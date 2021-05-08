Шёлтозерский вепсский этнографический музей

Из всех этнографических музеев России Карельский Шёлтозерский – единственный, чьи экспозиции полностью посвящены истории и культуре вепсов. Коллекция собранных экспонатов очень обширна и насчитывает более 7 тысяч предметов.

Вепсы

Представителей этой малой народности финно-угорской группы сегодня осталось не более 6 тыс. человек. При этом на вепсском языке свободно говорят лишь чуть более половины из них.

Исторически вепсы пришли в Карелию примерно в 6-7 веке и сыграли существенную роль в формировании и развитии первых древнерусских княжеств русского Севера. Основными местами их расселения была территория между Ладогой и Онегой – важнейшим торговым трактом, по которому возились товары из Скандинавии на материк и обратно.

Объединившись с пришедшими в эти же края славянами, вепсы стали полноправными гражданами Великого Новгорода, а затем и Древней Руси.

История музея

Находится музей в большом деревянном срубе, некогда принадлежавший одному из наиболее зажиточных крестьян – Мелькину. Дом является частью живописного поселка Шёлтозеро, на берегу одноименного озера.

Монументальности постройки удивляться не стоит – испокон веков вепсы славились на Руси как великолепные зодчие. На протяжении сотен лет лучшие деревянные дворцы князей и дворян были возведены именно ими. А позднее вепсские архитекторы строили дома по всей европейской части Российской империи – включая Санкт-Петербург и Москву.

Первоначальная дата постройки здания – 1814 год, однако при создании музея 150-летний, на тот момент, обветшавший дом был полностью отреставрирован. Благодаря мастерству реставраторов, обновленный этнографический музей сегодня представляет собой уникальное архитектурное творение. Его интерьер и экстерьер в точности копирует старинные постройки и быт богатых вепсов.

Датой открытия музея считается 1967 год, но официальный статус государственного он получил только в 1980. Спустя еще семь лет, в 1987, вошел в качестве филиала в центральный краеведческий музей Карелии.

Основателем музея и главным «поставщиком» экспонатов из собственной частной коллекции был известный краевед Рюрик Петрович Лонин. Коренной вепс по отцовской линии, этот человек являлся настоящим энтузиастом. Собирать коллекцию для будущего музея он начал с 1956 года и посвятил этому почти 40 лет – всю оставшуюся жизнь. Параллельно краевед вел преподавание языка вепсов в местной школе и известен как автор ряда публикаций о вепсской истории и фольклоре.

В честь своего основателя, названного отцом именем знаменитого Новгородского князя Рюрика, с 2010 года Шёлтоозерские музей стал носить его имя.

Экспозиция музея

Экспонаты, представленные в коллекции, собирались по деревням вепсов всей Карелии. Среди них можно отметить:

телеги и лодки;

предметы мебели и посуда;

холщовую одежду и холсты с традиционной вышивкой;

земледельческие орудия;

средства для рыбалки и оружие для охоты.

Представлены в музее и образцы знаменитого карельского темно-красного порфира. Именно этот камень использовался при создании усыпальниц величайших вождей и полководцев прошлого – от саркофага Наполеона до мавзолея Ленина. Встречается он и в наиболее величественных зданиях Петербурга – Зимнем дворце и Исаакиевском соборе.

Программа для туристов

Помимо ознакомления с предметами быта и историей вепсов, посетители музея имеют возможность: