В живописном и уникальном северном крае России проживает свой необычный Дед Мороз — Талви Укко. В отличие от привычного сказочного персонажа карельский Дедушка носит высокую меховую шапку и передвигается на ездовых собаках. В остальном он очень напоминает привычного Деда Мороза или Санта-Клауса, создавая всеобщее ощущение праздника и волшебства.

В гости к Талви Укко с удовольствием приезжают как дети, так и взрослые. Ведь посещение его гостеприимной вотчины сопровождается веселыми развлечениями и приятными сюрпризами.

О популярности этого туристического места говорит статистика, согласно которой за прошедшие новогодние праздники в нем побывало более 15 тысяч человек. Причем в теплое время года гости продолжают посещать резиденцию. Хотя Деда Мороза в этот период здесь не встретить, им предлагается много других интересных занятий. Приехать в резиденцию можно в составе организованной группы или самостоятельно. Несколько программ экскурсий позволяют каждому выбрать подходящий по цене и наполнению вариант.

История появления резиденции

Современная вотчина Талви Укко появилась в 2014 году благодаря местному предпринимателю Николаю Столярову. Изначально на выделенном под проект участке возвели чайный домик и удобную стоянку. А сегодня здесь развернулся большой развлекательный центр с резиденцией Деда Мороза, собачьим питомником, оленьей фермой и большим подворьем с живыми и скульптурными животными.

Резиденция стала новым туристическим маршрутом Карелии. А ее сказочный владелец — Укко Талве или «Морозный Дед» — активным праздничным персонажем на мероприятиях по всей республике.

Чем заняться в резиденции?

Сюда приезжают, чтобы увидеть карельского Деда Мороза Талви Укко, прогуляться по заснеженному лесу, покататься на хаски и маламутах, полюбоваться оленями, погонять на финских санях, поводить карельский хоровод «крууга», проехаться с горки и даже необычно встретить Новый Год.

Помимо катания на ездовых собаках предлагается посещение их самого большого питомника в стране. Здесь в одной из его частей — деревне собак — у каждого питомца есть свой отдельный домик. На территории находится инструктор, а все животные отличаются большим дружелюбием и прекрасно расположены к посетителям. Их можно погладить, потискать и, конечно же, сделать фотографии на память о поездке.

Обязательно стоит заглянуть и в горницу к названной внучке Укко — Лумики. Согласно легенде «Снежинка» — дочь ясного месяца и снежной тучи. Однако ей так нравились забавы и детский смех, что Лумики спустилась с неба и осталась в вотчине Деда Мороза, где всегда задорно и весело. Каждая комната горницы Лумики оформлена в соответствии с одним из четырех времен года. Яркие декорации и игрушки буквально завораживают и привлекают внимание всех посетителей.

Также на территории находится Саамская Яранга, которая знакомит с культурой и бытом коренных народов севера. Детям будет интересно пообщаться с домашними животными и скатиться с горки на «ватрушке». А всему семейству отведать сытную и вкусную национальную кухню в уютном ресторанчике. И непременно согреться ароматным травяным чаем со сладостями в Чайном доме резиденции.

Любители народного творчества имеют возможность приобщиться к национальным традициям, изготовив в мастерской предмет обихода из бересты, смастерив куклу или расписав утварь в карельской манере. Причем рукотворное изделие разрешается забрать с собой на память. А во время зимней поездки к Укко Талве посетителей ожидает эффектное световое представление с зажиганием «звезд».

Поскольку некоторые занятия предлагаются только в определенное время или по записи, рекомендуется заранее ознакомиться с информацией на сайте резиденции.

Как добраться до карельского Деда Мороза?

В поездку можно отправиться организованно с группой от туристической компании или самостоятельно. Резиденция Зимнего Деда находится в Пряжинском районе в небольшом поселке Чална, что всего в 23 км от Петрозаводска (координаты GPS 61º53'15"N, 34º05'14"E).

Из столицы Карелии следует двигаться по Суоярвскому шоссе через Бесовец до поселка Чална. Далее повернуть на Урозеро и ехать по указателю на баннере. Перед въездом на территорию резиденции Талви Укко оборудована большая парковка, поэтому проблем с размещением автомобиля не будет.

Также можно добраться общественным транспортом. От автовокзала Петрозаводска до поселка идут маршруты на Виданы, Падозеро, Эссойлу, Сяпсю, Суоярви. Примерно через полчаса пути нужно выйти в поселке Чална и пройти по ходу автобуса до поворота. Далее ориентироваться на указатель баннера. Обязательно собирайтесь и приезжайте! Здесь вас ждет настоящая сказка и необыкновенный заряд бодрости и отличного настроения!