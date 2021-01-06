Малиновый кварцит – редкая горная порода малинового цвета, залежи которой обнаружены в Карелии более 200 лет назад во время масштабных геолого-разведывательных работ, инициированных Петром I при строительстве Санкт-Петербурга. По оценкам геологов, запасы этого природного материала составляют 1,3 млн м³.

Необычайно твердый, крепкий и экологически чистый камень удивительно пурпурно-малинового цвета – шокшинский кварцит – активно добывали до конца прошлого столетия близ села Шокша, которое находится в 60 км от столицы Карельской республики. Затем разработка немного приостановилась, но в последнее десятилетие возобновилась.

Малиновый кварцит в Карелии добывают, в основном, для промышленности. Из него делают щебень металлургических мельниц и используют как техническое сырье в стекольном производстве. Только небольшой процент добытого материала идет на изготовление памятников, надгробий, отделочных плит и других изделий, используемых в строительстве и архитектуре.

Большая часть огромной территории Шокшинской разработки доступна для туристов. Посещение карьера малинового кварцита, Петрозаводска и горного парка – одни из самых востребованных экскурсии у гостей Республики.

Происхождение, свойства и применение Малинового кварцита

Камень малиновый кварцит отличается следующими физико-механическими характеристиками:

плотность породы – 2,68 г/м³;

морозостойкость – 100 °С ниже нуля;

огнестойкость – +1700 °С;

пористость материала – 0,014 %;

максимальная прочность – до 260 МПа;

истираемость – 0,041 г на каждый см²;

долговечность – 150-300 лет;

уровень радиоактивности – до 65 Бк/кг;

объективная твердость – 7 по специализированной 10-балльной шкале Мооса.

Этот природный материал образовался в результате метаморфических процессов. Вещества, содержащие железо и участвующие в метаморфизме, придали шокшинским кварцитам уникальный красноватый оттенок. Процентное содержание кварца в породе составляет 98 %.

Отсутствие электропроводности, превосходная способность накапливать и сохранять тепло малинового кварцита – свойства, которые позволяют применять этот материал при строительстве бань и саун. Кроме этого, шокшинский кварцит используют при строительстве фундаментов, крыш и печей, при теплоизоляции построек, при фасадной и интерьерной отделке зданий, при укладке автодорог. Также им наполняют очистные водные фильтры. Однако большая часть породы, добываемая на берегу Онежского озера, потребляется промышленностью.

Самые известные объекты из Шокшинского кварцита

Вельможный камень, или Шоханский порфир начали использовать сразу же после открытия месторождения в XVIII веке. Благодаря уникальности камней, их превосходным характеристикам и необычному цвету шокшинские кварциты отправляли в Петербург для строительства важных государственных объектов.

Частично ими выложен пол Казанского Собора, и любой посетитель храма может убедиться в стойкости и долговечности этого материала. Камень малиновый кварцит присутствует в отделке Исаакиевского Собора и Зимней резиденции российских императоров, им облицован фасад Инженерного замка. Пьедестал монумента Николаю I на Исаакиевской площади также изготовлен из этого материала.

Сорок семь блоков шокшинского кварцита как королевского камня архитектор Висконти использовал при создании в 1847 году саркофага французского императора Наполеона. Этот материал быстро получил огромную популярность в Европе и повсеместно применялся для декорирования дворцов и замков. Его заказывали богатые вельможи для создания надгробий и пьедесталов памятников.

В XX веке спрос на малиновый кварцит не уменьшился. Его продолжали использовать при строительстве объектов, имеющих высокую архитектурную ценность. Так, например, из этой породы изготовлены буквы на Мавзолее Ленина на Красной площади, а также его облицовочные плиты и входные тумбы. Знаменитый московский мемориально-архитектурный комплекс «Могила Неизвестного Солдата», созданный в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, также включает в себя плиты шокшинского кварцита.

Как добраться до карьера Шокшинского кварцита в Карелии

Месторождение малинового кварцита находится в деревне Шокша Прионежского района Карельской республики (GPS: 61.455000, 35.040000).

Добраться туда можно в составе экскурсионной группы , тура или самостоятельно на автомобиле или автобусе. В первом случае нужно проехать 64 км пути по маршруту Петрозаводск – Кварцитный по дороге 86К-224. А во втором необходимо сесть в автобус, следующий из Петрозаводска в Каскесручей, и выйти на остановке «Кварцитный». Для комфортного посещения карьера рекомендуется иметь с собой удобную одежду и обувь с устойчивой подошвой.