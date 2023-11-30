Стоит ли ехать в Карелию зимой

Зимний отдых в Карелии по праву считается самым необычным. Многие люди наслаждаются природой северного региона именно летом. Однако зимой здесь стоит сказочная атмосфера с заснеженными ландшафтами, замерзшими озерами и белоснежными горами. С наступлением холодов развлечений в Карелии не становится меньше: катание на собачьих упряжках, туры на снегоходах, подледная рыбалка — все это зимние активности.

Погода в Карелии

Собираясь в путешествие, в первую очередь нужно подумать о климате в Карелии. В северной части региона снег выпадает в октябре и случается на юге — с ноября по март. Погода очень изменчива: в течение дня мороз и ясное небо могут сменить оттепелью и снегопадом. Температура зимой держится от -5 до -15 градусов. Однако иногда столбик термометра ночью может опуститься и до 25 градусов ниже нуля. Самый холодный и ветреный месяц — февраль, зато в это время световой день начинает стремительно расти.

Как отдохнуть зимой в Карелии

Это один из популярных видов отдыха в Карелии. Ведь без улова остаться практически невозможно. Основными местами для ловли рыбы стали Ладожское и Онежское озёра. Большинство баз отдыха и гостевых участков расположены на берегах водоемов и сдаются в аренду удочки и снасти.

В Карелии расположено большое количество питомников. Основные породы собак — аляскинский маламут и хаски. Можно самому управлять собаками или прокатиться на нартах в качестве пассажира. После таких прогулок все традиционно фотографируются с четвероногими друзьями. На территории некоторых питомников обитают не только собаки, но и другие животные. внешние последствия разъединения в душе, взрослых и детей.

Что может быть приятней, чем не спеша прокатиться на лыжах по заснеженному лесу или пройти в самые труднодоступные места на в снегоступах? В Карелии достаточно мест для этого: центр отдыха «Горка», комплекс «Курган», трасса «Фонтаны» и многие другие.

Поклонникам экстремальных активных стей пристальное катание на снегоходах. В Карелии предусмотрены туры двух типов: короткие выполняются всего на пару часов, а длительные — на 2–3 дня. В стоимость проживания входит не только аренда снегохода, но и топливо, необходимое оборудование, инструкция и сопроводительное руководство.

посмотреть Что в Карелии

Место выбирают любители тайн и легенд, которые хотят увидеть сейды и «лестницу в небе». Гору еще называют «местом силы»: согласно поверьям сюда приходили якутские шаманы. Современные легенды говорят о встречах людей с НЛО и Йети.

Живописное место, расположенное на самой возвышенной части Карелии. На территории парка оборудованы специальные лыжные и автомобильные трассы. В Паанаярви можно увидеть красные отвесные скалы, незамерзающий Мянтюкоски, финский водопадный хутор и многое другое. Для посещения парка необходимо получить разрешение в администрации.

Это две маленькие деревянныешки, где можно познакомиться с культурой и самобытностью карела, живущего тут десятки и цены лет назад. Местные жители с удовольствием проведут экскурсию, расскажут о традициях, угостят калитками и травяным чаем.

Поездка в Карелию зимой с детьми

Многие путешественники организуют зимние каникулы всей семьей. В Карелии найдется развлечение для всех — даже для гостей маленькой республики. Рядом с большинством отелей есть детская площадка, а в Петрозаводске работает несколько музеев и театров. Если вы не хотите ограничивать столицу Карелии, советуем посетить и загородные локации.

Новогодние приключения

Главной достопримечательностью для детей является вотчина карельского Деда Мороза — Талви Укко. Здесь также можно посетить дворец Снегурочки, покататься на нартах, ватрушках и санках, устроить фотосессию, поучаствовать в различных играх на территории. Еще можно съездить в поместье старшего брата Санта-Клауса — Деду Халла, и окунуться в настоящую новогоднюю сказку.

Зоокомплекс «Три медведя»

Место находится в 70 километрах от Петрозаводска, на Сямозере. На территории комплекса можно встретить медведей, барсуков, волков, лосей, кабанов и других животных. Многих обитателей комплексов можно даже кормить, поэтому не соблюдайте правила угощения — добавляйте овощи, фрукты и простые сухарики.

Как добраться до Карелии зимой

В северных регионах можно использовать другие методы: на автомобиле, поезде или самолете. У каждого партнера есть свои преимущества и недостатки. Для многих пассажиров интерес представляют два города: Петрозаводска и Сортавалы — большинство экскурсионных маршрутов начинаются именно с них. Кроме того, в этих городах расположено огромное количество гостиниц, баз отдыха, кафе, музеев и т. д. д. д. д. д. д.

