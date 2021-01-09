В 85 км от Петрозаводска на юго-западном побережье Онеги расположился исторический центр проживания одного из коренных карельских народов — вепсов — село Шелтозеро. Согласно исследованиям, вепсы произошли от представителей племени Весь, проживавших в этих местах в дохристианский период. Таким образом, это небольшое селение имеет богатое культурное и историческое наследие.

История деревни Шелтозеро

Освоение территории села Шелтозеро началось еще в XIV веке. И хотя первые упоминание о нем датируются 1543 годом, есть данные о более древнем происхождении Шелтозера. Позже в XV-XVI веках на реке Шелтозерке появились и другие вепсские деревушки, которые со временем разрослись в довольно крупные поселения.

Малочисленный северный народ сформировал свою самобытную культурную и духовную среду. Для сохранения наследия исследователи Карелии выделили район в историко-культурную территорию «Вепсское Прионежье». Сегодня здесь можно ознакомиться с особенностями архитектуры и устройства быта вепсов. И оценить гармоничную связь построек с окружающим ландшафтом.

Природа и архитектура

Село раскинулось на живописной равнинной местности на берегу реки Шелтозерки в окружении долин, лугов и пашней. Традиционно строения размещались вдоль реки. Однако со временем, когда в деревне появились дороги, разрослась ее северная и центральная части.

Особо заселенным стал район села, где располагалось два религиозных сооружения. Летний деревянный храм Преображения Господня появился здесь в 1776 году вместо сгоревшего предшественника. К сожалению, он также был утрачен и сохранился лишь на архивных снимках.

Зимний каменный храм Святого апостола Матвея датирован 1837 годом, и его можно увидеть до сих пор. Однако, советский период не прошел для церкви незаметно. Она лишилась купола и колокольни, и приобрела массивную пристройку. И хотя строение по-прежнему возвышается над остальными домами, оно перестало быть религиозным сооружением и используется в качестве клуба.

Особенности деревни

Старые строения Шелтозера Карелии неплохо сохранились. И в полной мере позволяют оценить вепсское зодчество конца ХІХ – первой половины ХХ века. Типичная постройка тех времен – одно- или двухэтажные дома типа «брус» на высоком подклете. При этом хозяйственная часть, как правило, представлена двором-сараем с хлевом.

Характерное отличие типичного вепсского дома — уникальная конструкция и декоративные детали. Это карнизы на фронтонах, обшивка углов срубов с фигурными накладками, оконные наличники с традиционными украшениями. Во многих домах встречаются балконы с арками и резными столбиками. Причем ряд элементов декора напоминает архитектуру Петербурга и других крупных городов.

Достопримечательности поселения

Этнографический музей Шелтозера — главный туристический объект деревни. Это идеальное место, чтобы познакомиться с особенностями края и самобытной культурой вепсов. Экспозиция музея разместилась в старинных зданиях – доме Мелькина (вторая половина ХІХ века) и доме Тучина (20-е годы прошлого века). Эти уникальные памятники народного зодчества помогают воссоздать историческую атмосферу прошлого. И начать захватывающее путешествие в традиции и быт северного народа. Кроме осмотра музея, туристы здесь смогут послушать старинные песни вепсов в исполнении народного хора. И даже научиться печь те самые традиционные «калитки».

Также в деревне находится обитель с богатой историей — Ионо-Яшезерский монастырь, известный еще со времен Ивана Грозного.

К сожалению, сейчас подворье частично разрушено и ведутся восстановительные работы. Однако и сегодня можно получить представление о красоте и величии строения.

Как добраться до деревни Шелтозеро?

В село удобно добираться от Петрозаводска рейсовым автобусом или личным автомобилем. Второй вариант предпочтительнее, поскольку автобус ходит всего пару раз в день. Машиной можно доехать на место примерно за 1,5 часа. А на посещение музея и осмотр окрестностей лучше выделить примерно 3-4 часа.

В летнее время рекомендуется захватить с собой купальные принадлежности для загара на местных пляжах. А в осеннее время обязательно позаботиться о хорошей обуви и непромокаемой одежде. И, конечно, о деньгах. Чтобы, помимо впечатлений, увезти с собой вкуснейшее фермерское молоко, свежевыловленную или копченую рыбу и лесные дары — грибы и ягоды.