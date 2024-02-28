Хотя в Карелии достаточно молодых и температурных плюсовых рекордов почти не бывает, отдых на природе проходит здесь по всем традициям: рыбалке, пикникам и, конечно же, пляжам. Если повезет, можно искупаться и разгар бархатного сезона, обычно такое практикуют закаленные туристы.

Но в любом случае посетить край озер и рек и ни разу не поплавать в местных водах – большая ошибка. Так что давайте же не будем ее рассматривать и смотреть, о каких тонкостях пляжного досуга необходимо знать перед приездом в республику.

Отличная черта пляжного отдыха в Карелии

Солнце здесь не такое активное, как на юге России, например, а значит, вы не сгорите за целый день отдыха на воде и не причините вреда погоде. Впрочем, это не значит, что можно отдыхать без крема с УФ-защитой.

Переменчивая погода рекомендуется пляжным туристам всегда быть настороже. Даже если по прогнозу на небе не будет облачности, возьмите с собой зонтик, чтобы укрыться от солнца и непредвиденного дождя.

Из-за того, что большая часть пляжного региона находится в отдалении от стандартных центров, стоит планировать отдых на целый день или даже на выходные. Кроме того, необходимо позаботиться и о заявленной логистике.

Соседство пляжной Карелии с другими известными достопримечательностями позволяет совместить так называемый ленивый отдых с активным досугом. Устройте поход с ночевкой в ​​палатке, возьмите с собой напрокат лодку и т.д.

Таежные пейзажи иногда таят в себе неприятности, причем даже на пляже. Одна из напастей Карелии на всех реках и озерах — это комары. Не стоит приезжать на отдых без репеллентов и успокаивающих средств для кожи после укусов.

Диких пляжей в зонах очень много, и если вы найдете такие, соблюдайте бдительность. Как минимум проверяйте сами заход воды перед тем, как отпустить детей. К счастью, в Карелии везде песчаные пляжи, но если они не благоустроены, то могут порасти травой. Если вы впервые едете в Карелию в винтажном стиле, ориентироваться только на пляжный отдых и уходить в отпуск красавицам не стоит. Советуем сначала познакомиться с главными карельскими достопримечательностями.

Какая температура в озерах Карелии

Раньше июля ждала долгий пляжный отдых в республике нет смысла. К середине же лета водоемы прогреваются до +20-24 градусов. Это, конечно, не парное молоко, но без ветра и в солнечной локации будет вполне комфортно. Температура воздуха, кстати, точно такая же.

С конца августа тепло из-за воды постепенно уходит, но, если погода порадует, можно продолжить купаться. К слову, поплавать на карельском озере в небольшом дождике – своеобразная туристическая ачивка. А вот этого делать точно не стоит, так что оно вылезет на пляж в случае штормового отражения.

Где в Карелии можно купаться летом

Летом Карелия является особенно популярным направлением для пляжного отдыха, так как регион предлагает туристам песчаные и галечные пляжи в живописных зонах и прогретые до комфортной температуры водоемы. Теплее всего в июле и августе — в этот месяц туристы могут искупаться в Онеге, водах Ладожских шхер, Сямозере или голубых озерах. Кроме этого, путешественникам доступен отдых с палатками на острове Койонсаари или озере Сандал. Удобнее и быстрее добраться до этих мест на машине, а также между населенными пунктами регулярно курсирует городской и междугородный общественный транспорт.

Если не хочется уезжать далеко от Петрозаводска и лишаться комфорта, лучше остановиться в гостиницах, которые расположены на первой линии и всегда предоставляют красивые шезлонги, зонты и полотенце для отдыха:

«Онежский замок» – три ресторана отеля со шведским завтраком и закрытым бассейном. Двухместный номер, в среднем, обойдется в 5 тысяч за сутки.

«Фрегат» – современный отель 4 звезды и высокого уровня сервиса. Возьмите номер с завтраком за 8 тысяч и любите плескаться прямо из окна.

В случае выбора паломника на Ладогу, можно направиться, например, в район бухты «Моторная» в Приозерском районе. Обратите внимание здесь на гостиницу «Капитан Морган»: пляж, маяк, барбекю, рыбалка. Номера от 4 тысяч. Другой вариант – благоустроенный пляж, церемоний парк-отеля «Дача Винтера».

Хотите экзотики? Лесное спокойствие ждет на берегах озера Волненъярви. Здесь есть турбаза «Хутор Ярви» с частным пляжем, а также отдельной панорамной сауной. Цены – от 7 тысяч. Также можно остановиться у озера Янисъярви: пляж тоже окружен лесом, и не простым, а сосновым, реликтовым. Если посмотреть частный пляж, можно остановиться в эко-отеле «Черные камни» (от 8 тысяч), где также есть бассейн и даже лодочный причал.

Теперь поговорим о вариантах пляжной рекламы. Все жители Петрозаводска выбрали самый доступный пляж в черте города – «Пески». Полое дно, мягкий песок, просторная территория. Альтернативные варианты пляжного отдыха в столице – набережная Варкауса и парк Ямка. Все эти пляжи находятся на берегу Онеги.

В 15-20 км от Петрозаводска можно бесплатно отдохнуть на пляже Лососинного ого-песчаного озера. Это водохранилище, из которого вытекает река Лососинка (там тоже есть пляжи). С ведущими можно позагорать и на пляже возле Урозера (25 км от Петрозаводска). Вода тут прозрачная, но нагревается долго. Еще есть бесплатные варианты — пляж Маткачи, пляж у села Деревянное, пляж в районе Сайнаволок и пляж на Ключевой, расположенный на месте бывшего карьера.