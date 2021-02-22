Водопады Койриноя – настоящее буйство водной стихии посреди густого таежного леса. Расположены каскадные падуны на небольшой порожистой речке Койринйоки, протекающей по территории Питкярантского района Карелии. Название реки еще раз подчеркивает ее скромные размеры: в переводе с финского оно означает «собачий ручей» или «канава».

Каскад представлен двумя водопадами: Верхним (Койринойя-1) и Нижним (Койринойя-2).

Верхний или Мельничный водопад

Первый падун из каскада Койринойя расположен на окраине одноименного карельского поселка. Высота падения водного потока составляет 6 метров. Водопад имеет рукотворное происхождение: он образовался на месте бывшей финской гидроэлектростанции. Это остатки ее водосброса. Фрагменты плотины ГЭС сохранились до сих пор.

Зрелище равномерного потока воды, который с шумом стремительно падает вниз, оставляя за собой море белых брызг, никого не может оставить равнодушным. От красоты и мощи падуна перехватывает дыхание. Максимальной силы водный поток достигает в период весеннего половодья.

Зимой водопад полностью замерзает, давая возможность туристам и местным жителям насладиться излюбленной зимней забавой: катанием с образовавшейся ледяной горки на санках или ватрушках. А еще большее очарование этому веселому времяпрепровождению придает тихий карельский лес, будто теплым пледом укрытый снежным покровом.

Нижний или Земляничный водопад

Еще более впечатляющим является второй падун, который имеет естественное происхождение. Он расположен неподалеку от устья реки, в 8 километрах от города Питкяранта. Свое второе название этот водопад Карелии получил за обилие лесной земляники, растущей по обоим берегам реки.

На фоне бескрайнего карельского неба и густого хвойного леса водный поток неумолимо стремится вниз в обрамлении розовых скал из карельского малинового гранита, что создает картину, от которой невозможно оторвать взгляд. Красивее места сложно найти во всем Северном Приладожье.

А в лучах восходящего или заходящего солнца, когда все вокруг будто сияет, а вода на свету сверкает и переливается словно тончайший хрусталь, атмосфера приобретает поистине сказочный характер.

Падая с четырехметровой высоты с отвесной скалы, мощный поток воды разбивается на миллионы белоснежных брызг, из-за чего карельский падун относится к типу водометных. Это обусловлено тем, что в этом месте река попадает в узкий желоб, сформированный из скальных пород, который завершается резким обрывом.

Эта природная особенность падуна привлекает каякеров со всей страны: они стремятся попробовать свои силы в экстремальном спуске со скалы на лодке. Получение изрядной доли адреналина здесь обеспечено.

Окрестные территории в 19 веке имели колоссальное значение для промышленности Карелии. Здесь был построен первый на русском севере рудоплавильный завод, о чем свидетельствует памятная табличка, установленная на берегу неподалеку от падуна. До наших дней ни одно из производственных зданий Митрофановского завода не сохранилось, можно увидеть лишь фрагментарные остатки свай фундамента.

Как добраться

Полюбоваться вживую восхитительно красивым каскадом из водопадов достаточно просто. Они расположены неподалеку от трассы А-131, в конце деревни Койринойя, после моста через одноименную реку.

Несмотря на то, что к подножию одного из падунов можно приблизиться вплотную на автомобиле, большинство путешественников предпочитает последние метры перед природной достопримечательностью пройти пешком. Ведь прогулка к водопадам доставляет огромное эстетическое удовольствие, так как путь к ним будто срисован с полотна талантливого художника-пейзажиста. К Нижнему водопаду ведет живописная грунтовая дорога, вдоль которой выстроились величественные стройные сосны, а Верхний расположен чуть выше по течению реки, куда также легко добраться пешком, одновременно любуясь восхитительной карельской природой. Маршрут не требует специальной физической подготовки, его по силам преодолеть даже детям и пожилым людям.

Координаты для навигатора: 61°38'18.1"N 31°24'34.9"E.

Карельская земля богата множеством изумительных природных достопримечательностей. Водопады на реке Койринйоки – бесценное сокровище Ладожской Карелии, которое непременно стоит увидеть своими глазами.