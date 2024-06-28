Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
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Когда ехать в Карелию: выбираем самое удачное время для отдыха

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Летом в Карелии доступны все достопримечательности и красоты, но пугают толпы туристов. Зимой можно увидеть Деда Мороза, но к некоторым локациям уже не добраться. Разбираемся, когда, все-таки, лучше ехать в Карелию.

enter image description here Популярность Карелии как актуального туристического направления давно неоспорима. В прошлом году республика приняла свыше 1.5 миллионов путешественников и продолжает наращивать темпы. Это и неудивительно: уникальный северный уголок России завораживает природной красотой и увлекает богатым культурно-историческим наследием.

Отражая общие тенденции туризма, наибольший интерес к Карелии наблюдается летом. Можно сказать, что пиком “горячего” спроса выступают июль и август: на этом сказывается время отпусков и школьных каникул. Но когда в регион действительно стоит ехать и что там можно делать круглый год? Разбираемся с этими вопросами вместе с туроператором “Золотое кольцо Карелии”: наша команда знает все уголки республики и может посоветовать самые крутые достопримечательности.

Климат в Карелии круглый год

Карелия — республика с умеренно-континентальным климатом, который в разные сезоны проявляет свои особенности:

  • Зимы в Карелии холодные и снежные. Средняя температура зимой колеблется от -10 до -15 градусов Цельсия, но могут быть и более сильные морозы. Однако снежные пейзажи и замерзшие водопады привлекают любителей зимних видов спорта и фотографов.
  • Весна в Карелии наступает поздно, потому что снег может лежать до конца апреля. Температура постепенно поднимается, но весенние месяцы часто сопровождаются переменчивой погодой: от холодных ветров до теплых солнечных дней.
  • Лето в Карелии короткое, но очень приятное. Температура в июле-августе может достигать +25 градусов Цельсия. Это время белых ночей, когда солнце практически не садится за горизонт, и вы можете наслаждаться природой круглосуточно.
  • Осень наступает в регионе рано: уже в сентябре начинают желтеть листья. Этот сезон характеризуется яркими красками природы и прохладными днями. В октябре температура начинает опускаться, и часто идут дожди.

Плюсы и минусы отдыха в Карелии летом

Главный плюс летней поездки в Карелию — это, конечно же, теплые дни и прохладные ночи. Вы можете проводить длительное время на свежем воздухе и чувствовать себя комфортно. Однако будьте готовы к тому, что в летний период в республике очень активны насекомые, так что репелленты надо подготовить заранее. Стоит добавить, что в пик туристического сезона также наблюдается повышение цен на жилье и экскурсии, а значит, надо расширить бюджет на путешествие.

Виды летних активностей в регионе

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Лето в Карелии — это пора активного отдыха на природе. Вы можете отправиться в поход по многочисленным тропам, причем не только пешком (хайкинг или треккинг), но и на велосипедах, джипах и вездеходах. Маршрутов для таких прогулок в регионе предостаточно: можно объехать вокруг озера, совершить восхождение на священную гору, изучить флору и фауну таежного леса или же познакомиться с местными национальными парками. Один из самых крутых — “Ладожские шхеры” — позволяет ощутить себя в атмосфере скалистых фьордов и увидеть нерпу. Так что выбирайте локацию, и вперед. Бонусом — можно пособирать ягоды: от очевидных черники, голубики и клюквы до редких княженики, шикши и костяники.

Другой популярный вид досуга — рыбалка: Карелию не зря называют озерным краем. Здесь можно поймать судака, леща, густеру, судака, хариуса, щуку, ерша, налима, язя, сига и так далее. Отдельное удовольствие — ловля рыбы с катера на спиннинг, когда вы можете просто наслаждаться пейзажами и не заморачиваться на клев.

Если вы не любите рыбачить, на озерах Карелии можно загорать и плавать. Здесь есть и дикие пляжи, и благоустроенные, а вода прогревается до +20-24 градусов, что вполне комфортно, когда по прогнозу нет ветра и вы находитесь в бухте. Чаще всего туристы купаются на Онежском и Ладожском озерах, а также Сямозере, Водлозере и так далее. Кстати, на водоемах Карелии часто встречаются плавучие бани и сауны, так что вы можете совместить отдыха со SPA-процедурами. Зимой это тоже возможно, но уже для закаленных путешественников.

Отдельного внимания летом достоин архипелаг Соловецких островов. Легендарный монастырь, где в свое время находился лагерь для полит. заключенных, а также небольшие острова с горами, скалами, болотами и ледниковыми озерами поражают воображение туристов. Более того, здесь есть даже загадочные каменные лабиринты, над предназначением которых ученые бьются уже десятки лет. Кстати, у нас есть отдельный тур, посвященный Соловкам.

Интересный факт: Летом в Карелии отмечают множество праздников, так что у вас есть шанс застать интересные фестивали, ярмарки и концерты. Приезжайте в регион ко Дню Республики, на Ильин день или подгадайте путешествие к самому необычному поводу — празднику Чаша Укко.

