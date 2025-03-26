Программа экскурсии "Хаски + Таежный зоопарк"

Что может быть прекраснее общения с животными? Только общение с добрыми животными. Если вы не равнодушны к братьям нашим меньшим, если у вас есть дети, то эта экскурсия для вас.

Что может быть прекраснее общения с животными? Только общение с добрыми животными. Если вы не равнодушны к братьям нашим меньшим, если у вас есть дети, то эта экскурсия для вас.

Есть под Петрозаводском резиденция карельского зимнего Деда Мороза Талви Укко. Живет он там не один, а с очень добродушными и приветливыми друзьями – тундровыми оленями и настоящими северными ездовыми собаками – хаски и маламутами. Вы сможете познакомиться с ними поближе. Оленья ферма и питомник собак – одни из лучших на русском севере. Как и гостеприимные хозяева, которые согреют вас горячим чаем на травах.

Ну а потом мы отправимся в другой дом зверей, настоящий Зверополис – таежный зоопарк «Три медведя». По пути остановимся на Кургане Славы, где в годы войны велись серьезные бои. Также полюбуемся часовней Василия Великого в поселке Сяпся. Около Сяпси и поселились наши зверюшки.

Зоокомплекс «Три медведя» — уникальный для Карелии объект. Это, пожалуй, единственный в республике зоопарк, в котором живет столько разных видов животных. Медведи, волки, рыси, лисы, кабаны, еноты, даже олени – все они не сидят в клетках, а находятся в просторных вольерах. Некоторые и вовсе гуляют на территории, огороженной забором. Все потому, что зоопарк создавался как дом для животных, как место встречи людей и зверей, территория их дружбы. Животные здесь – полноправные хозяева.

Гостей они тоже встречают с радостью и вниманием. Животных здесь можно кормить, некоторых даже брать на руки. Пообниматься с медведем вам, конечно, никто не разрешит, а вот помячкать кролика или шиншиллу – запросто. Фото на память обязательно!

Выбирая эту экскурсию, вы получите прекрасное настроение, яркие эмоции и, конечно, детское ощущение счастья, которое всегда приносят братья наши меньшие.

Программа экскурсии: