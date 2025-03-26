Специальная большая программа с посещением питомника Хаски, знакомством и катанием с этими чудесными собаками, а также посещением знаменитого Таежного Зоопарка. Программа будет интересна детям и взрослым и подарит незабываемые впечатления!
Специальная большая программа с посещением питомника Хаски, знакомством и катанием с этими чудесными собаками, а также посещением знаменитого Таежного Зоопарка. Программа будет интересна детям и взрослым и подарит незабываемые впечатления!
Что может быть прекраснее общения с животными? Только общение с добрыми животными. Если вы не равнодушны к братьям нашим меньшим, если у вас есть дети, то эта экскурсия для вас.
Есть под Петрозаводском резиденция карельского зимнего Деда Мороза Талви Укко. Живет он там не один, а с очень добродушными и приветливыми друзьями – тундровыми оленями и настоящими северными ездовыми собаками – хаски и маламутами. Вы сможете познакомиться с ними поближе. Оленья ферма и питомник собак – одни из лучших на русском севере. Как и гостеприимные хозяева, которые согреют вас горячим чаем на травах.
Ну а потом мы отправимся в другой дом зверей, настоящий Зверополис – таежный зоопарк «Три медведя». По пути остановимся на Кургане Славы, где в годы войны велись серьезные бои. Также полюбуемся часовней Василия Великого в поселке Сяпся. Около Сяпси и поселились наши зверюшки.
Зоокомплекс «Три медведя» — уникальный для Карелии объект. Это, пожалуй, единственный в республике зоопарк, в котором живет столько разных видов животных. Медведи, волки, рыси, лисы, кабаны, еноты, даже олени – все они не сидят в клетках, а находятся в просторных вольерах. Некоторые и вовсе гуляют на территории, огороженной забором. Все потому, что зоопарк создавался как дом для животных, как место встречи людей и зверей, территория их дружбы. Животные здесь – полноправные хозяева.
Гостей они тоже встречают с радостью и вниманием. Животных здесь можно кормить, некоторых даже брать на руки. Пообниматься с медведем вам, конечно, никто не разрешит, а вот помячкать кролика или шиншиллу – запросто. Фото на память обязательно!
Выбирая эту экскурсию, вы получите прекрасное настроение, яркие эмоции и, конечно, детское ощущение счастья, которое всегда приносят братья наши меньшие.
Программа экскурсии:
Сбор группы в Петрозаводске
Наш первый пункт — питомник Хаски в поселке Чална (20 километров от Петрозаводска). Для Вас будет проведена экскурсия по питомнику, где Вы сможете пообщаться с Хаски и узнаете о них много нового. Наша вторая экскурсия в питомнике пройдет по оленьей ферме. Поразвлекавшись, мы пригласим Вас в теплое кафе, где Вам будет предложен горячий чай на травах и ягодах, а также карельские пироги.
После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров). Услуга катания на упряжках оплачивается отдельно, по желанию.
Отправление в Таежный зоопарк (40 километров от питомника Хаски). Путь по очень живописной дороге, мимо карельских озер и лесов.
Экскурсия по таежному зоопарку «Три медведя». Продолжительность — около 1 часа. Небольшая техника безопасности, знакомство с местным священным деревом: Варандеем. Осмотр животных, есть возможность кормить их: берите с собой яблоки, сушки, морковку. Вы увидите медведей, лис, волков, рысей, кабанов лошадь из президентской конюшни, лося, енотовидных собак и других животных.
Осмотр новой часовни у зоокомплекса, путь домой (60 километров до Петрозаводска).
Была с вами в июле этого года. Выражаю благодарность вашему коллективу. Сегодня редко встречаешь ответственность, четкость , внимание к людям.
Замечательные экскурсии и гиды, которых не могу не назвать-Ирина, Галина Ивановна, Андрей, Роман, серьезные водители с чистым транспортом.
Хотелось бы ещё отметить гида в питомнике хаски и оленей-Лизу. С какой любовью она рассказывала о животных, природе, крае! Успехов ей!
Делаю вам всем успехов и процветания! Карпова Ирина.