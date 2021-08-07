Ряпушка — рыба рода сигов семейства лососевых. В Карелии встречается практически повсеместно, независимо от биологических и физических условий. Но больше предпочитает чистые водоемы. Характерно, что крупная ряпушка чаще водится в небольших озерах. А мелкая, напротив, — в крупных.

Активная добыча этой породы рыб в прошлом негативно сказалась на численности популяции. Тем не менее, ряпушка остается самой распространенной представительницей лососевых в республике. А местные жители ценят ее приятный вкус и увлекательную зимнюю рыбалку.

Описание породы рыб

Благодаря сходству с привычной сельдью в прошлом ряпушку называли «царской селедкой». В России встречается несколько видов этой рыбы. Взрослая европейская ряпушка выглядит следующим образом:

туловище — вытянутое, немного сжатое с боков;

голова — вытянутая, конусообразная, нижняя челюсть длиннее верхней;

спинка — покрыта серой чешуей с зеленоватым или синеватым отливом;

живот — выпуклый, более светлый по сравнению со спиной;

плавники — основные серого цвета, остальные беловатые, с окаймлением.

На всех представителях породы присутствует характерный признак сиговых — жировой плавник в виде кожистого выроста позади спинного плавника. Рыба некрупная, длина взрослой особи составляет 15–30 см. Продолжительность жизни ряпушки 7–12 лет. При этом веса в 200 г она достигает примерно к 6 годам. Вес самых крупных экземпляров может доходить до 350–400 г.

Образ жизни представителей породы

Ряпушка — глубоководная рыба. Она обитает в озерах глубиной от 4-5 до нескольких десяткой метров. И питается биомассой рачкового планктона. При этом рыбе не вредит недостаток кислорода, низкий уровень рН или высокая окисляемость воды.

Самцы ряпушки достигает зрелости в возрасте 2 лет, а самки чуть попозже. С ранним созреванием связана и многочисленность породы, поскольку плодовитость ряпушка невелика — в среднем 2–6 тыс. икринок. Благодаря икрометанию на глубинах до 30 м в водоемах с илистым дном, порода прижилась в озерах, где практически отсутствуют каменистые и песчаные грунты.

Период нереста ряпушки длится с конца октября по середину ноября. В некоторых местах он может захватывать начало зимы. Благоприятная температура воды для нереста — от 2 до 60С. Созревшие личинки появляются в апреле-мае и, к сожалению, иногда становятся кормом ерша, окуня, сига и налима.

Рипус

Это подвид ряпушки раньше обитал в Ладожском и Онежском озерах, откуда распространился по другим водоемам республики. По сравнению с обычной ряпушкой рипус характеризуется активным ростом и большими размерами. В среднем в 3 года его вес составляет около 300 г. При этом отдельные экземпляры могут дорасти до 45 см в длину и достичь 1,5 кг.

Рипус питается зоопланктоном, мальками и ракообразными. Обитает в чистой воде, предпочитая относительно неглубокие прибрежные участки и каменистое дно.

Данная разновидность рыб достигает половозрелости к 3-4 годам. И ежегодно в ноябре-декабре самки отправляются на нерест на участки озера глубиной 1,5–3 м с песчано-галечным дном. В среднем одна самка откладывает порядка 3 тыс. икринок, из которых спустя 140–160 дней появляются личинки.

Благодаря приятному вкусу мяса и относительной неприхотливости рипус начали разводить искусственным способом. По достижению возраста малька такую рыбу часто отправляют из пруда в естественные озера. Приглашаем посетить Ладожское озеро и порыбачить на онежском озере с нами!

Особенности рыбной ловли

Летом ряпушку ловят разными способами. При помощи донной снасти, махового или болонского удилища с берега. Или используя бортовую удочку с кивком при ловле с лодки.

Но многие считают, что настоящая карельская рыбалка начинается зимой. В этот период ряпушка ловится подледным способом на гирлянду, мормышку и крючок. Опытные рыбаки советуют фиксировать жесткий кивок и ожидать клева на глубине свыше 20 м. Зимняя рыбалка пройдет комфортнее, если установить палатку. А знатоки рыбных мест часто обустраивают на льду настоящие домики.

Также есть любители рыбалки «по чистой воде», которые предпочитают не дожидаться образования прочного льда. В отличие от подледной рыбалки такой способ позволяет легко сменить неудачное место клева.

Приготовление рыбы

Традиционно карелы заготавливали ряпушку наравне с сигом на зиму. Рыбу солили и с удовольствием употребляли практически каждый день. Здесь на севере ряпушка считалась намного более ценной, чем язь, окунь или даже щука. Причем в рыбной ловле женщины принимали участие наравне с мужчинами.

Ряпушка отличается высокими потребительскими качествами. У нее приятный, нежный вкус без горечи и резкого запаха. Рыба употребляется жареной, печеной, соленой или копченой. Икра ряпушки также используется в пищу. Помимо готовых блюд, рыба отлично подходит для изготовления полуфабрикатов и консервации.