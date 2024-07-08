Выходные в Карелии можно провести в компании гидов и таких же заинтересованных в путешествиях людей. А можно устроить себе самостоятельные выходные, взяв отдых в свои руки.
Арендовать уютный домик прямо посреди лесов или на берегу озера можно тут. Отличный отдых не только вдали от дома, но и от городского шума, рабочих задач и вечного движения. Тут — только нетронутая природа, свежий воздух, легкость и тишина. Вы найдете, чем заняться в Карелии на выходных:
- Прогулки по лесам
- Сплав на байдарках по быстрым рекам
- Отдых на берегу озер или рек
- Рыбалка
- Экскурсии
- Заезды по бездорожью на квадроциклах и много другого
Кстати, об экскурсиях! Если вы приехали в Карелию самостоятельно, то можете воспользоваться услугами профессиональных гидов, чтобы узнать о новом месте побольше.
Экскурсия по Золотому кольцу Карелии
Восьмичасовое путешествие по водопадам, вулкану и горам. Любители активного отдыха оценят программу экскурсии. Тут вы сможете насладиться природой карелии, увидеть своими глазами первый российский курорт, основанный Царем Петром, отправитесь на настоящий вулкан, водопад «Кивач». А также вам будет предоставлено свободное время на каждом объекте. Вы успеете сделать фото, видео, а также не торопиться и насладиться видами природы.
На автобусе по Петрозаводску
Двухчасовое автобусное путешествие по славному городу Петрозаводск. У города уникальная и очень интересная история, о которой вам расскажет гид и экскурсовод. Вы увидите все самые значимые места города, успеете сделать фотографии и даже самостоятельно изучить достопримечательности. Вам покажут набережную, площадь Кирова, проспект Александра Невского, парки, вечный огонь, памятники. Вы узнаете о городе все самое интересное.
Пешая прогулка по Петрозаводску
Двухчасовая прогулка по столице Карелии покажется интересной всем, у кого не так много времени. Вы узнаете историю города, посетите все значимые места, сделаете фото на память и получите уйму незабываемых эмоций.
Сплав по Шуе
Пять часов по такой разной, но очень любимой местной жителями реке Шуя. Главная особенность этого приключения — можно даже детям. Это абсолютно безопасно, увлекательно и необычно.
Экскурсия в питомник оленей
Четыре часа в питомнике с ездовыми собаками и оленями. Вам расскажут, как их выращивают, заботятся и покажут, на что способны хаски и маламуты в упряжках. А также вы сможете покататься с ездовыми собаками и попить чай на настоящих карельских травах.