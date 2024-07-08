Вотчина Карельского Деда Мороза

В карельской культуре Деда Мороза называют Талвиукко или Талвиуконен. Термин "Тальвиукко" происходит от слов "тальви" (зима) и "укко" (старик, дедушка), что в переводе означает "Зимний Дедушка" или "Дед Мороз". Вотчина находится в поселке Чална, в 24 км от Петрозаводска. В деревне Деда Мороза расположены и его дом, и мастерская.

Здесь есть развлечения и для взрослых, и для детей, включая встречу с самим Дедом Морозом, участие в зимних играх и мастер-классах, а также прогулки на санях. Это место позволяет окунуться в атмосферу зимнего волшебства и радости.

Лучшее время для посещения вотчины карельского Деда Мороза – зимние месяцы, особенно в преддверии новогодних и рождественских праздников. В это время везде развешаны яркие украшения, а в воздухе витает аромат карельских булочек.