Заповедник Кивач

Это одна из самых старых заповедных зон на всей территории РФ. Заказник находится в 80 км от Петрозаводска, административно относится к Кондопожскому району и был основан еще в 1931 году.

История названия и создания

Заповедную зону назвали в честь одноименного водопада Кивач, который находится на его территории. Официальной датой основания заповедной зоны считается 11 июня 1931 года. Инициаторами выступили карельские ученые. Основная цель создания – защита древних лесов от вырубки. Лесной массив в этих краях значительно поредел во время Великой Северной войны, когда по приказу князя Меньшикова начали использовать карельские деревья для производства древесного угля.

Сначала заповедная зона занимала только 2 гектара, но уже в 1947 году она расширилась до 9,5 Га. В том же году заповедник перевели в статус государственного, а в следующем – на его территории основали дендропарк. Благодаря дендрарию удалось акклиматизировать к карельским условиям многие виды флоры.

Сейчас «Кивач» – это 11 гектаров протяженностью 12 км с севера на юг и 14 км в западно-восточном направлении. Государственный заказник окружен 2-километровой буферной зоной, на территории которой так же, как и в самом заповеднике, запрещен лов рыбы и отстрел животных и птиц. Однако в этой зоне можно собирать грибы и ягоды.

Чем интересен заповедник

Уникальность данного места заключается в том, что в нем представлены все основные формы типичного рельефа Карелии. Что касается особенностей климата, то они заключаются в коротком лете и продолжительном холодном периоде с морозными январем и февралем. Высокая влажность и обилие осадков – типичное явление для этого региона. Также для него характерны частые смены погоды из-за атлантических циклонов и арктических антициклонов.

Климатические условия обуславливают характер зеленого покрова данной местности. Он неоднороден и впечатляет видовым многообразием. Флора «Кивача» представлена более чем 800 видами, семь из которых занесены в Красную книгу РФ. Заповедная зона практически полностью покрыта хвойными и смешанными борами. Самый известный из них – Сопохский. В нем произрастают сосны, возраст которых достигает 200-400 лет. Под густым покровом хвойных деревьев, берез, ольх и осин скрываются кустарники с ягодами и без, а также различные грибы.

Фауна «Кивача» в своем многообразии ничуть не отстает от флоры. В этой заповедной зоне обитают все представители таежного животного мира – медведи, волки, лисы, рыси, белки, зайцы и прочие грызуны, а также 216 видов пернатых и огромное количество насекомых. Видовое разнообразие рептилий и земноводных в заповеднике выражено слабо. Это обусловлено непродолжительным теплым сезоном, в течение которого животные либо не успевают дать потомство, либо молодняк не может достигнуть половозрелости.

Что стоит посмотреть

Эта заповедная зона включает в себя только природные достопримечательности. Туристы едут в «Кивач», чтобы за символическую плату за вход – 150 рублей – насладиться волшебными звуками и живописными видами первозданной природы. По территории заказника проходят несколько экомаршрутов. Пройтись по ним можно только в период с мая по ноябрь. Самыми популярными туристическими тропами являются путь к Сопохскому бору (2,5 км пешком), дорога, ведущая к Ключевым болотам (6 км), и короткий маршрут под названием «1500 шагов в природу» (1 км).

Водопад Кивач – бесспорно, самая посещаемая достопримечательность заповедника. Его общая высота – 11 метров. Впервые о нем упоминается в Писцовых книгах, датируемых XVI столетием. Широкую известь каскад приобрел через несколько веков благодаря произведениям Г.Р. Державина. В те времена Кивач был настолько бурным и полноводным, что шум воды был слышен на расстоянии 30 км. После открытия пароходного пути Санкт-Петербург-Петрозаводск интерес к каскаду еще больше увеличился. Его стали посещать живописцы, писатели, поэты, представители дворянства и даже сам император Александр II, пожелавший воочию насладиться красотой и величием 4-ступенчатого каскада. Специально к его приезду проложили дорогу через лес, соорудили мост через водопад, на одном берегу возвели 2-этажный деревянный сруб, а на другом – обзорную альтанку. Сейчас Кивач утратил былую мощь по причине обмельчания реки Суны, но продолжает радовать туристов своим великолепием.

Гости заказника также могут посетить:

дендрарий;

Музей природы;

эворзионные стаканы, которые образовались в результате трения камней о породу под воздействием водных потоков.

Как добраться

Доехать до заповедника «Кивач» можно на личном или общественном транспорте. В первом случае нужно из Петрозаводска ехать по трассе Р-21 до поворота на город Кондопога. Через 21 км от него будет указатель «Кивач», ориентируясь на который нужно следовать дальше примерно 8 км. В конце пути туристов ожидает въезд на охраняемую территорию. Авто можно оставить до шлагбаума или проехать дальше на платную стоянку.

Чтобы добраться до «Кивача» на поезде, необходимо купить билет на рейс Москва-Мурманск и выйти на станции Кондопога. От нее на автобусе доехать до поворота на заповедник, а далее пройти пешком или поймать попутку.

С автостанции Петрозаводска регулярно ездят маршрутные автобусы в сторону д. Сопоха. На них также можно доехать до поворота, а затем следовать до заповедной зоны пешком, на велосипеде или автостопом.