Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Школьные туры в Карелию

Карелия – это уголок природы, где сбываются мечты. Здесь каждый школьник найдет увлечение по вкусу и приумножит свой багаж знаний. Наша команда поможет создать идеальный маршрут для подростков, чтобы показать красоту и многогранность этого удивительного региона.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Как добраться до Карелии школьным группам

Обычно туры начинаются из Петрозаводска или Сортавалы. Для удобства школьников мы рекомендуем добираться на поезде. Из Москвы наиболее комфортным вариантом будет фирменный поезд "Карелия", отправляющийся вечером из столицы и прибывающий на следующее утро в региональный центр. Такой маршрут позволит начать экскурсионную программу с утра и увидеть больше достопримечательностей за время пребывания. По самой Карелии в зависимости от размера школьной группы можно перемещаться на комфортабельном автобусе или минивэне.

Не упустите возможность отправиться в увлекательное путешествие по Карелии и познакомить детей с этим регионом. Свяжитесь с нами, чтобы выбрать туристическую программу, полную впечатлений и открытий и идеально подходящую под ваши планы.

  • Особенности школьных туров в Карелию

    Мы предлагаем туры в Карелию на любое количество дней, сформированные под интересы, физическую подготовку и разный возраст школьных групп. Можете выбрать тур на выходные или на целую неделю каникул с комфортным проживанием в гостинице или отдельном коттедже.

    Наши программы разнообразны и включают посещение различных достопримечательностей, активные формы досуга, интерактивные музеи, а также ремесленные и кулинарные мастер-классы. На протяжении всех туров мы гарантируем безопасность и комфорт школьным группам. А наши профессиональные гиды, многие из которых педагоги по образованию, адаптируют экскурсионный материал для юных участников, чтобы никто не скучал в поездке.

  • Что можно посмотреть в Карелии школьникам в разное время года

    • Весной и летом удобно отправиться на острова Валаам, Соловки, Кижи и проникнуться их уникальной атмосферой, изучая местную архитектуру и природу. Добираться предстоит по воде: лодке, катере или теплоходе.
    • В теплое время года мы предлагаем сплавы по рекам и водопадам разного уровня сложности. Профессиональные инструкторы обеспечат максимальную безопасность, а после приключения группа насладится пикником. Для более спокойного отдыха выбирайте катание на лодках по Ладожскому и Онежскому озерам.
    • С наступлением холодов в Карелии открывается другой мир развлечений, например, катание на собачьих и оленьих упряжках и посещение вотчины местного Деда Мороза — Талви Укко.

    Круглый год с детьми также можно посетить парк “Рускеала”, Марциальные воды, музеи Петрозаводска. Помните, что каждая поездка в Карелию – это возможность узнать что-то новое.

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