Летом в Карелии доступны все достопримечательности и красоты, но пугают толпы туристов. Зимой можно увидеть Деда Мороза, но к некоторым локациям уже не добраться. Разбираемся, когда, все-таки, лучше ехать в Карелию.

Популярность Карелии как актуального туристического направления давно неоспорима. В прошлом году республика приняла свыше 1.5 миллионов путешественников и продолжает наращивать темпы. Это и неудивительно: уникальный северный уголок России завораживает природной красотой и увлекает богатым культурно-историческим наследием.

Отражая общие тенденции туризма, наибольший интерес к Карелии наблюдается летом. Можно сказать, что пиком “горячего” спроса выступают июль и август: на этом сказывается время отпусков и школьных каникул. Но когда в регион действительно стоит ехать и что там можно делать круглый год? Разбираемся с этими вопросами вместе с туроператором “Золотое кольцо Карелии”: наша команда знает все уголки республики и может посоветовать самые крутые достопримечательности.

Климат в Карелии круглый год

Карелия — республика с умеренно-континентальным климатом, который в разные сезоны проявляет свои особенности:

Зимы в Карелии холодные и снежные. Средняя температура зимой колеблется от -10 до -15 градусов Цельсия, но могут быть и более сильные морозы. Однако снежные пейзажи и замерзшие водопады привлекают любителей зимних видов спорта и фотографов.

Весна в Карелии наступает поздно, потому что снег может лежать до конца апреля. Температура постепенно поднимается, но весенние месяцы часто сопровождаются переменчивой погодой: от холодных ветров до теплых солнечных дней.

Лето в Карелии короткое, но очень приятное. Температура в июле-августе может достигать +25 градусов Цельсия. Это время белых ночей, когда солнце практически не садится за горизонт, и вы можете наслаждаться природой круглосуточно.

Осень наступает в регионе рано: уже в сентябре начинают желтеть листья. Этот сезон характеризуется яркими красками природы и прохладными днями. В октябре температура начинает опускаться, и часто идут дожди.

Плюсы и минусы отдыха в Карелии летом

Главный плюс летней поездки в Карелию — это, конечно же, теплые дни и прохладные ночи. Вы можете проводить длительное время на свежем воздухе и чувствовать себя комфортно. Однако будьте готовы к тому, что в летний период в республике очень активны насекомые, так что репелленты надо подготовить заранее. Стоит добавить, что в пик туристического сезона также наблюдается повышение цен на жилье и экскурсии, а значит, надо расширить бюджет на путешествие.

Виды летних активностей в регионе

Лето в Карелии — это пора активного отдыха на природе. Вы можете отправиться в поход по многочисленным тропам, причем не только пешком (хайкинг или треккинг), но и на велосипедах, джипах и вездеходах. Маршрутов для таких прогулок в регионе предостаточно: можно объехать вокруг озера, совершить восхождение на священную гору, изучить флору и фауну таежного леса или же познакомиться с местными национальными парками. Один из самых крутых — “Ладожские шхеры” — позволяет ощутить себя в атмосфере скалистых фьордов и увидеть нерпу. Так что выбирайте локацию, и вперед. Бонусом — можно пособирать ягоды: от очевидных черники, голубики и клюквы до редких княженики, шикши и костяники.

Другой популярный вид досуга — рыбалка: Карелию не зря называют озерным краем. Здесь можно поймать судака, леща, густеру, судака, хариуса, щуку, ерша, налима, язя, сига и так далее. Отдельное удовольствие — ловля рыбы с катера на спиннинг, когда вы можете просто наслаждаться пейзажами и не заморачиваться на клев.

Если вы не любите рыбачить, на озерах Карелии можно загорать и плавать. Здесь есть и дикие пляжи, и благоустроенные, а вода прогревается до +20-24 градусов, что вполне комфортно, когда по прогнозу нет ветра и вы находитесь в бухте. Чаще всего туристы купаются на Онежском и Ладожском озерах, а также Сямозере, Водлозере и так далее. Кстати, на водоемах Карелии часто встречаются плавучие бани и сауны, так что вы можете совместить отдыха со SPA-процедурами. Зимой это тоже возможно, но уже для закаленных путешественников.

Отдельного внимания летом достоин архипелаг Соловецких островов. Легендарный монастырь, где в свое время находился лагерь для полит. заключенных, а также небольшие острова с горами, скалами, болотами и ледниковыми озерами поражают воображение туристов. Более того, здесь есть даже загадочные каменные лабиринты, над предназначением которых ученые бьются уже десятки лет. Кстати, у нас есть отдельный тур, посвященный Соловкам.

Интересный факт: Летом в Карелии отмечают множество праздников, так что у вас есть шанс застать интересные фестивали, ярмарки и концерты. Приезжайте в регион ко Дню Республики, на Ильин день или подгадайте путешествие к самому необычному поводу — празднику Чаша Укко.

