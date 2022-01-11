Питкярантский район расположен в северо-восточной прибрежной полосе Ладожского озера. Как и большинство регионов республики, он приравнен к территориям Крайнего Севера.

В переводе с финского «Питкяранта» означает «длинный берег», что подтверждается его 80 км протяжённостью вдоль Ладоги. Административным центром является населенный пункт Питкяранта.

Географические особенности

Природа щедро наградила эти территории разнообразным ландшафтом. Есть каньоны, и шхеры, водопады, реки и озера, возвышенности разного происхождения. Сохранились «отголоски» ледника камы, сельги, «бараньи лбы» и озы. Выходят на поверхность залежи полиметаллов, ювелирных гранатов и олова. В озерах и реках водится до 30 разновидностей рыб, на суше много дичи и животных: от мелких грызунов до волков и медведей. Основная растительность – еловые и сосновые леса. Произрастает также кедр, сосна горная и лиственница.

Климат мягкий континентальный. Летняя погода нестабильна, может меняться от ясной утром до дождливой к вечеру. Зима умеренно-холодная с частыми осадками. Средние температуры зимы до -9,4 ℃, лета +16,1℃. Летом можно наблюдать белые ночи. Рельефность разнообразная: гряды, каньоны и обрывы. На Ладоге есть шхеры с мысами, проливами и заливами. Встречаются и песчаные берега с дюнами. Самая высокая точка – гора Хийденвуори (117 м).

Историческая справка

Прибрежные территории района были заселены в мезолите. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические памятки быта и городища. Основательно заселение началось к XVI веку, когда здесь осели земледельцы и промышленники из Новгорода. Это приграничные земли, поэтому они часто опустошались и переходили «из рук в руки». Во времена войны со шведами в 1618 году был установлен известный Варашев камень как пограничный знак между Россией и Швецией вплоть до конца Петровской эпохи. Имеется и более современный «знак» – Погранкондуши – граница СССР и Финляндии межвоенного периода ХХ века.

«Рассвет» региона пришелся на XIX век и был связан с обнаружением гранитов, минералов, ювелирных гранатов и олова. К средине века был построен медеплавильный завод и на Митрофаньевском заводе начали плавить олово. В конце века открылась добыча железной руды и производство чугуна. Далее запустили стекольный завод, лесопильню, завод по производству бумаги (действующий и по сей день АО Ляскеля).

Все это позволило Питкяранте стать важным промышленным объектом в первой половине ХХ века. В годы финской войны село было полностью разрушено, а во времена ВОВ на этой территории проводилась Свирско-Петрозаводская операция Карельского фронта.

Как административная единица Питкярантский район создан 09.07.1940 года. Центром был в Салми и Импилахти, а с 1952 года окончательно перенесен в Питкяранту (кроме периода 1957-1966 гг. когда район расформировывали).

Современные реалии

В административном плане район поделен на 1 городское и 4 сельских поселений с общей численностью около 18 тысяч человек. Это самодостаточная единица, которая находится на этапе экономического подъема. Энергетическую самостоятельность обеспечивает каскад Янисйокских ГЭС.

Главными экономическими отраслями являются:

лесопромышленная,

горнодобывающая

бумажная.

Наиболее известные субъекты хозяйственной деятельности:

ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»;

лесозаготовительное объеденение ОАО «Ладэнсо»;

ЗАО «Ладожский лесопильный завод»;

ОАО «Питкярантское карьероуправление»;

ОАО «Карьероуправление «Мосавтодор.

Основную массу составляет средний и мелкий бизнес, есть три десятка фермерских хозяйств, развита отрасль форелеводства.

Туристические места региона

В районе есть что посмотреть – более 115 достопримечательностей природного и рукотворного характера.

Река Янисйоки

«Международная», т.к. протекает и в Финляндии. По всему ее порожистому течению расположен каскад мощных ГЭС (Харлу, Хямекоски, Ляскеля). В водах много форели, окуней, плотвы и щук. Но знаменита она по большей части своими порогами (около 20 шт) и поэтому привлекает любителей экстремального сплава. Много на реке красивых видов и интересных мест. Она легкодоступна из многих точек.

