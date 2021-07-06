Одной из достопримечательностей северо-западной Карелии является знаменитый Варашев камень. Эта гранитная глыба в форме параллелепипеда высотой чуть более 3 метров и почти 6 метров у основания стоит на берегу Ладоги с давних времен.

Причин именно такого названия история не сохранила, но очевидно, что розовато-серый камень был доставлен сюда специально и долгое время служил символом границы между Россией и Швецией.

Внешний вид и расположение

Крупные размеры и правильная форма глыбы не позволяет забраться на ее плоскую вершину без приспособлений вроде лестницы. Поэтому желающим сфотографироваться на камне следует иметь это в виду. Геологи утверждают, что происхождение гранитного монумента естественное, но место, где он был высечен, неизвестно.

Объект культурного наследия расположен буквально на «кончике» Варецкого мыса. Ближайшее к Варашеву камню поселение расположено в трех километрах и носит знаковое название Погранкондуши.

В сухие годы, особенно летом, когда дожди идут редко, до камня можно дойти пешком. В остальное время единственный и более удобный способ добраться до него – лодка. О том, насколько часто гранитная достопримечательность частично уходит под воду, можно судить по множеству старинных фотографий.

Как Варашев камень стал пограничным знаком

Интересна предыстория появления этого приграничного символа на ладожском берегу.

Исторически территория Карелии служила приграничным регионом более 1400 лет. Уже с 6-7 века с северо-запада на юго-восток через нее ходили викинги. Позднее, после возникновения Шведского королевства и Новгородского княжества, между ними периодически вспыхивали стычки, а условная линия границы постоянно менялась.

Кирьяла (Карельская земля) периодически переходила из рук в руки. С IX по XII век Приладожье преимущественно принадлежало конунгам данов, шведов и норвегов, но в XIII веке Обонежье, Водск и Ижора надолго закрепились за усилившимся Новгородом.

Войны продолжались и далее, но, интересно, что населявшие их племена вражды друг к другу не испытывали и продолжали успешно торговать.

Одним из самых крупных военных конфликтов между Швецией и Россией стала 7-летняя война 1610-1617 г.г. Ее итогом стала очередное проведение новой «вечной» границы. Для разметки межи на Ладогу прибыли официальные представители обеих сторон. Тогда и появился на берегу озера видимый издалека Варашев камень.

Эта гранитная межевая метка была внесена в качестве пограничного знака в Столбовский договор 1618 года и специальным образом помечена. На «шведской» гранитной поверхности выбили долотами символы свенов – три королевские короны. На «российской» - православный крест и дату. Далее границу в сторону суши обозначали специальными ямами, в которых по ночам жгли уголь.

«Вечная» граница, символом которой стал карельский гранитный монумент, продержалась 103 года. Пока у руля Руси не встал великий Петр I, прорубивший «окно в Европу», выигравший Северную войну и вновь отодвинувший границы Российской империи далеко на запад. Теперь уже навсегда.

Варашев камень в научной литературе

Первое письменное упоминание о бывшем межевом знаке появилось в работах известного академика Озерецковского в конце XVIII столетия. Занимавший тогда должность смотрителя кунсткамеры, Николай Осипович отметил два факта касательно знаменитого символа:

искусственная его установка, следующая из отсутствия поблизости каких-либо гранитных карьеров;

наличие на поверхности высеченного креста внутри окружности, даты 7126 (допетровское летоисчисление, аналог 1618 года по современному календарю) и букв ТМВШ.

Следующее, более объемное научное исследование камня, было проведено спустя столетие, в 1878 году. По указанию тогдашнего губернатора Олонецкой губернии Григорьева, древняя гранитная межа была сфотографирована с нескольких ракурсов, подробно описана и измерена. Однако выяснить смысл букв ТМВШ не удалось. Остается загадкой расшифровка данной аббревиатуры и сегодня.

Как добраться до Варашева камня

Для всех желающих добраться до туристического символа с помощью навигатора следует ориентироваться на цифры: Долгота – 61°14'14"N. Широта – 32°10'25"E.

Непосредственно к камню подъехать на машине не удастся. Специалисты рекомендуют следующий маршрут:

от Петрозаводска доехать до Олонца;

оттуда направиться в сторону поселка Погранкондуши;

непосредственно перед селом свернуть на лесную дорогу и добраться до широкой поляны;

оставить на ней авто и пройти через лес около 300 м до железнодорожной колеи;

повернуть в сторону метки «117 км» - идти до нее примерно четверть километра;

сразу за ней, еще через 25-30м, будет лесная тропа;

последний километр через лес – и Вы выйдете практически к самому Варашеву камню.

Путь на лодке по Ладоге будет длиннее, но проще.