Что делать в Карелии зимой

Зимняя Карелия — это настоящая сказка:

По региону можно кататься на лыжах, санях, ватрушках и снегоходах. Хочется экзотики? Выбирайте упряжку с оленями или хаски. Многое из этого можно осуществить в горном парке “Рускеала”, где зимой также включается красивая подсветка мраморного карьера. Ну а забронировать экскурсию в парк можно здесь.

Отдельно стоит полюбоваться водопадами, некоторые из которых даже не замерзают зимой. Это, например, Кивач, "Белые мосты" (Юканкоски), Рускеальские водопады (Ахвенкоски).

Если погода будет располагать, то по льду можно добраться до легендарных карельских островов. Например, на Валааме вы увидите мужской Спасо-Преображенский монастырь и аутентичные монашеские скиты с видами на бухту, а на острове Кижи вас ожидают уникальные образцы древнего зодчества.Подробнее о зимнем отдыхе в Карелии читайте в нашей отдельной статье.

Преимущества и недостатки зимнего отдыха

Зимняя природа Карелии, безусловно, завораживает своей красотой. В это время года здесь очень тихо и можно сделать крутые пейзажные фотографии. К тому же есть возможности для активного отдыха. Новогодние туры в Карелию отдельно порадуют и взрослых, и детей, поскольку в республике есть и ретро-поезда, и усадьба местного Деда Мороза.

Из минусов, конечно, стоит выделить короткий световой день и низкие температуры. Однако эти недочеты решаемы: достаточно тщательно спланировать экскурсионную программу, подобрать хорошую экипировку (от перчаток до запасных носков) и позаботиться о трансфере на каждом этапе, чтобы не мерзнуть в ожидании общественного транспорта. К слову, зимой в Карелии некоторые маршруты могут быть труднопроходимыми, но с развитием инфраструктуры эта проблема встречается всё реже. Даже до островов можно добраться на специальных судах с воздушной подушкой.

Осень и весна в Карелии: варианты досуга и особенности

Межсезонье в Карелии — дождливое и переменчивое время, когда туристам надо быть готовыми к любой непогоде, включая изморозь и шквалистый ветер. Но есть в этот период года и свои плюсы: природа радует яркими красками (свежей зеленью и цветами или желто-красными деревьями), а цены на отдых не такие кусачие. Чем же заниматься в регионе в осенне-весенний период?

Во-первых, обратите внимание на экскурсии по городским достопримечательностям и историческим местам. Музеи и галереи Карелии увлекают туристов любого возраста. А еще можно съездить на беломорские петроглифы — это древние наскальные рисунки. Другой вариант — путешествие по колоритным карельским деревням, где можно познакомиться с местными ремеслами, культурой северных народов и вкусной кухней. Это Шелтозеро, Рубчойла, Киндасово и другие деревни, доступные к посещению в рамках наших этноэкскурсий.

Во-вторых, и осенью, и весной всё еще есть, чем заняться на свежем воздухе. И прежде всего, так как за счет осадков реки становятся более полноводными, самое время освоить рафтинг. В Карелии можно кататься на байдарках, лодках, каяках, плотах и так далее, выбирая маршруты для сплавов разного уровня сложности и разной продолжительности. Кстати, такой досуг — отличный вариант рабочего тимбилдинга. Большой популярностью, например, пользуется река Шуя: посмотрите прямо сейчас, какую программу сплава на ней предлагает наша команда.

Осенний период — это также активное время сбора грибов и охоты в Карелии. Так, на побережье озер можно встретить лисички, боровики, подберезовики, маслята, подосиновики, сыроежки. Ну а если вы прирожденный охотник, то приезжайте за оленями, кабанами, медведями, дикой дичью и разной пушниной. Главное — иметь разрешение.

Хотите противоположного расслабленного отдыха? Тогда отправляйтесь на курорт “Марциальные воды”, где можно пройти программу оздоровления с грязевыми ваннами и горячими источниками. Водопады в это время года тоже можно посмотреть. Например, в середине весны можно съездить на Гирвас, а в конце — на одноименный потухший вулкан по соседству.

Подводя итоги о путешествии по Карелии в разное время года, стоит сказать, что именно межсезонье оказывается самым дешевым сезоном для посещения региона. В этот период меньше туристов, что приводит к снижению цен на жилье и экскурсии. Зимний сезон тоже может оказаться бюджетнее летнего, однако следует учитывать затраты на экипировку и тот факт, что некоторые достопримечательности окажутся недоступны.

Вне зависимости от ваших возможностей, помните: Карелия — это место, которое стоит посетить в любое время года. Каждый сезон предлагает уникальные варианты отдыха и позволяет насладиться неповторимой красотой региона. Туроператор “Золотое кольцо Карелии” всегда рад помочь вам с выбором экскурсий и туров по северной республике. Обещаем: вы захотите вернуться сюда в нашей компании снова и снова!