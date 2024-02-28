Хотя в Карелии достаточно молодых и температурных плюсовых рекордов почти не бывает, отдых на природе проходит здесь по всем традициям: рыбалке, пикникам и, конечно же, пляжам. Если повезет, можно искупаться и разгар бархатного сезона, обычно такое практикуют закаленные туристы.
Но в любом случае посетить край озер и рек и ни разу не поплавать в местных водах – большая ошибка. Так что давайте же не будем ее рассматривать и смотреть, о каких тонкостях пляжного досуга необходимо знать перед приездом в республику.
Раньше июля ждала долгий пляжный отдых в республике нет смысла. К середине же лета водоемы прогреваются до +20-24 градусов. Это, конечно, не парное молоко, но без ветра и в солнечной локации будет вполне комфортно. Температура воздуха, кстати, точно такая же.
С конца августа тепло из-за воды постепенно уходит, но, если погода порадует, можно продолжить купаться. К слову, поплавать на карельском озере в небольшом дождике – своеобразная туристическая ачивка. А вот этого делать точно не стоит, так что оно вылезет на пляж в случае штормового отражения.
Летом Карелия является особенно популярным направлением для пляжного отдыха, так как регион предлагает туристам песчаные и галечные пляжи в живописных зонах и прогретые до комфортной температуры водоемы. Теплее всего в июле и августе — в этот месяц туристы могут искупаться в Онеге, водах Ладожских шхер, Сямозере или голубых озерах. Кроме этого, путешественникам доступен отдых с палатками на острове Койонсаари или озере Сандал. Удобнее и быстрее добраться до этих мест на машине, а также между населенными пунктами регулярно курсирует городской и междугородный общественный транспорт.
Если не хочется уезжать далеко от Петрозаводска и лишаться комфорта, лучше остановиться в гостиницах, которые расположены на первой линии и всегда предоставляют красивые шезлонги, зонты и полотенце для отдыха:
В случае выбора паломника на Ладогу, можно направиться, например, в район бухты «Моторная» в Приозерском районе. Обратите внимание здесь на гостиницу «Капитан Морган»: пляж, маяк, барбекю, рыбалка. Номера от 4 тысяч. Другой вариант – благоустроенный пляж, церемоний парк-отеля «Дача Винтера».
Хотите экзотики? Лесное спокойствие ждет на берегах озера Волненъярви. Здесь есть турбаза «Хутор Ярви» с частным пляжем, а также отдельной панорамной сауной. Цены – от 7 тысяч. Также можно остановиться у озера Янисъярви: пляж тоже окружен лесом, и не простым, а сосновым, реликтовым. Если посмотреть частный пляж, можно остановиться в эко-отеле «Черные камни» (от 8 тысяч), где также есть бассейн и даже лодочный причал.
Теперь поговорим о вариантах пляжной рекламы. Все жители Петрозаводска выбрали самый доступный пляж в черте города – «Пески». Полое дно, мягкий песок, просторная территория. Альтернативные варианты пляжного отдыха в столице – набережная Варкауса и парк Ямка. Все эти пляжи находятся на берегу Онеги.
В 15-20 км от Петрозаводска можно бесплатно отдохнуть на пляже Лососинного ого-песчаного озера. Это водохранилище, из которого вытекает река Лососинка (там тоже есть пляжи). С ведущими можно позагорать и на пляже возле Урозера (25 км от Петрозаводска). Вода тут прозрачная, но нагревается долго. Еще есть бесплатные варианты — пляж Маткачи, пляж у села Деревянное, пляж в районе Сайнаволок и пляж на Ключевой, расположенный на месте бывшего карьера.