Водопад «Белые мосты» (Юканкоски)

Интересное место на реке Кулисмайоки. Вода «падает» с высоты 18 м в глубокий каньон. Это высочайший водопад здешних мест. При паводках небольшой падун Юканкоски превращается в бурлящий поток, что придает локации завораживающий эффект. Берега покрыты высокими остроконечными елями. У самого края есть деревянная обзорная лестница. В конце ХХ века ему присвоен статус гидрологического памятника регионального значения. Добраться сюда можно только автомобилем из города Сортовала по трассе, свернуть у поселка Леппясилта на грунтовую дорогу, далее еще около 6 км по извилистым рельефным дорогам и указателям. Координаты - 61.753290, 31.409864

Более доступное для туристов и не менее красивое место. Находится в низовье реки Койринйоки в максимальной близости к трассе. Примечателен тем, что его «борты» сложены из гранитных розовых блоков, что при освещении создает яркую картинку. При падении с 6 м вода пенится в котле и играет на солнце радугами. Координаты - 61.649497, 31.420589.

Водопад Ляскеля

Это порог в одноименном поселке. Образован искусственно при строительстве деревоперерабатывающего завода и ГЭС. Это мощный водный поток, который слышен издалека, а любители сплавляться на каяках и катамаранах не прочь получить здесь заряд адреналина.

Хийденвуори

Привлекает туристов и гора Хийденвуори у поселка Хийденсельга – самая высокая точка района – 117 м. С этим местом связаны истории о злом финском духе Хийси. На вершине практически нет деревьев, зато есть грот времен финской войны. Отсюда открывается вид на Ладогу и ее шхеры, на поселок и реку. Координаты - 61°43'15,22", 30°58'59,50" .

«Уксинский оз».

Это пример действия ледника, который уходя оставлял за собой валунные гряды высотою в 10-20 м. Вместе с прозрачными озерами, островками и перешейками создается шикарная обзорная картинка. Расположена локация в 10 км от города Питкяранта у озера Лоухиярви, координаты - 61°26' с.ш., 31°40' в.д.

Исторические достопримечательности

Достаточно в районе исторических достопримечательностей разных эпох. Так о шведском периоде напоминает межевой Варашев камень. На его месте была граница 2 стран с 1618 по 1721 гг. Он расположен около деревни Погранкондуши на береге Ладоги.

Каждое поселение имеет свою собственную историю и свои места для подражаний. Например, в деревне Хямекоски есть каменный ж/д мост. На острове Калкисаари сохранилась мраморная шахта.

Поселение Салми – самое древнее в регионе. Здесь была построена первая каменная церковь приграничья. Отсюда начинаются Ладожские шхеры. В одном из местных магазинов действует выставка открывалок со всей планеты. Насчитывается 2000 экспонатов и собственник не планирует останавливаться, т.к. хочет попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Другое место, Ляскеля интересно тем, что еще в 1780 году тут была открыта первая лесопильня, а в начале ХХ века – ГЭС. Но самая главная достопримечательность – бумажная фабрика, которая стала крупнейшей в стране и уже более 100 лет производит различные изделия из бумаги, в частности основу для обоев.

Заброшенная деревня Кителя (в 3 км от Леппясилта) привлекает любителей поискать драгоценные гранаты-альмадины. Этому кристаллу приписывают целебные свойства.

Любители военной истории оценят U-линию финской обороны конструктора Юрьё Уртона. Этот рубеж возведен в 1944 году и выглядит как песчаная гряда 5-метровой высоты и шириной в 20 м, на верхушках которой расположены огневые точки. Для пущей уверенности окрестности были обильно заминированы, а вся линия растянулась на 55 км.

В память о кровопролитных боях периода войны 1939-1940 гг в «Долине героев» в 19 км от Питкяранта был установлен «Крест скорби» финского и русского народов.

Среди духовных объектов стоит выделить церковь Николая Чудотворца в Салми (1826 года).

Транспорт и логистика

Регион «владеет» развитой транспортной паутиной. Большинство дорог районного значения грунтовые, кроме федеральных трасс 86К-8 и «Сортавала». Действует постоянное сообщение с местными поселками, Петрозаводском, Санкт-Петербургом и Сортавалой. Проложены ж/д магистрали Суоярви-Сортавала и Лодейное поле-Янисъярви. Проходит международная «Голубая дорога туризма». На границе с Финляндией, расположен МАПП «Вяртсиля».