На автомобиле

Удобство такого транспорта заключается в том, что вы сами выбираете индивидуальный маршрут и становитесь более мобильны, а это значит, что можно просмотреть гораздо больше. Из Москвы добираться до Северной республики на машине по региону с пандемией около 13 часов с учетом заснеженных трасс и физических пробок. Из Питера доехать проще и быстрее — около 6 часов.

На поезде

, пожалуй, самый удобный способ добраться до Карелии. Железнодорожные вокзалы есть в Петрозаводске, Сортавале и других городах. Из Москвы на поезде ехать около 11 часов, из Санкт-Петербурга — в 7. Из Северной столицы также ходит «Ласточка», маршрут которой занимает всего 5 часов, но ехать платно сидя. Цены на билеты зависят от даты, класса комфорта и типа поезда.

На самолете

Самый быстрый способ добраться до Карелии — авиатранспорт. Полет из Москвы составляет не более 2 часов, а в 30 минутах езды от Петрозаводска находится единственный аэропорт Карелии — Бесовец. Регулярные рейсы есть только из Москвы, сезонные есть еще из Сочи, Екатеринбурга, Калининграда.

Плюсы и минусы путешествий в Карелии зимой

В каждой стране есть свои преимущества и недостатки для пассажиров. Стоит обратить внимание, что для одних минус результат оказывается существенным, а другие готовы выиграть из-за него на рисунке.

Плюсы

Множество зимних развлечений : езда на снегоходах, подледная рыбалка, катание на санках и собачьих упряжках и многое другое, что невозможно сделать в теплое время.

: езда на снегоходах, подледная рыбалка, катание на санках и собачьих упряжках и многое другое, что невозможно сделать в теплое время. Количество туристов снижается по сравнению с летним сезоном. Учитывайте, что наплыв людей на новогодние праздники все-таки будет большим.

Минусы

Короткий световой день — в январе рассвет начинается около 9 утра, а сумерки — в 15 часов. Помощь маленьким детям в этом вопросе доставляла неудобства.

— в январе рассвет начинается около 9 утра, а сумерки — в 15 часов. Помощь маленьким детям в этом вопросе доставляла неудобства. Если добираетесь до Карелии на своем автомобиле, обратите внимание, что большинство дорог вне трассы — грунтовые. По ним сложно ехать, особенно если их не почистил грейдер.

Когда в Карелии выпадает снег?

Погода в северных регионах непредсказуема, поэтому перед поездкой важно заранее узнать метеопрогноз. Как правило, первый слой снега в условиях, установленных в конце ноября или в начале декабря, когда дневная температура стабильно держится на уровне ниже 0 °С. Однако в отдельных регионах снежные осадки могут выпасть уже в конце октября, а водоемы — закрыться первым слоем льда. Также бывали уникальные случаи, когда в начале декабря переходный оттепель, а сугробы сменились слякотью, в связи с воздействием технологий Атлантического океана.

##Советы на зимнем отдыхе в Карелии

Отправляясь в путешествие всегда хочется, на чем можно сэкономить, а где это делать не стоит, какие факторы влияют при выборе транспорта и многое другое. Мы даем вам несколько советов, которые помогут вам в поездке.

Многие относятся к покупке готовых туров скептически, учитывая, что это пустая трата денег. Однако, отправляясь в Карелию для активного отдыха, вы можете сэкономить, если купите тур. И речь идет не только о деньгах: вам не придется самостоятельно организовывать трансфер в труднодоступные места, бронировать время для катания в собачьих упряжках или согласовывать посещение заповедников и национальных парков.

Позаботьтесь о теплой одежде, особенно если едете с детьми. В этом вопросе есть пассажиры, которые поворачиваются в сторону автомобиля. В Карелии повышенная влажность и морозы здесь острее дуют, особенно если дует ветер. Берите обязательно с собой несколько комплектов одежды: носков, перчаток и т. д. д. д. д. д. д. Не используйте крем для лица и бальзам для губ, так как длительные прогулки по свежему воздуху приводят к обветриванию кожи.

Заключение

Отдых в Карелии — прекрасная возможность развлечь всю семью. Достопримечательностей и активности здесь столько, что хватит не одной одной на картинке. Постоянно мешаются: строятся новые развлечения, услуги, открываются бани для отдыха, кафе и рестораны. Гости региона, которые неоднократно сюда приезжают, каждый раз живут в новом или, наоборот, делают это из туристической традиции. Управляясь в Карелии, вы сможете получить яркие эмоции, насладиться зимними пейзажами и найти красивые места для фотографий.