Исторически-просветительный парк «Бастионъ» в карельской Сортавале был официально открыт для посещения 22.12.2018. Он стал крупнейшим подобным проектом во всей северо-западной части России, несмотря на реализацию на момент открытия лишь части планов его создателя, Александра Тестова.

Здесь посетители могут не только познакомиться с историей края с древних времен до 1945 года, но и самим «превратиться», например, в воинов прошлого.

В интерактивном «Бастионе» все разрешается трогать руками, фотографироваться в одежде викингов, и даже пометать топоры и пострелять из луков.

Идея

Автор идеи и создатель парка говорит, что собирается построить на его территории до десятка музеев. Каждый из них предназначен для ознакомления с историей жизни карелов и их предков со времен каменного века до нынешних дней.

При этом музеи обязательно предполагаются интерактивными. С полным «погружением» любого посетителя в историю. Все это в уже полностью завершенных экспозициях реализовано – туристам предлагается:

полный костюм викинга, включая вооружение, в котором можно сфотографироваться;

возможность пострелять из луков, пометать боевые копья и топоры современников Рагнара Лодброка;

побродить по скандинавской крепости, полностью идентичной постройкам 8-10 века.

Пока полностью закончил только 2 проекта-музея, но их реалистичность поразительна. Причина этого – практический опыт и глубокие теоретические познания автора, профессионального историка.

История создания

Тестов занимается открытием подобных музеев более 9 лет, и не только на территории Карелии. Начинал Александр вместе с друзьями схожие проекты в Ленинградской области. В первой половине 2010-х здесь были созданы такие парки с «ожившей» историей:

«Бьоркгард» - посвящен эпохе викингов;

«Стрелецкий острог» - рассказывает и показывает жизнь русских стрельцов;

«Пограничная застава» - связан с историей пограничников НКВД.

1. Первый музей – «Крепость черного медведя»

Из двух полностью законченных и функционирующих объектов первый - «Svartbjornborg» (шведское название) или «Mustač karhе linna» (на карельском языке).

Почему Тестов начал именно с них? Создатель парка объяснил, что скандинавские воины-мореплаватели оставили огромный след в истории не только Карелии и будущей Руси, но и всей Европы. Начиная с VIII века даны, шведы и норвеги начали активно осваивать Северное Приладожье и основывать поселения. Так началось объединение трех народностей – скандинавской, славянской и угро-финской. Разным периодам данной эпохи и посвящены все экспозиции «Крепости черного медведя».

Сама «Mustač karhе linna» - реконструированная в точном соответствии с данными историков и археологов реальная крепость. Ее характеризуют:

прочные деревянные стены;

наличие башен на углах и над воротами;

реалистичные древнее святилище, кузница и другие части поселения;

«медовый зал» - крупнейшее, традиционное общее помещение, представление о котором легко могут составить все, кто смотрел сериал «Викинги».

причал с лодками «драккарами».

Каждая экспозиция наполнена реальными предметами обихода и оружия. Все из них можно не только потрогать, но и попытаться использовать под руководством инструкторов – включая греблю на «драккаре».

2. Второй музей – советско-финские конфликты

Вторым интерактивным объектом парка является музей военной истории, посвященный советско-финским конфликтам середины XX века. Открылся он годом позже, в 2019, и получил свое название в честь полковника А.Бондарева. Именно этот офицер был командиром прославленной 168-й дивизии Северного фронта, которая первой столкнулась в конце лета 1941 года с финскими войсками.

Александр планирует расширить и реорганизовать музей до вида полноценной воинской части тех времен. Но уже сейчас в нем все напоминает о битвах того времени и быте солдат – от книг и униформы до оружия и военных орденов.

Помимо советской экспозиции, отдельное место выделено финской и немецкой. Создатель «Бастиона» утверждает, что подобного собрания предметов и одежды нет по всей России. Очень многие шведские и финские экспонаты – вплоть до солдатского нательного белья – Александр лично скупал на шведских аукционах.

Цели парка «Бастионъ» и методы их достижения

Руководитель парка называет основными принципами и целями функционирования своего парка:

культурно-просветительную деятельность;

повышение образовательного уровня граждан;

мотивирование к более глубокому пониманию истории интерактивными методами знакомства с ней;

максимально возможную реалистичность.

Последний пункт особенно важен, ведь понять викингов можно, только если одеть их кольчугу, метнуть боевой топор, выстрелить из лука и подержать в руках их чаши. «Новодела», как во многих других музеях, в «Бастионе» практически нет.

Дополнительная привлекательная черта парка – регулярное проведение не только экскурсий, но и соревнований. Здесь имитируются различные исторические события, разыгрываются сцены боев, и даже отмечается Новый Год скандинавов – «Йоль».

Есть здесь и настоящие музыкальные инструменты, на которых играли предки. А исторические небольшие лекции рассказывают туристам специальные гиды, хорошо знакомые с предметом.

Планы на будущее

Глава и организатор парка не собирается останавливаться на достигнутом. Уже сегодня у него есть договоренности с туристическими фирмами Петрозаводска, Санкт-Петербурга и некоторых других российских городов Ленинградской области.

Параллельно ведется расширение и реконструкция «Бастиона», готовится к открытию третий музей – «Каменный век». Еще одним интересным новшеством обещает стать аутентичная кухня каждой из эпох. Сюда приглашают на работу поваров, способных не только готовить оригинальные блюда, но и проводить мастер-классы по их приготовлению.