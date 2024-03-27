Как правило, отдых «дикарем» выбирают опытные путешественники, которые не боятся трудностей и привыкли к поездкам на природу. В статье мы расскажем о том, как организовать самостоятельное путешествие по Карелии, насладиться отдыхом и избежать неприятных ситуаций.

Перед путешественниками, которые собираются в республику, всегда стоит выбор: купить готовый тур или поехать самостоятельно. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Как правило, отдых «дикарем» выбирают опытные путешественники, которые не боятся трудностей и привыкли к поездкам на природу. При этом одни используют мобильные телефоны и прочие устройства, а другие отказываются от «городской» еды, туристических гаджетов и полагаются только на собственные навыки и силы. В любом случае, собираясь в Карелию «дикарем», нужно учитывать все особенности такого отдыха. В статье мы рассказываем о достоинствах и недостатках самостоятельного путешествия, популярных местах и как до них добраться.

Особенности отдыха в Карелии дикарем

Готовые туры, как правило, включают трансфер, проживание, питание, экскурсии и различные активности. Путешественники всегда могут задать вопросы инструкторам, сопровождающим или гиду. В случае с отдыхом «дикарем» все организационные моменты ложатся на плечи туристов. Так, придется самостоятельно найти локацию, разработать маршрут, придумать меню и закупить продукты, привезти с собой или арендовать необходимое снаряжение.

Во время «дикого» путешествия нет обязательной программы, которой нужно придерживаться. Но необходимо знать, какие опасные животные обитают в округе и как вести себя при встрече с ними. Также для обеспечения собственной безопасности следует пообщаться с местным лесником или хотя бы узнать его контакты.

Поездки в Карелию "дикарем" подойдут скорее опытным туристам. Если вы в этом деле новичок, рекомендуем воспользоваться готовыми турами

Как выбрать место для палаточного отдыха в Карелии

Определитесь с целью. Заранее решите, что вам важнее всего во время такого дикого досуга. Лицезреть природу в полном уединении? Сделать красивые селфи для соцсетей? Порыбачить и собрать грибы с ягодами? А может быть, искупаться в озере? Когда вы поймете, чего хочется больше, выбор локации не заставит себя долго ждать.

Заранее решите, что вам важнее всего во время такого дикого досуга. Лицезреть природу в полном уединении? Сделать красивые селфи для соцсетей? Порыбачить и собрать грибы с ягодами? А может быть, искупаться в озере? Когда вы поймете, чего хочется больше, выбор локации не заставит себя долго ждать. Изучите регион заранее. Ехать в республику хотя бы без общих знаний о климате, опасных животных и растениях и основных районах с достопримечательностями — не лучшая затея. В идеале лучше первоначально познакомиться с Карелией в рамках обзорного тура или экскурсионной программы, а уже потом планировать путешествие без гидов и благ цивилизации. Но если поехать в регион лишний раз нет возможности, заручитесь помощью онлайн-карт, путеводителей и статей в интернете (наш блог вам как раз пригодится!).

Ехать в республику хотя бы без общих знаний о климате, опасных животных и растениях и основных районах с достопримечательностями — не лучшая затея. В идеале лучше первоначально познакомиться с Карелией в рамках обзорного тура или экскурсионной программы, а уже потом планировать путешествие без гидов и благ цивилизации. Но если поехать в регион лишний раз нет возможности, заручитесь помощью онлайн-карт, путеводителей и статей в интернете (наш блог вам как раз пригодится!). Учитывайте сезонность и погоду. Не все локации под открытом небом можно посещать круглый год без предварительной подготовки, надежного транспорта и особого снаряжения. Если, например, по ночам на время вашей поездки прогнозируют заморозки, то потребуется утепленный спальник. Ну а если будут сильные дожди и размоет дороги, то лучше не лазить лишний раз по скалам и не разбивать лагерь без прочных водостойких тентов.

