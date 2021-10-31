Лахденпохский район – муниципальное образование и административно-территориальная единица, расположенная на северо-западе Карелии. Ее центр – город Лахденпохья, площадь которого составляет 9 км², а численность населения – менее 7 тысяч человек.

Район включает в себя 5 муниципальных образований и 51 населенный пункт, занимает территорию 2210,8 км². По официальным данным, в районе проживают 12 298 жителей, что составляет 5.56 чел./км². По этому показателю он занимает 6-е место в Карелии.

Географические и климатические характеристики

Исторически сложилось так, что Лахденпохский муниципальный район относится к региону Северное Приладожье. Северо-западная часть этого района имеет выход на Ладогу. Остальная территория – общие границы с Сортавальским районом Карелии, Ленинградской областью, а также с Финляндией.

Рельеф региона преимущественно равнинный, но встречаются участки с многочисленными невысокими холмами, покрытыми хвойными лесами. Ландшафт данной территории был сформирован в результате таяния ледников. Из-за этого процесса поверхность земной коры немного приподнята по направлению от Ладоги. Рек в районе не очень много, а наибольшая из них – Коколанйоки. Эта река единственная на северо-западе Карелии, в которой водится лосось. Общее количество озер – около 300. Относительно крупными водоемами являются Исо-Ийярви, Париканъярви и Тюрьянъярви.

Лахденпохский район традиционно считается одним из самых теплых во всей Республике. Высокие температурные показатели обусловлены, прежде всего, южным местоположением. Средняя летняя температура – +17° С. С мая по июль длится период белых ночей, во время которого солнце заходит за горизонт всего на несколько часов. В августе обычно выпадает наибольшее количество осадков. В самом холодном месяце – феврале – температура не опускается ниже - 9° С.

Исторические сведения

Ученым удалось установить, что в период с 2000 года до н.э. по 400 год н.э. на территории современного Лахденпохского района уже проживали саамы-кочевники, которые назывались «лопари». Об этом свидетельствуют немногочисленные археологические находки. Начиная с 400 г. н. э., земли Приладожья хаотично заселяют финно-угорские торговцы мехами. А с 800 года н.э. на смену одиночной миграции приходит массовое переселение народов. В результате этого саамы перемещаются на север, а освободившуюся территорию заселяют карелы.

Двухсотлетний период с 1100 по 1300 год считается лучшим в истории Приладожья. Торговля ценными мехами приносила большие прибыли, что позволило установить крепкие социально-экономические и военно-оборонительные связи с Новгородом. В 1478 году территория Ланденпохского района, которая тогда носила название Кирьяжный погост, стала частью Московской Руси.

В ходе Русско-шведской, Северной и Второй мировой войн населенные пункты Лахденпохского района был разрушены, но впоследствии восстановлены. Эта территория в разные годы входила в состав разных государств. Только в 1947 году Приладожье официально вошло в СССР. Лахденпохский район зафиксировал свой статус и границы в современном виде в 1970 году.

Достопримечательности региона

Рукотворных достопримечательностей в Лахденпохском районе немного. Из них можно выделить архитектуру поселения Суур-Миикли, построенную в IX-XIV веках, мемориал погибшим в 1918 году финским солдатам, древний православный храм, названный в честь святого пророка Ильи, а также руины лютеранской церкви, возведенной по чертежам Карла Энгеля в 1850 году. В XIX в. здание последней считалось главным во всем городе Лахденпохья.

Приладожский край богат памятниками природы. К ним относятся:

Знаменитые Ладожские шхеры – архипелаг и особо охраняемая территория. Лабиринт из более чем 3000 островов занимает огромную площадь – 122 008,3 га. В 2017 году в шхерном районе был образован Национальный парк с целью сохранения уникальной природы. Этот парк характеризуется самым высоким биоразнообразием во всей Карелии. Именно здесь обитает наибольшее количество видовых представителей флоры и фауны, занесенных в Красные книги Карелии и РФ, и размножается эндемический подвид кольчатой нерпы – ладожский. Заповедник открыт для посещения в любое время года. Туристы могут не только гулять по экотропам, но и регламентировано ловить рыбу, собирать грибы и ягоды. Заказник «Исо-Ийярви». Ландшафтный парк находится возле пос. Лепала и занимает территорию 5778 га. Его ценность – уникальный рельеф, древние леса и множество видов животных, птиц и растений, обитающих и произрастающих на территории заповедника. Природоохраняемая зона «Западный архипелаг». Заказник был создан для защиты колоний чаек и охраны лежбищ кольчатых нерп. Его площадь – 19527 га. Остров Койонсаари. Он находится в 15 км от пос. Куркиеки и славится своими красивейшими пейзажами и чистыми песчаными пляжами. Он пользуется огромной популярностью у туристов, любящих отдыхать «дикарями», поскольку добраться до него можно на автомобиле через мост. Древние хвойные леса и скалы, берега и водная гладь Ладоги, пение птиц и чистый воздух никого не оставит равнодушным.

Кроме природных достопримечательностей, в Лахденпохском районе есть еще несколько интересных мест. Например, гора Филина с военно-историческим музеем и геологической экспозицией. Музейный комплекс был организован в 2016 году внутри гранитного бункера. Он служил штабом финских войск во время Второй мировой войны. В коллекцию музея, которая регулярно пополняется, входят предметы, демонстрирующие историю данной местности. Примечательно, что все экспонаты, в том числе и оружие, можно потрогать.

Еще одно интересное место, которое придется по душе любителем истории и эзотерики, – протосаамский каменный лабиринт. Он находится в деревне Алхо у подножия холма. Считается, что каждый камень в лабиринте имеет свою целительную силу. Также существует поверье, что если полностью пройти древнесаамский запутанный путь и в конце сделать подношение духам, то исполнится заветное желание.