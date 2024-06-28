Летом в Карелии доступны все достопримечательности и красоты, но пугают толпы туристов. Зимой можно увидеть Деда Мороза, но к некоторым локациям уже не добраться. Разбираемся, когда, все-таки, лучше ехать в Карелию.
Популярность Карелии как актуального туристического направления давно неоспорима. В прошлом году республика приняла свыше 1.5 миллионов путешественников и продолжает наращивать темпы. Это и неудивительно: уникальный северный уголок России завораживает природной красотой и увлекает богатым культурно-историческим наследием.
Отражая общие тенденции туризма, наибольший интерес к Карелии наблюдается летом. Можно сказать, что пиком “горячего” спроса выступают июль и август: на этом сказывается время отпусков и школьных каникул. Но когда в регион действительно стоит ехать и что там можно делать круглый год? Разбираемся с этими вопросами вместе с туроператором “Золотое кольцо Карелии”: наша команда знает все уголки республики и может посоветовать самые крутые достопримечательности.
Карелия — республика с умеренно-континентальным климатом, который в разные сезоны проявляет свои особенности:
Главный плюс летней поездки в Карелию — это, конечно же, теплые дни и прохладные ночи. Вы можете проводить длительное время на свежем воздухе и чувствовать себя комфортно. Однако будьте готовы к тому, что в летний период в республике очень активны насекомые, так что репелленты надо подготовить заранее. Стоит добавить, что в пик туристического сезона также наблюдается повышение цен на жилье и экскурсии, а значит, надо расширить бюджет на путешествие.
Лето в Карелии — это пора активного отдыха на природе. Вы можете отправиться в поход по многочисленным тропам, причем не только пешком (хайкинг или треккинг), но и на велосипедах, джипах и вездеходах. Маршрутов для таких прогулок в регионе предостаточно: можно объехать вокруг озера, совершить восхождение на священную гору, изучить флору и фауну таежного леса или же познакомиться с местными национальными парками. Один из самых крутых — “Ладожские шхеры” — позволяет ощутить себя в атмосфере скалистых фьордов и увидеть нерпу. Так что выбирайте локацию, и вперед. Бонусом — можно пособирать ягоды: от очевидных черники, голубики и клюквы до редких княженики, шикши и костяники.
Другой популярный вид досуга — рыбалка: Карелию не зря называют озерным краем. Здесь можно поймать судака, леща, густеру, судака, хариуса, щуку, ерша, налима, язя, сига и так далее. Отдельное удовольствие — ловля рыбы с катера на спиннинг, когда вы можете просто наслаждаться пейзажами и не заморачиваться на клев.
Если вы не любите рыбачить, на озерах Карелии можно загорать и плавать. Здесь есть и дикие пляжи, и благоустроенные, а вода прогревается до +20-24 градусов, что вполне комфортно, когда по прогнозу нет ветра и вы находитесь в бухте. Чаще всего туристы купаются на Онежском и Ладожском озерах, а также Сямозере, Водлозере и так далее. Кстати, на водоемах Карелии часто встречаются плавучие бани и сауны, так что вы можете совместить отдыха со SPA-процедурами. Зимой это тоже возможно, но уже для закаленных путешественников.
Отдельного внимания летом достоин архипелаг Соловецких островов. Легендарный монастырь, где в свое время находился лагерь для полит. заключенных, а также небольшие острова с горами, скалами, болотами и ледниковыми озерами поражают воображение туристов. Более того, здесь есть даже загадочные каменные лабиринты, над предназначением которых ученые бьются уже десятки лет. Кстати, у нас есть отдельный тур, посвященный Соловкам.
Интересный факт: Летом в Карелии отмечают множество праздников, так что у вас есть шанс застать интересные фестивали, ярмарки и концерты. Приезжайте в регион ко Дню Республики, на Ильин день или подгадайте путешествие к самому необычному поводу — празднику Чаша Укко.
