финские укрепительные сооружения, построенные во время Великой Отечественной войны в период оккупации Медвежьегорска.

Этот фортификационный узел относился к заградкомплексу «Замок Кархумяки» и являлся частью Масельгского оборонительного рубежа, общая протяженность которого достигала 50 км.

История создания

В декабре 1941 года карельские земли, в том числе Медвежьегорск, были захвачены союзниками Гитлера. Уже в 1942 году финские оккупанты начали масштабное строительство укрепрайона. Возведение оборонительных сооружений производилось силами военнопленных и заключенных местных концентрационные и трудовые лагеря. Попавшие в плен солдаты Красной армии и осужденные выполняли черновую работу: делали сводку леса, прокладывали подъездные пути, рубили каменную породу. Инженерные подразделения войск финнов завершали строительство. В июне 1942 года Маннергейм прибыл с инспекцией стройки в Медвежьегорск и остался доволен результатом. После его визита оборонительные сооружения продолжали строить еще в течение 2 лет.

К 1944 году фортификационный рубеж Масельга, в состав которого входил и Медвежьегорский укрепузел, включал в себя такие оборонительные сооружения:

115 готовых и 9 строящихся блиндажей из железобетона;

деревянные жилые и огневые блиндажи – 81 готовый и 190 строящийся;

561 открытая заградпозиция, готовая к эксплуатации, и 359 позиций в процессе стройки;

150 км ограждений из колючей проволоки;

45 км траншей и окопов;

4,9 км бронебойных заградительных конструкций.

Большинство этих объектов при отступлении были взорваны или демонтированы.

Финские укрепления сейчас

Местные жители называют финский укрепрайон на горе Лысуха «Зубами дракона».

До наших дней здесь сохранились некоторые железобетонные оборонительные конструкции и просторные туннельные казармы, вырубленные в скалах на глубине до 20 метров. В таких казармах под защитой от обстрелов и в относительном комфорте могли длительное время пребывать до 200 человек. В годы войны стены казарменных помещений дополнительно обшивались деревом, а пол и потолок укреплялись бетоном. Казармы были оборудованы воздуховодами и системой подачи, хранения и отведения воды. Сейчас в казармах можно увидеть только следы вырубки горной породы, свидетельствующие о тяжелом труде военнопленных и невероятных человеческих усилиях, которые прилагались для постройки оборонительных конструкций.

Считается, что в скалах и под землей была построена целая система помещений из 240 «комнат», которая имела выход к Онежскому озеру. На данный момент проверить эту информацию невозможно, поскольку большая часть укрепузла была взорвана отступающими финнами и, следовательно, засыпана породой. Однако сотрудники краеведческого музея Медвежьегорска и неравнодушные местные краеведы постоянно ведут работу по восстановлению исторической истины и детально изучают объекты на территории «Замка Кархумяхи».

Как добраться

Приехав в Медвежьегорск, можно попасть в «Зубы дракона» в любой день и самостоятельно изучить сохранившиеся наблюдательные и огневые точки, железобетонные оборонительные конструкции и пещеры, служившие казармами. Однако чтобы получить максимум полезной и интересной информации, следует посетить финский укрепузел в составе организованной экскурсии. Группы по несколько человек формируются ежедневно в период с мая по сентябрь по предварительной договоренности с руководством Медвежьегорского районного музея.

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