Прионежский район находится между Онежским и Ладожским озерами на юго-востоке Карелии. Петрозаводск – это административный центр региона. Он также имеет статус столицы республики.

Граничит с рядом внутренних регионов Карелии и Ленинградской областью. Вся западная часть расположена на берегах Онеги, что и стало основанием для такого топонима.

Географические особенности

Территория Прионежского района формировалась под действием уходящего ледника. Она холмистая (Шокшинская гряда – самая высокая часть – 230 м) с переходами в равнины. Много отложений песка и глины.

В районе большое количество озер (Укшозеро, Урозеро, Кончезеро ), болот и рек (Вилга, Деревянка, Чална).

Климат мягкий континентальный с обильными осадками и средними температурами +16℃ летом и -10℃ зимой. Около половины территории покрыты сосновыми и еловыми лесами. Есть лиственные массивы. Встречаются залежи габбро-диабаза, ценных красных кварцитов, которые использовались при строительстве Исаакиевского собора, Мавзолея Ленина и других строений.

Выделяется 4 рекреационные зоны

межозерье Кончезера и Ушкозеро;

заливы Ялгуба-Суйсари;

южное побережье Онежского озера;

район Лососинное-Шапшозеро.

Историческая справка

Прионежье было заселено еще 8-9 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют 34 первобытные стоянки саамов, карелов и вепсов. В начале ІІ тысячелетия н.э. здесь поселились земледельцы новгородцы, коренное население было обращено в христианство князем Ярославом Всеволодовичем.

В Петровское время была основана Петровская слобода, построены завод и гидротехнические сооружения – так появился Петрозаводск.

В первой половине ХХ здешние территории входили в состав Олонецкой губернии, а в 1927 году после административной реформы создан Прионежский район. Во времена Великой Отечественной войны Прионежье было оккупировано. Окончательно границы и статус были закреплены в 1963 году. В 1994 году образована внутренняя Вепсская национальная волость.

Современные реалии

В регионе наблюдается небольшой прирост населения. Сейчас здесь проживает 21,8 тыс. чел. В составе района выделено 10 сельских поселений, 3 вепсских сельских поселения. Образующие отрасли экономики:

сельское хозяйство (производство молока и мясное животноводство, овощеводство);

лесозаготовка и деревообработка;

горнодобывающая промышленность (щебень, кварцит);

туризм.

Экономическому развитию способствует хорошо развитое транспортно-логистическое сообщение: трасса «Кола», 3 ж/д линии, аэропорт.

Туристические особенности региона

Прионежский округ богат на природные ландшафты и культурно-исторические достопримечательности. Всего насчитывается более 100 разнообразных локаций, большинство из которых составляют стоянки первобытных людей эпохи мезолита и строения XVIII-XIX веков (жилые дома, амбары, мельницы, хлева). Отдельно можно выделить такие достопримечательности:

музей этнографии вепсов;

Шокшинское месторождение кварцитов;

мемориал «Красный бор».

На территории района действует несколько горнолыжных курортов и центров:

Любители духовного просветления могут посетить Благовещенский монастырь в Яшезере и его пещеры. Интересны храм Преображения Господня (1853 г.) и церковь Благовещенья пресвятой Богородицы (1657 г.).

В деревне Царевичи можно заглянуть в часовню Николая Чудотворца, которая таит в себе много легенд о сотворимых чудесных деяниях и о том, как в этих местах останавливалась царская чета при путешествии в санаторий «Марциальные воды».

Немало в этих краях достойных внимания водных локаций. Например, озеро Машезеро, у одноименного поселка, интересно своим искусственным происхождением, ведь создано оно как водохранилище для чугунолитейного завода. В нем много рыбы: щука, окунь, плотва, озеро мелководное – до 6м.

Есть несколько минеральных источников. Большинство из них имеет статус памятников природы регионального значения. Лососинский родник максимально близок к Петрозаводску (3 км). Вода в нем чистая, содержание железа – 7 мг/л, минерализация – 300 мг/л. У озера Четырехверстное в черте столицы бьет Онежский родник. Вода более чистая с минерализацией 130 мг/л, нет железа, но есть магний и гидрокарбонаты. Вокруг родника 150-метровая охранная зона. В радиусе города Петрозаводска есть Сулажгорский ключ.

Отдельного внимания стоят достопримечательности, которые есть в каждой деревне и поселке. Поселение Верхручей знаменито каменной церковью Рождества Христова. Она запущена, а ее иконостас перенесен в Екатерининскую церковь Петрозаводска.

В центре деревни Вилга есть монумент – ракета С-75. Он памятен для ветеранов 33-го зенитно-ракетного полка, который «охранял воздух» Карелии периода СССР. Здесь же размещалась воинская часть, от которой сохранились лишь развалины бункеров и ДОТов. Сейчас это плацдарм для страйкболистов.

Одним из самых древних поселений считается село Деревянное (1582 г). Это была крестьянская деревня, жили в ней мастера стекольного дела, которые работали «на благо С-Петербурга». Действовала церковно-приходская школа. Здесь же обнаружены стоянки ІІІ-І тысячелетия до н.э. А в 1998 году открыто мемориальное кладбище «Красный Бор».

В деревне Каскесручей сохранились памятки вепсской архитектуры XIX века: именные амбары, конюшни, жилые дома.

Поселок Ладва некоторое время был центром волости. В нем были построены 3 церкви: Успенская, Никольская, Параскевы Пятницы. Также сохранилось два десятка деревянных домов, петроглифы Сагар-порога.

Самым древним поселением считается Рыбрека (1496 г.). В нем сейчас проживает 4000 человек. Была здесь приходская школа, где изучали псалтырь и часослов. Преподавать в ней приглашали известных на то время людей: художника Ершова, этнографа Пушкина и других. Тут же родилось понятие «отходничества», когда люди выезжали работать в крупные города «на сезон» и осваивали там профессии: стекольщиков, каменщиков, плотников.

Бытует красивая легенда о основании вепсского села Шелтозеро. По преданию крестьянин Бард повстречал красавицу Айру. Они решили жить отдельно ото всех и построили себе жилище, где прожили счастливую и очень длинную жизнь вместе. Позже вокруг их владений выросло целое село Шелтозеро. Это древнее вепсское поселение. В нем сохранился красивый, со ставнями и резным балконом двухэтажный дом Мелькова. Сейчас в нем действует этнографический музей. В селе до сих пор поддерживают вепсские традиции, даже есть свои народные праздники.

В поселке Шокша еще 300 лет назад добывали малиновый кварцит. Этим-то оно и прославилось. Шокшинским кварцитом облицовывали Исаакиевский и Казанский соборы, мавзолей Ленина, памятник Неизвестному солдату у Кремля и саркофаг Наполеона I в Париже.

Шуйский погост был знаменит ансамблем церквей 1582 года: Николы Чудотворца и Рождества Иоанна Предтечи. Население занималось земледелие и скотоводством, а также торговлей, продавая товары в Петрозаводске и С-Петербурге.

В Ялгубе осталось несколько старинных домов и строений, найдены 5 древних стоянок VII-II тысячелетия до н.э.

Логистика и транспорт

В этом плане регион очень развит. Он находится на пересечении нескольких федеральных и республиканских трасс и ж/д линий. Площадь сети дорог – 650 км. Действует активное транспортное сообщение Петрозаводска с остальными населенными пунктами. Кроме этого действует ряд водных маршрутов по Онежскому озеру. Воздушное сообщение с миром происходит через аэропорт в Петрозаводске. Через район проходит международный туристический маршрут «Голубая дорога».