Зимняя Карелия — это настоящая сказка:
Зимняя природа Карелии, безусловно, завораживает своей красотой. В это время года здесь очень тихо и можно сделать крутые пейзажные фотографии. К тому же есть возможности для активного отдыха. Новогодние туры в Карелию отдельно порадуют и взрослых, и детей, поскольку в республике есть и ретро-поезда, и усадьба местного Деда Мороза.
Из минусов, конечно, стоит выделить короткий световой день и низкие температуры. Однако эти недочеты решаемы: достаточно тщательно спланировать экскурсионную программу, подобрать хорошую экипировку (от перчаток до запасных носков) и позаботиться о трансфере на каждом этапе, чтобы не мерзнуть в ожидании общественного транспорта. К слову, зимой в Карелии некоторые маршруты могут быть труднопроходимыми, но с развитием инфраструктуры эта проблема встречается всё реже. Даже до островов можно добраться на специальных судах с воздушной подушкой.
Межсезонье в Карелии — дождливое и переменчивое время, когда туристам надо быть готовыми к любой непогоде, включая изморозь и шквалистый ветер. Но есть в этот период года и свои плюсы: природа радует яркими красками (свежей зеленью и цветами или желто-красными деревьями), а цены на отдых не такие кусачие. Чем же заниматься в регионе в осенне-весенний период?
Во-первых, обратите внимание на экскурсии по городским достопримечательностям и историческим местам. Музеи и галереи Карелии увлекают туристов любого возраста. А еще можно съездить на беломорские петроглифы — это древние наскальные рисунки. Другой вариант — путешествие по колоритным карельским деревням, где можно познакомиться с местными ремеслами, культурой северных народов и вкусной кухней. Это Шелтозеро, Рубчойла, Киндасово и другие деревни, доступные к посещению в рамках наших этноэкскурсий.
Во-вторых, и осенью, и весной всё еще есть, чем заняться на свежем воздухе. И прежде всего, так как за счет осадков реки становятся более полноводными, самое время освоить рафтинг. В Карелии можно кататься на байдарках, лодках, каяках, плотах и так далее, выбирая маршруты для сплавов разного уровня сложности и разной продолжительности. Кстати, такой досуг — отличный вариант рабочего тимбилдинга. Большой популярностью, например, пользуется река Шуя: посмотрите прямо сейчас, какую программу сплава на ней предлагает наша команда.
Осенний период — это также активное время сбора грибов и охоты в Карелии. Так, на побережье озер можно встретить лисички, боровики, подберезовики, маслята, подосиновики, сыроежки. Ну а если вы прирожденный охотник, то приезжайте за оленями, кабанами, медведями, дикой дичью и разной пушниной. Главное — иметь разрешение.
Хотите противоположного расслабленного отдыха? Тогда отправляйтесь на курорт “Марциальные воды”, где можно пройти программу оздоровления с грязевыми ваннами и горячими источниками. Водопады в это время года тоже можно посмотреть. Например, в середине весны можно съездить на Гирвас, а в конце — на одноименный потухший вулкан по соседству.
Подводя итоги о путешествии по Карелии в разное время года, стоит сказать, что именно межсезонье оказывается самым дешевым сезоном для посещения региона. В этот период меньше туристов, что приводит к снижению цен на жилье и экскурсии. Зимний сезон тоже может оказаться бюджетнее летнего, однако следует учитывать затраты на экипировку и тот факт, что некоторые достопримечательности окажутся недоступны.
Вне зависимости от ваших возможностей, помните: Карелия — это место, которое стоит посетить в любое время года. Каждый сезон предлагает уникальные варианты отдыха и позволяет насладиться неповторимой красотой региона. Туроператор “Золотое кольцо Карелии” всегда рад помочь вам с выбором экскурсий и туров по северной республике. Обещаем: вы захотите вернуться сюда в нашей компании снова и снова!