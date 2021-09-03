В годы Второй мировой войны на территории Республики Карелии велись ожесточенные бои. Счет убитых и раненых шел на тысячи. Особенно кровопролитные схватки происходили в окрестностях города Питкяранта. В честь павших воинов на 14-м километре Петрозаводского шоссе был возведен мемориальный комплекс с говорящим названием «Долина Героев», или «Долина Смерти».

Он находится в 5 км от поселения Койриноя и в 3 км от другой карельской достопримечательности, связанной с трагическими событиями, – «Креста скорби».

История местности

Ранее на территории мемориала располагалась деревня Леметти. В ней было всего несколько крестьянских дворов, в которых проживали две семьи Леметти, три поколения Куйкки, семьи Тенхамо и Нуутинены. Их хозяйства были отмечены на финских картах времен Второй мировой войны. Кроме деревенских дворов, в этой местности еще была гидроэлектростанция на р. Койриноя. Финны разрушили станцию при отступлении.

Во время активных боевых действий деревня уцелела, и даже в 50-е годы прошлого столетия в ней еще проживали люди. Она окончательно пришла в запустение уже в 60-х годах в процессе укрупнения колхозов.

Леметти в 1939-1940 годах было местом окружения военных из 18-й дивизии и 34-й легкотанковой бригады. Они находились в двух котлах, которые финны называли западное и восточное Леметти, а советские войска – северное и южное. По официальным данным за 105 дней окружения более 8 тысяч солдат погибли и около 140 тыс. пропали без вести.

В 1943 году финские оккупанты по ручью Раменоя начали сооружать У-линию обороны, чтобы предотвратить наступление на Сортавалу. Оборонительное заграждение было названо в честь майора Уртона, который его спроектировал. В своих мемуарах финский главнокомандующий Маннергейм называл это заградукрепление линией-Ууксу. Советские войска в 1944 году предприняли безуспешную попытку ее прорыва, в результате которой понесли огромные потери. Считается, что второе название историко-мемориального комплекса «Долина Смерти» связано именно с долиной ручья Раменоя, преодолеть которую живым и невредимым, чтобы разрушить Линию-У, было практически невозможно. Некоторые фрагменты фортификационных сооружений сохранились до наших дней. Это и бетонные доты, и блиндажи, и стрелковые окна, а также окопы и рвы.

Описание историко-мемориального комплекса

Официальной датой основания мемориала считается 1940 год. Именно тогда между дворами деревни Леметти были организованы две братские могилы. По окончании войны к ним добавились новые братские и одиночные захоронения. Сейчас комплекс «Долина Героев» включает в себя:

4 братские могилы, в которых покоится прах 2000 советских военнослужащих;

одиночное захоронение кадрового офицера Красной Армии Ивана Куницына, который погиб летом 1944 в боях за высоту 110,0. На месте его погребения установлен обелиск из розового кварца;

часовня-памятник им. Великого Князя Александра Невского;

скульптурный монумент «Крест скорби», памятник солдатам, которые ранее считались пропавшими без вести, и монумент, увековечивающий память военнослужащих Советского флота.

«Крест скорби» – самая ранняя скульптурная композиция. В 2000 году ее создал местный скульптор Лео Ланкинен. Она представляет собой почти 6-метровый чугунный крест. На его фронтальной и тыльной частях изображены объемные женские фигуры, словно обнимающие его. Они – воплощение всех советских и финских матерей, утративших своих сыновей в той кровопролитной войне. Вокруг креста в хаотичном порядке разложены валуны, которые, по задумке скульптора, должны символизировать павших воинов. Рядом со скульптурой установлена гранитная доска, на которой высечены рифмованные строки о дружбе России и Финляндии.

Мемориал сейчас

Начиная с 2002 года, на территории комплекса регулярно проводятся церемонии перезахоронения останков жертв Зимних и Великой Отечественной войн. Поисками занимаются волонтеры и специалисты движения «Вахта памяти», которое специализируется на обнаружении и раскопках тел погибших солдат. Руководит поисковыми отрядами лидер питкярантской волонтерской ячейки «Память» Г.В. Кузьмин.