Что посмотреть в Карелии за 7 дней

Неделя в Карелии — это как раз то что нужно, чтобы увидеть все и составить свое мнение об этом мечте. За семь дней в путешествии вы узнаете карельскую историю, обойдете главные достопримечательности, отведаете местную кухню и станете ближе к природе.

«Жемчужное ожерелье Карелии»

Удивительный тур, за который мы успеем все и даже немного больше: Петрозаводск, Онежское озеро, Валаам, Шуя, музеи, месторождение малинового кварцита, остров Кижи, Заонежье, мраморный каньон, водопады, вулкан и это даже не половина того что вам предстоит увидеть. Насыщенная неделя, которая не только познакомит вас с историей и новыми обычаями, но и позволит отдохнуть душой и телом.

Если вы не хотите участвовать в групповых турах, то можно продумать отдых самостоятельно. Вы сами выбираете, где жить: это может быть избушка в лесу, коттедж, отель или квартира. Все развлечения зависят от вашей фантазии. Отличный отдых в необычном месте. Такие поездки пользуются большой популярность и для них у нас тоже есть предложения:

Арендуйте домик посреди лесной чащи. Тут вы сможете как следует отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и необычной природой Карелии. Далее все развлечения и походы на достопримечательности зависят от ваших идей. Вот что обязательно надо увидеть в Карелии:

Ладога

Живописное озеро с большим количеством заливов. Это крупнейшее пресноводное озеро привлекает туристов со всего мира. И это неудивительно, ведь оно завораживает и поражает воображение. А вы знали, что даже в солнечную погоду очень трудно увидеть его размеры.

Гирвасский разрез каньона реки Суна

Тут вода встречается с камнем. Но эти камни на самом деле застывшая лава! Вот такой удивительное может быть природа. Это красивое место, которое нужно увидеть, если едете в Карелию.

Гора Воттоваара

Воттоваара - потрясающее место с несложным подъемом. Невероятные пейзажи, напоминающие другую планету, нетронутый лес, огромные валуны и многое другое что завораживает абсолютно всех. Тут можно проводить закат и встретить рассвет, это волшебное место, которое обязательно нужно посетить.

Койонсаари

Остров, на который можно попасть с палатками и хорошо провести там время. Нетронутая природа позволяет наслаждаться тишиной вокруг, а также самостоятельно добывать себе еду. Рыбалка и сбор грибов тут не запрещен. Это место особенно любят те путешественники, которые предпочитают активный отдых. Ведь на этом острове можно провести в палатке весь отпуск.