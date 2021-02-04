Большинство туристов знают Карелию как удивительный край с невероятно красивой природой и уникальным животным миром. Но многие даже не догадываются, что здесь, на берегу озера, среди сосен и елей, размещена резиденция Паккайне, карельского Деда Мороза.

Легенда о Паккайне

Образ Морозца придумали сотрудники краеведческого музея, сделав его вовсе не похожим на знакомого всем новогоднего волшебника. Это молодой и озорной парень без посоха и бороды, он носит красную накидку и шапку-тюбетейку, а еще любит повеселиться.

Согласно легенде, Морозец – это сын купца, родившийся в сильный мороз прямо в санях. На удивление крепкого здоровьем мальчишку назвали Паккайне, что по-карельски и означает Морозец. Мальчик быстро вырос и уже через пару лет превратился в задорного юношу, который торгует сладостями и кружевами и не боится никаких холодов.

Купеческий двор Паккайне

Купеческий двор Паккайне, или его резиденция, находится в 50 км от Петрозаводска, рядом с городком Олонец. Находясь на территории турцентра «Деревня Александровка», он состоит из деревянных домиков и игровой площадки, окруженных густым сосновым лесом.

Самые большие участки усадьбы Паккайне – это новогодняя кладовая, лавка купца и игровое поле. Здесь можно увидеть предметы быта Морозца, разнообразные елочные игрушки со всей страны, поучаствовать в творческих мастер-классах и конкурсах.

Программа развлечений

Попадая в резиденцию Морозца, туристам предлагается несколько программ мероприятий на любой вкус. В усадьбе проводят прогулки по владениям Деда Мороза, знакомят с народным фольклором и традициями. Для маленьких посетителей - экскурсия «В гостях у Паккайне», для более взрослых гостей предусмотрено посещение Олонецкого национального музея.

Паккайне, карельский Дед Мороз – задорный парень, который не позволит своим гостям замерзнуть даже в сильный мороз. Для них он вместе со Снегурочкой и другими сказочными помощниками проводит веселые эстафеты и спортивные соревнования на морозном воздухе. Здесь можно весело прокатиться на лыжах и ватрушках, снегоходах и лошадях, на упряжках с оленями или прекрасными хаски. Кроме того, тут ежегодно проходят Зимние Олонецкие игры, в которых принимают участие волшебники со всей страны и даже ближнего зарубежья. Важно, что судьями в таких соревнованиях всегда бывают только дети.

После веселых игр гости усадьбы могут отдохнуть и насладится травяным чаем с лесными ягодами, а также традиционными пирогами. Юные посетители всегда получаю подарки от Деда Мороза, Паккайне фотографируется и общается с каждым желающим.

Посетители с детьми могут задержаться и в самом Петрозаводске, где у Морозца есть своя приемная. Со средины декабря и до конца зимних каникул здесь можно оставить для него письмо или открытку, купить тур в Олонец.

Также в городе есть достаточно интересных мест для детей и взрослых – «Дом кукол», Морской музей с кораблями и Национальный музей Республики.

Как связаться?

Желая познакомиться с Паккайне и посетить его резиденцию, нужно обязательно договориться о визите заранее. Для этого достаточно написать Морозцу на e-mail, в соцсети или позвонить по телефону. Все контакты указаны на официальном сайте Паккайне - Карельского морозца. Зачастую организаторы собирают экскурсионную группу, а на стоимость тура напрямую влияет его продолжительность.

Как добраться?

Часто до усадьбы Паккайне едут через Петрозаводск, желая посмотреть местные достопримечательности. От него до Олонца можно доехать на автобусе или личном автомобиле в течение двух часов. Сам Купеческий двор находится всего в 20 минутах ходьбы от железнодорожной станции по адресу ул. 30 лет Победы, дом 8.

Где остановиться?

Туристический центр предлагает своим посетителям уютные номера со всеми удобствами в коттеджах в окружении удивительной природы и морозного воздуха. Если нужен вариант подешевле, то можно выбрать один из бюджетных отелей в Петрозаводске, и уже оттуда добираться до резиденции.