Не все локации под открытом небом можно посещать круглый год без предварительной подготовки, надежного транспорта и особого снаряжения. Если, например, по ночам на время вашей поездки прогнозируют заморозки, то потребуется утепленный спальник. Ну а если будут сильные дожди и размоет дороги, то лучше не лазить лишний раз по скалам и не разбивать лагерь без прочных водостойких тентов. Помните, что палаточный лагерь должен быть безопасным и законным. Уточните, не входит ли желаемая локация в заповедную зону, где нельзя оставаться на самостоятельный ночлег. Где-то вам потребуется оплатить установку палатку, а где-то — заранее получить разрешение на нахождение в приграничной зоне (актуально для районов, соседствующих с Финляндией). Если палаточный отдых начинается у вас с треккингового маршрута, лучше сообщать о нем в МЧС, чтобы вас не потеряли в тайге в случае экстренных ситуаций.

Если путешествовать самостоятельно вы пока опасаетесь, но общения с дикой карельской природой хочется больше, чем стандартных экскурсий, попробуйте сплав по реке Шуя. Это безопасно, но потребность в острых ощущениях вы точно удовлетворите.

Районы Карелии для «дикого» отдыха

В республике много рек и озер, на берегу которых можно поставить палатку и заняться рыбалкой или просто насладиться природой. Регион считается малонаселенным с множеством мест, где в радиусе 50 километров нет населенных пунктов. Поэтому, чтобы отдохнуть в уединении и не встретить других «дикарей» не обязательно ехать вглубь республики. Для путешествия подходят любые районы, например, Лахденпохский и Питкярантский. Они расположены вблизи Ладожского озера, имеют множество достопримечательностей, которые можно посетить, если заранее разработать маршрут.

Как и на чем добраться до места

Не менее важный вопрос, волнующий каждого туриста: на чем доехать до выбранной локации? Более комфортный вариант — собственный автомобиль. В багажник можно сложить необходимое снаряжение и одежду, продукты, аптечку и многое другое. На машине путешественники могут добраться до любого района и посетить по пути достопримечательности. Важно учитывать только качество дорог и проходимость автомобиля.

Другой вариант — общественный транспорт. Например, если выбрать для отдыха Лахденпохский и Питкярантский районы, можно добраться на поезде до Сортавалы, а из города поискать рейсовые маршруты или договориться с местными жителями, оказывающими транспортные услуги.

Куда можно поехать отдыхать с палатками

Национальный парк "Ладожские шхеры". Расположен на побережье Ладоги и славится уникальным рельефом и красивыми пейзажами. Вы можете разбить палатку у берега озера и наслаждаться купанием и солнечными ваннами. Озеро Вуокса. Водоем на северо-западе Приозерского района. Уединенный отдых в экологически чистом месте или отличная рыбалка и каякинг в веселой дружеской компании – выбирать вам. Онега. Онежское озеро считается не таким популярным, как Ладога, но и здесь встречаются свои почитатели палаточного туризма. Например, на севере можно отдохнуть у Челмужской косы (она же “Стрелка”). Сямозеро. Водоем для тех, кто любит песчаные пляжи и отличную рыбалку. Здесь можно поймать и леща, и щуку. А еще сегодня тут обустроено множество готовых кемпингов, так что палатку не придется везти с собой. Пизанец. Древнее тектоническое озеро среди сосновых лесов, которое славится еще и красивыми скалами вокруг. Можно посмотреть на соревнования скалолазов или поучаствовать в них.

Что необходимо взять с собой

Для ночлега. Выберите палатку подходящего размера и типа (однослойную или двухслойную) в зависимости от числа человек и условий, в которых будете отдыхать. Купите спальные мешки, соответствующие ожидаемой температуре ночью. Карематы или надувные матрасы уберегут от холода и влаги снизу.

Выберите палатку подходящего размера и типа (однослойную или двухслойную) в зависимости от числа человек и условий, в которых будете отдыхать. Купите спальные мешки, соответствующие ожидаемой температуре ночью. Карематы или надувные матрасы уберегут от холода и влаги снизу. Для личного комфорта. Возьмите несколько слоев одежды, которая позволит регулировать температуру тела. Не забудьте защиту от непогоды: дождевик или ветровку. Закрытые ботинки для пеших походов обеспечат хорошую поддержку стоп и защиту от влаги и бездорожья.

Возьмите несколько слоев одежды, которая позволит регулировать температуру тела. Не забудьте защиту от непогоды: дождевик или ветровку. Закрытые ботинки для пеших походов обеспечат хорошую поддержку стоп и защиту от влаги и бездорожья. Для здоровья и безопасности. Это фонари, комплект для оказания первой помощи, необходимые лекарства, средства гигиены, крем от солнца, репелленты, средства для навигации. Само собой, нужны деньги и личные документы.

