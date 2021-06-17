Карелия — уникальный регион с многочисленными озерами, густыми чащами и бурными водопадами. На ее территории сосредоточены места для незабываемого отдыха и интересные исторические и культурные достопримечательности. Семейный отдых в этих краях дает возможность насладиться первозданной природой, расширить кругозор и подарить детям волшебные мгновения.

Топ-10 мест в Карелии для отдыха с детьми

Эти 10 известных достопримечательностей Карелии непременно будут интересны как взрослым, так и детям.

Остров Валаам

Валаам — крупнейший из островов одноименного архипелага Ладожского озера. Он привлекает красотой таежной природы, уникальными памятниками зодчества и невероятной энергетикой. В период навигации с пристани города Сортавала на остров отправляются метеоры и ракеты. Дети непременно оценят водное путешествие. А его продолжительность — 40–60 минут — гарантирует, что вояж не успеет надоесть. Прогулку по острову можно дополнить посещением Спасо-Преображенского монастыря, приобщая детей к истории и традициям. А также посетить экскурсию «Центральная усадьба» и «Новый Иерусалим», и завершить знакомство с Валаамом обедом в монастырской трапезной.

Горный парк «Рускеала»

Еще одно уникальное место, где каждый найдет занятие себе по душе. Здесь и живописные ландшафты с наполненным подземными водами бывшим мраморным карьером. И яркая вечерняя подсветка в холодное время года, которая превращает каньон в сказочное место. И зимний каток с выставкой ледяных скульптур. Также в парке Рускеала можно прогуляться экотропами со смотровыми площадками. Приобрести экскурсию «Подземная Рускеала», «Дорога горных мастеров» и другие. Покататься на лодке, лошадях, снегоходе или квадрацикле. Прыгнуть с тарзанки или получить море адреналина на аттракционе «Полет над каньоном». Все зависит от желаний и погодных условий.

«Рускеальский экспресс»

Этот ретро-поезд ежедневно ходит по маршруту между городом Сортавала и горным парком «Рускеала». Выполненный в стиле «Николаевского экспресса» старый советский паровоз сопровождают проводники в исторических костюмах. Примечательно, что это единственный регулярный состав в России, который работает на паровой тяге. Один из трех вагонов занимает ресторан, где можно попробовать знаменитые карельские калитки. Дорога занимает всего 20 минут и непременно доставит море удовольствия как взрослым, так и детям. Чего только стоит громкий гудок и густые клубы пара отправляющегося состава.

Зоокомплекс «Три медведя»

Это место создано для семейного отдыха. В зоокомплексе дети смогут познакомиться со многими представителями фауны Карелии. Это медведи, волки, рыси, еноты и другие виды четвероногих и пернатых постояльцев. И не просто увидеть, но и погладить и покормить некоторых из них. Зоокомплекс «Три медведя» расположился вдали от городской суеты, на берегу Сямозера. Здесь есть все необходимое для отдыха — комфортное жилье, просторная парковка, частный пляж, живописный сад, зона барбекю и даже сауна. А опытный гид увлекательно расскажет о бурых медведях Саше и Маше, белогрудом гималайце Моте, камчатском мишке Тимофее, горном козлике Диме, самке дальневосточного леопарда Мусе и других местных жителях.

Два Деда Мороза

Карелия часто ассоциируется со сверкающим снегом, трескучими морозами и новогодними праздниками. Не зря здесь проживают сразу два Деда Мороза и в зимнее время принимают многочисленных гостей. Главный из них напоминает привычного сказочного персонажа и носит имя Талви Укко или Зимний Дед. Он проживает в резиденции в п. Чална Пряжинского района. И вместе с юной повелительницей метелей и вьюг Лумико встречает гостей на санях, запряженных хасками. Кстати, на собачьих или оленьих упряжках здесь могут прокатиться все желающие. Его младший брат Паккайне или «Морозец» поселился в резиденции неподалеку от Олонца. Этот веселый и задорный Дед вместе со Снегурочкой и гномами вовлекают гостей в активные игры, эстафеты, конкурсы и другие развлечения.

Исторический парк «Бастионъ»

Исторический парковый комплекс состоит из двух интерактивных музеев. «Крепость Черного медведя» знакомит с эпохой викингов на примере реконструированного укрепленного поселения на берегу Ладоги. Второй музей рассказывает об истории вооруженных конфликтов XX века между Советским Союзом и Финляндией. Кроме того, в парке «Бастионъ» можно пострелять в тире, поучаствовать в мастер-классах и испытаниях на ристалищах, поиграть в пейнтбол, покататься на лошадях и лодках. Такое погружение в историю особенно нравится детям, ведь здесь можно потрогать и даже примерить многие экспонаты.

Музей-крепость «Корела»

Первые крепостные стены появились на Замковом острове более семи веков назад — в 1310 году. Они были построены новгородцами для защиты от неприятельских набегов. Сегодня внутри цитадели расположился краеведческий музей, который знакомит с историей края. Дети смогут побегать по стенам крепости, залезть на пушку и покормить уток на реке Вуоксе. А также посмотреть на военную технику времен второй мировой и противотанковые финские надолбы с линии Маннергейма. Крепость находится практически на границе с Ленинградской областью, примерно в 1,5–2 часах езды от северной столицы.

Протосаамский лабиринт

Объект лучше посещать с детьми постарше, и выбрать для этого хорошую погоду. Протосаамский лабиринт — одна из многочисленных загадок Карелии. Поскольку до сих пор неизвестен ни возраст этих спиралей из камней, ни цель постройки. Есть версия, что лабиринт предназначался для древних дохристианских ритуалов. Вероятно сюда приносили пожертвования в ожидании милостей от сил природы. Лабиринт расположен в Лахденпохском районе у подножья скалы Ахмаваара. Указатели и удобства отсутствуют, дорога от трассы также оставляет желать лучшего. Поэтому посещение рекомендуется для больших любителей приключений.

Военно-исторический и геологический музей «Гора Филина»

Популярное место у туристических групп и самостоятельных путешественников. Здесь во время второй мировой войны представители финской армии устроили бункер внутри гранитной скалы. Сегодня Гора Филина превратилась в один из крупнейших европейских подземных музеев. На площади более 750 кв. м находится богатая экспозиция, рассказывающая о противостояниях между Россией и Финляндией, об истории и геологических особенностях района. Для детей устроен небольшой интерактивный уголок. Рядом под открытым небом расположилась военная техника, тематические скульптуры и площадка экстремальных развлечений. Есть пешеходный маршрут со смотровыми площадками.

Театры и музеи Петрозаводска

После активных поездок обязательно запланируйте посещение театра или музея в Петрозаводске. Многие дети в восторге от местного Театра Кукол. В его репертуаре постановки и праздничные игровые программы для разного возраста. Среди популярных спектаклей — «Маша и медведь», «О рыбаке и рыбке», «Козлята и серый волк» и многие другие. Музыкальный театр также предлагает детский репертуар, к примеру, постановку «Кошкин дом». Дополнить впечатление от спектакля поможет Дом Кукол, где появились на свет все кукольные «актеры».

Насыщенная и разнообразная поездка в Карелию с детьми обязательно оставит яркие впечатления. Это возможность отлично провести время, узнать много нового и зарядиться энергией и здоровьем. Подарите эту сказку своим детям!