Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на 7 дней

Неделя в Карелии — это отличный отдых, который придется по душе всем путешественникам. Карелия подходит для семейного отдыха, для поездок большой компанией друзей, для корпоративов, а также для отдыха в одиночку. Удивительная природа, большое количество рек, озер, богатая история, вулканы, горы, леса — все это и создает тот отдых, в котором каждый найдет для себя что-то увлекательное, интересное и незабываемое.

Авторские туры в Карелию — это то что нужно, если вы едете сюда впервые. Самые красивые места, короткие тропы, прекрасные виды и интересное времяпровождение ожидают вас именно тут.

Предложения от нашего туроператора

Лучшим вариантом отдыха в Карелии станет путешествие и туры в Карелию на 7, 8, 9, 10 и более дней.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.

Вам могут быть интересны однодневные туры

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Компании о нашем туроператоре

Что посмотреть в Карелии за 7 дней

Неделя в Карелии — это как раз то что нужно, чтобы увидеть все и составить свое мнение об этом мечте. За семь дней в путешествии вы узнаете карельскую историю, обойдете главные достопримечательности, отведаете местную кухню и станете ближе к природе.

«Жемчужное ожерелье Карелии»

Удивительный тур, за который мы успеем все и даже немного больше: Петрозаводск, Онежское озеро, Валаам, Шуя, музеи, месторождение малинового кварцита, остров Кижи, Заонежье, мраморный каньон, водопады, вулкан и это даже не половина того что вам предстоит увидеть. Насыщенная неделя, которая не только познакомит вас с историей и новыми обычаями, но и позволит отдохнуть душой и телом.

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Если вы не хотите участвовать в групповых турах, то можно продумать отдых самостоятельно. Вы сами выбираете, где жить: это может быть избушка в лесу, коттедж, отель или квартира. Все развлечения зависят от вашей фантазии. Отличный отдых в необычном месте. Такие поездки пользуются большой популярность и для них у нас тоже есть предложения:

Арендуйте домик посреди лесной чащи. Тут вы сможете как следует отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и необычной природой Карелии. Далее все развлечения и походы на достопримечательности зависят от ваших идей. Вот что обязательно надо увидеть в Карелии:

Ладога

Живописное озеро с большим количеством заливов. Это крупнейшее пресноводное озеро привлекает туристов со всего мира. И это неудивительно, ведь оно завораживает и поражает воображение. А вы знали, что даже в солнечную погоду очень трудно увидеть его размеры.

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Гирвасский разрез каньона реки Суна

Тут вода встречается с камнем. Но эти камни на самом деле застывшая лава! Вот такой удивительное может быть природа. Это красивое место, которое нужно увидеть, если едете в Карелию.

Гора Воттоваара

Воттоваара - потрясающее место с несложным подъемом. Невероятные пейзажи, напоминающие другую планету, нетронутый лес, огромные валуны и многое другое что завораживает абсолютно всех. Тут можно проводить закат и встретить рассвет, это волшебное место, которое обязательно нужно посетить.

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Койонсаари

Остров, на который можно попасть с палатками и хорошо провести там время. Нетронутая природа позволяет наслаждаться тишиной вокруг, а также самостоятельно добывать себе еду. Рыбалка и сбор грибов тут не запрещен. Это место особенно любят те путешественники, которые предпочитают активный отдых. Ведь на этом острове можно провести в палатке весь отпуск.

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