Это фонари, комплект для оказания первой помощи, необходимые лекарства, средства гигиены, крем от солнца, репелленты, средства для навигации. Само собой, нужны деньги и личные документы. Для обустройства лагеря. В зависимости от ваших планов берите стандартный набор походной посуды, средства для разведения огня и соответствующее оборудование: горелку (плитку), мангал, посуду для барбекю, котелок, кастрюли, сковородки, термос, ножи, ложки, вилки и прочие кухонные принадлежности. Также не забудьте про еду и напитки (запас воды обязателен). Можно взять и пакеты для мусора.

В зависимости от ваших планов берите стандартный набор походной посуды, средства для разведения огня и соответствующее оборудование: горелку (плитку), мангал, посуду для барбекю, котелок, кастрюли, сковородки, термос, ножи, ложки, вилки и прочие кухонные принадлежности. Также не забудьте про еду и напитки (запас воды обязателен). Можно взять и пакеты для мусора. Для удовольствия. Настольные игры, фотоаппараты и видеокамеры, книги, музыкальные инструменты, а также powerbank для зарядки гаджетов.

Чего стоит опасаться в Карелии дикарем

Неизведанные водоемы. Любое неизвестное озеро может оказаться глубоким, затянутым тиной и покрытым на дне острыми камнями. Будьте осторожны, если планируете совмещать поход на природу с купанием. Кроме того, не используйте неочищенную воду из рек и озер для приготовления пищи.

Любое неизвестное озеро может оказаться глубоким, затянутым тиной и покрытым на дне острыми камнями. Будьте осторожны, если планируете совмещать поход на природу с купанием. Кроме того, не используйте неочищенную воду из рек и озер для приготовления пищи. Насекомые. Таежные клещи, к сожалению, переносят энцефалит и боррелиоз. Поэтому ставьте прививки заранее, носите закрытую одежду, осматривайте кожу, используйте защитные спреи.

Таежные клещи, к сожалению, переносят энцефалит и боррелиоз. Поэтому ставьте прививки заранее, носите закрытую одежду, осматривайте кожу, используйте защитные спреи. Незнакомые ягоды, растения и грибы. В лучшем случае лесные дары окажутся несъедобными, а в худшем и вовсе ядовитыми. Что касается растений, то они могут еще и вызвать аллергическую реакцию.

В лучшем случае лесные дары окажутся несъедобными, а в худшем и вовсе ядовитыми. Что касается растений, то они могут еще и вызвать аллергическую реакцию. Резкие изменения погоды. В дождь в лесу можно с легкостью заблудиться, как и при выпадении тумана. Внезапное понижение температуры может вызвать обморожение при отсутствии должного инвентаря, а в сухой период лета высок риск природных пожаров.

В дождь в лесу можно с легкостью заблудиться, как и при выпадении тумана. Внезапное понижение температуры может вызвать обморожение при отсутствии должного инвентаря, а в сухой период лета высок риск природных пожаров. Дикие животные. Встреча с обитателями лесов не гарантирована, но потенциально возможна. Не страшно, если вы увидите оленя или лося, а вот на случай медведя точно нужен какой-то план спасения. Даже безобидная, на первый взгляд, лиса может оказаться носителем бешенства. А еще изредка в Карелии встречаются и гадюки.

Лучшее время года для отдыха с палатками

Летние месяцы являются самым популярным периодом для палаточного отдыха. Погода теплая и солнечная, большинство туристических маршрутов и кемпингов доступны. Летом вы можете наслаждаться купанием в озерах и реках, а также белыми ночами.

Весна в Карелии может быть прохладной, но это отличное время для наблюдения за цветущей природой, птицами и полноводными водопадами. А вот осенью Карелия более фотогенична за счет разноцветной листвы в карельских лесах. В это время года уже нет комаров и клещей, зато есть грибы и ягоды.

Зимний поход с палатками — занятие для опытных туристов и приключение для самых преданных любителей Карелии. Можно совместить такое путешествие с походом на лыжах или даже на коньках, а еще заняться подледной рыбалкой.

Отдых в Карелии дает большие возможности хорошо провести время. Неважно, какой формат путешествия выбрали туристы, главное — найти подходящее место, построить удобный маршрут и позаботиться о безопасности и комфорте.