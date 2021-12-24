Озеро Укшозеро

Укшозеро (Укшезеро) – пресноводное озеро, расположенное на стыке двух карельских районов: Кондопожского и Прионежского. Водоем относится к системе Кончезерских озер.

Общая характеристика водоема

Озерная котловина образовалось в результате естественных эрозионных процессов: тектонических разломов и трещин земной коры. Оно имеет продолговатую эллипсоподобную форму: водоем простирается на 14,5 километров с северо-запада на юго-восток при относительно небольшой ширине в 4 километра.

Над поверхностью озера возвышается 14 небольших по площади островов, равномерно распределенных по всей площади водоема. Фактически карельское Укшозеро лишено притоков: питание оно получает через Косалмский проток, которым водоем соединяется с озером Кончезером. Воду Укшозера отличает слабая минерализация, но повышенная насыщенность кислородом, что положительно влияет на видовое биоразнообразие и количество обитателей водоема.

Озеро окружено высокими, каменисто-песчаными берегами, которые покрыты молодыми зарослями из рябины, сосны и ольхи. Нередко на побережье встречаются луговые участки.

Водоем является самым глубоким в системе Кончезерских озер. Наиболее глубоководный его участок расположен поблизости деревни Царевичи: там расстояние до дна достигает 26 метров. При этом средняя глубина озера составляет 8-9 метров.

Через Соломенный пролив водоем соединяется с Сургубским озером, а через небольшой проток в южной части с рекой Шуей. Дно Укшозера имеет сложный рельеф, вся его поверхность испещрена мелями-лудами и впадинами. Несмотря на то, что треть донного грунта – это ил, оно богато залежами озерной руды.

Флора и фауна

Водоем обладает достаточно скудной флорой. Основные виды высшей растительности – тростник и осока. Они произрастают преимущественно в небольших заливах и плесах. Кое-где встречается рдест, камыш, хвощ, водяной лютик.

А вот ихтиофауна, напротив, отличается многообразием. Более 20 видов пресноводных рыб выбирают местом своего постоянного обитания этот небольшой карельский водоем. Здесь повсеместно водятся:

щука;

сиг;

снеток;

красноперка;

окунь;

ряпушка;

лещ;

ерш;

хариус;

трехиглая колюшка;

окунь.

Нередкие гости здесь кумжа и лосось. А самые удачливые рыбаки могут похвастаться пойманными ладожским рипусом и шуйским сигом.

Особенности местной рыбалки

Укшозеро открывает прекрасные возможности для удачной рыбной ловли в любое время года. Любителям рыбалки в Карелии здесь просто некогда скучать - рыба клюет одна за другой.

Летом предпочтительнее ловить на удочку и блесну. Рыбачить можно как с берега, так и с лодки. Но для осуществления последнего способа важно учитывать особенности местного рельефа дна.

Весной частенько ловится крупная щука: некоторым счастливчикам удается поймать особи весом более 10 килограмм. Глубоководные участки – лучшее место для ловли сига.

Широкие плёсы в окрестностях деревень Косалмы, Царевичи и Сургубы предпочтительнее всего выбирать для зимней рыбалки.

Отдых на Укшозере

Своими рыбными местами Укшозеро известно далеко за пределами Карелии. Но местные ландшафты подходят не только для отдыха с удочкой в руках.

Южная часть озера – идеальное место для спокойного, размеренного отдыха. Там на песчаных пляжах, защищенных густым хвойным лесом, можно с удовольствием отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь красотой местных пейзажей. Купание в прохладных озерных водах как нельзя лучше спасает от летнего зноя.

По всему побережью расположены уютные, комфортабельные базы отдыха, где можно остановиться. Подойдет живописное Укшозеро и для тех, кто предпочитает отдых с палатками вдали от цивилизации.

Любители активного времяпрепровождения могут попробовать свои силы в сплаве по системе Кончезерских озер на байдарках. Рафтинг в местных водах никого не оставит равнодушным. А сдержанный северный пейзаж привнесет свое очарование в любой из выбранных видов отдыха.

Интересные факты

По восточному побережью водоема проходит популярный туристический маршрут, соединяющий столицу Карелии Петрозаводск с первым русским курортом «Марциальные воды», открытым самим Петром I и уникальным природным заповедником «Кивач», который является одним из старейших в России.

Озеро полностью обеспечивает водой карельский поселок Мелиоративный.

Как добраться

Укшезеро расположено в 20 километрах от Петрозаводска, в окрестностях деревни Царевичи.

GPS-координаты: 61.99408900, 34.10202300.