Что делать в Карелии зимой

enter image description here Зимняя Карелия — это настоящая сказка:

  • По региону можно кататься на лыжах, санях, ватрушках и снегоходах. Хочется экзотики? Выбирайте упряжку с оленями или хаски. Многое из этого можно осуществить в горном парке “Рускеала”, где зимой также включается красивая подсветка мраморного карьера. Ну а забронировать экскурсию в парк можно здесь.
  • Отдельно стоит полюбоваться водопадами, некоторые из которых даже не замерзают зимой. Это, например, Кивач, "Белые мосты" (Юканкоски), Рускеальские водопады (Ахвенкоски).
  • Если погода будет располагать, то по льду можно добраться до легендарных карельских островов. Например, на Валааме вы увидите мужской Спасо-Преображенский монастырь и аутентичные монашеские скиты с видами на бухту, а на острове Кижи вас ожидают уникальные образцы древнего зодчества.Подробнее о зимнем отдыхе в Карелии читайте в нашей отдельной статье.

Преимущества и недостатки зимнего отдыха

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Зимняя природа Карелии, безусловно, завораживает своей красотой. В это время года здесь очень тихо и можно сделать крутые пейзажные фотографии. К тому же есть возможности для активного отдыха. Новогодние туры в Карелию отдельно порадуют и взрослых, и детей, поскольку в республике есть и ретро-поезда, и усадьба местного Деда Мороза.

Из минусов, конечно, стоит выделить короткий световой день и низкие температуры. Однако эти недочеты решаемы: достаточно тщательно спланировать экскурсионную программу, подобрать хорошую экипировку (от перчаток до запасных носков) и позаботиться о трансфере на каждом этапе, чтобы не мерзнуть в ожидании общественного транспорта. К слову, зимой в Карелии некоторые маршруты могут быть труднопроходимыми, но с развитием инфраструктуры эта проблема встречается всё реже. Даже до островов можно добраться на специальных судах с воздушной подушкой.

Осень и весна в Карелии: варианты досуга и особенности

enter image description here Межсезонье в Карелии — дождливое и переменчивое время, когда туристам надо быть готовыми к любой непогоде, включая изморозь и шквалистый ветер. Но есть в этот период года и свои плюсы: природа радует яркими красками (свежей зеленью и цветами или желто-красными деревьями), а цены на отдых не такие кусачие. Чем же заниматься в регионе в осенне-весенний период?

Во-первых, обратите внимание на экскурсии по городским достопримечательностям и историческим местам. Музеи и галереи Карелии увлекают туристов любого возраста. А еще можно съездить на беломорские петроглифы — это древние наскальные рисунки. Другой вариант — путешествие по колоритным карельским деревням, где можно познакомиться с местными ремеслами, культурой северных народов и вкусной кухней. Это Шелтозеро, Рубчойла, Киндасово и другие деревни, доступные к посещению в рамках наших этноэкскурсий.

Во-вторых, и осенью, и весной всё еще есть, чем заняться на свежем воздухе. И прежде всего, так как за счет осадков реки становятся более полноводными, самое время освоить рафтинг. В Карелии можно кататься на байдарках, лодках, каяках, плотах и так далее, выбирая маршруты для сплавов разного уровня сложности и разной продолжительности. Кстати, такой досуг — отличный вариант рабочего тимбилдинга. Большой популярностью, например, пользуется река Шуя: посмотрите прямо сейчас, какую программу сплава на ней предлагает наша команда.

Осенний период — это также активное время сбора грибов и охоты в Карелии. Так, на побережье озер можно встретить лисички, боровики, подберезовики, маслята, подосиновики, сыроежки. Ну а если вы прирожденный охотник, то приезжайте за оленями, кабанами, медведями, дикой дичью и разной пушниной. Главное — иметь разрешение.

Хотите противоположного расслабленного отдыха? Тогда отправляйтесь на курорт “Марциальные воды”, где можно пройти программу оздоровления с грязевыми ваннами и горячими источниками. Водопады в это время года тоже можно посмотреть. Например, в середине весны можно съездить на Гирвас, а в конце — на одноименный потухший вулкан по соседству.

Подводя итоги о путешествии по Карелии в разное время года, стоит сказать, что именно межсезонье оказывается самым дешевым сезоном для посещения региона. В этот период меньше туристов, что приводит к снижению цен на жилье и экскурсии. Зимний сезон тоже может оказаться бюджетнее летнего, однако следует учитывать затраты на экипировку и тот факт, что некоторые достопримечательности окажутся недоступны.

Вне зависимости от ваших возможностей, помните: Карелия — это место, которое стоит посетить в любое время года. Каждый сезон предлагает уникальные варианты отдыха и позволяет насладиться неповторимой красотой региона. Туроператор “Золотое кольцо Карелии” всегда рад помочь вам с выбором экскурсий и туров по северной республике. Обещаем: вы захотите вернуться сюда в нашей компании снова и снова!

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