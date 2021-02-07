Хийденвуори - гора лешего-великана Хийси

На северном побережье Ладожского озера находится гора Хийденвуори - одно из таинственных мест Карелии. Это место считают «нехорошим». Но даже если вы не верите в легенды, связанные со злыми духами, стоит здесь побывать. С вершины открывается потрясающие виды на величественную Ладогу, устье реки Янисйоки и окрестные сказочно красивые леса.

История и мифология

Гора находится в границах поселка Хийдасельга в Питкярантском районе. Первое письменное упоминание о деревне относится к 1500 году.

Название поселка переводится с карельского как «спина лешего», а самой горы – «гора лешего». Хийси – персонаж мифологии карелов, хозяин леса, злой дух. Это аналог русского Лешего, который не любит, когда его тревожат. Карело-финские сказания и песни изображают его великаном, который охраняет лес от незваных гостей.

Высота горы Хийденвуори составляет более 110 м. Ее очертания напоминают согнутую спину великана. На вершине не растут деревья, поэтому местные называют ее «Лысой горой». Точная причина отсутствия растительности не известна. Многие верят, что все дело в особой энергетике этого места, которая не дает корням укрепиться. По мнению других. Когда-то в поселке произошло некое событие, которое повлияло на окружающую природу и заставило «облысеть» гору.

Достопримечательности горы Хийденвуори

С вершины Хийденвуори очень хорошо видны окрестности. В ясную погоду Ладога просматривается на многие километры. Иногда можно увидеть Валаам. Такое удобное расположение в прошлом веке использовали финны, которые оборудовали на Хийденвуори укрепленный наблюдательный пункт. Он представляет собой горизонтальный грот, вход в который расположен в нескольких метрах от вершины.

Чтобы попасть в него, нужно спуститься по склону, противоположному от дороги и реки Янисйоки. Пройдя по гроту, можно попасть в вертикальную шахту, над которой должна была располагаться зенитная батарея.

В теплое время года гора Хийденвуори является обязательным пунктом туристических маршрутов. Подняться на нее можно, не имея особой подготовки: тропа на вершину достаточно пологая. Следует учесть, что она проходит по каменистым участкам, поэтому обувь должна быть удобной. Бывалые предупреждают, что на склонах часто встречаются ужи, не стоит их бояться. Ядовитые змеи здесь не водятся.

Как добраться

Доехать до поселка Хийдасельга можно из Петрозаводска на автомобиле или автобусе. Необходимо двигаться по трассе А-121 «Сортавала» до поворота между Ляскеля и Рауталахти. Тропа на гору Хийденвуори начинается при въезде в поселок с правой стороны.