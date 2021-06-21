Лахденпохья – небольшой карельский город, центр одноименного муниципального района Республики. Его название образовано от финского и карельского слов и в переводе означает «конец залива». Площадь этого населенного пункта всего 9 км², а численность населения, по последним данным, не превышает 7 тысяч человек.

Лахденпохья находится на берегу Ладоги, где в нее впадает река Аура-йоки. Несмотря на небольшие размеры города, в нем довольно много достопримечательностей. Они будут интересны любителям истории Карелии и интересующимся повседневной жизнью коренного населения этого сурового северного края.

Историческая справка

Первые поселения на берегу Якимварского залива появились в период с 800 по 1100 годы. Впервые письменные упоминания о территории современного Лахденпохского района встречаются в документах, датированных 1325 годом. В к. XV столетия они как часть Новгородской республики вошли в состав Государства Российского. С 1600 года до прихода большевиков поселение у реки Аура-йоки стало называться Якимварская станция. Начиная с XVIII в., этими землями управляли то русские, то шведы, то финны. В 1944 году после победы советских войск над Финляндией Лахденпохья вошел в состав Советского Союза, а затем и в РФ.

Достопримечательности города

Туризм – вторая после фанерного производства сфера, наполняющая городской бюджет. Именно поэтому местные власти и жители города всегда с радостью встречают гостей и стремятся сохранить свои природные и культурные достопримечательности. В Лахденпохья удивительным образом переплелись красивейшая северная природа и архитектура с типичным европейским и советским колоритами. Туристам определенно будет интересно посмотреть на такое гармоничное сочетание.

Кирха Яаккима

Эта лютеранская церковь была возведена в XIX столетии. Она стала самой большой в округе и могла вмещать до 3000 прихожан. Дополнительного величия ей придавало то, что она располагалась на холме и как бы возвышалась над всем городом. При советской власти кирху закрыли. Во время войны в ней удерживали военнопленных, а в послевоенные годы в ней временно жили осужденные, вышедшие по УДО. Позже помещение церкви использовалось как складское. В 1977 году в нем случился пожар, который уничтожил всю внутреннюю отделку, и от церкви остались только стены фасадов. Недавно этот архитектурный памятник «законсервировали», чтобы замедлить процесс его разрушения.

Кирха Лумиваара

Лютеранская церковь находится в пригороде Лахденпохья. Добраться до нее можно на автобусе, который отправляется с местного автовокзала. Дата ее сооружения – 1935 год. Ее построили в живописном месте, поэтому впечатляющее, но, к сожалению, полуразрушенное здание окружают вековые сосны и другие типичные представители северной флоры. Посетители этой достопримечательности могут увидеть чудом сохранившийся алтарь и скамьи, а также уцелевшую колокольню, с которой открывается восхитительный вид.

К слову, опытные туристы отмечают, что самые живописные картины здесь предстают перед глазами именно зимой, а не летом. Рядом с церковью находится старое заброшенное финское кладбище, которое придает этому месту дополнительный ореол мистики и тайны. Оно так же, как и кирха, открыто для посещений.

Часовня Св. Георгия

Она была открыта в канун 50-летия со дня Победы над фашизмом для поминовения всех, кто погиб в войне. Эта часовня долгое время была единственным православным приходом в Лахденпохья. Она открыта для посещений ежедневно с 9 до 18 часов. Часовня Георгия Победоносца практически полностью построена из деревянных бревен и хорошо сохранилась до наших дней.

Братская могила

Мемориал находится недалеко от часовни. Под его мраморными плитами покоятся около 6 тысяч советских солдат, погибших в ожесточенных боях 1941 года. В 1957 на нем был установлена скульптура солдата в полном обмундировании, который в руках держит венок. Несколько лет назад мемориал реконструировали и на мраморных плитах поименно написали имена всех здесь захороненных, среди которых много офицеров и признанных Героев СССР.

Раухала

Усадьба в характерном для финнов стиле модерн была построена на околице Лахденпохья в конце XIX века. Ее владельцами были члены семьи Винтер. По задумке архитектора, это была одноэтажная постройка, но в начале XX века к нему был достроен второй этаж. После прихода советской власти усадьба была национализирована. Тогда в этом помещении начали производить с/х продукцию. Сегодня в старинной усадьбе размещены производственные мощности предприятия по деревообработке.

Хуухканмяки

Другое название этой достопримечательности Лахденпохья – Гора Филина. Она была открыта несколько лет назад и представляет собой военно-исторический подземный музей, который находится в гроте. Сейчас это популярная туристическая зона, а ранее она была финским бункером. В структуру Хуухканмяки входят непосредственно музей, пешая экскурсионная тропа со смотровыми площадками, зал деревянных скульптур, археологические и геологические выставки, а также экспозиция оружия и военной техники. Внутренняя площадь грота – 750 м². Он стилизован под первозданную военную обстановку.

Куркиекский центр краеведения

Это городской музей, созданный в 1999 году и названный в честь исторического центра Лахденпохья. Цель работы сотрудников музея – изучение исторических фактов, культурных особенностей и природного достояния Лахденпохского региона. В музее представлены археологические ценности, экспонаты культурного наследия и предметы быта местного населения. На территории краеведческого центра также располагается арт-объект «Курки». Для детей в музее оформлена археолого-познавательная песочница и регулярно проводятся образовательные лекции и прикладные мастер-классы.

В теплый сезон центр работает с 12 до 19 часов, а зимой открывает свои двери по предварительной договоренности.

Ладожские шхеры

Этот архипелаг скалистых островов, который протянулся вдоль берега Ладоги примерно на 100 км, – удивительный уголок Карелии. В него входят более 650 малых и средних скалистых и пологих островов. Они разделены между собой протоками различной ширины. Поверхность суши архипелага покрыта мхами и редкой растительностью. Летом здесь можно гулять, наслаждаясь чистейшим воздухом и великолепными панорамами, заниматься рыбалкой и собирательством ягод и грибов, сплавляться на байдарках. Зимой это место идеально подходит для ходьбы на лыжах, а его оледеневшие озера и каскады схожи с фьордами. На территории Ладожских шхер в 2017 году был организован Национальный парк. Его основная задача – охрана местной уникальной природы, многие представители которой занесены в Карельскую и Федеральную Красные Книги. Именно в этих местах водится знаменитый карельский эндемик – ладожская нерпа – морское ластоногое млекопитающее, обитающее в пресном Ладожском озере.

Валаам

В 42 км от береговой линии Лахденпохья находится знаменитый архипелаг, который носит название самого большого его острова – Валаама. На его территории с древних времен функционирует мужской монастырь. Попасть в него стремятся сотни тысяч паломников со всего мира. За пределами монастыря, на островах архипелага, можно найти десятки скитов и обителей, в которых ранее проживали просветленные иноки. Святая земля Валаама, представляющая историко-культурную ценность, поражает своей невероятной красотой и никого не оставляет равнодушным. Сюда за вдохновением приезжали художник Н. Рерих, композитор П. Чайковский и писатель Ф. Тютчев.

Сейчас Валаамские острова – это не только монастырь, но и живописный природный парк, в котором проводятся научные исследования. Дайверы давно облюбовали воды Валаамского архипелага, на дне которых регулярно находят древние артефакты, хорошо сохранившиеся до наших дней благодаря пресным водам Ладоги.

Как добраться

Лахденпохья находится в 230 км от Санкт-Петербурга, в 300 км от Петрозаводска и в 40 км от Cортавалы. Добраться до него можно на автомобиле по трассе А-121 «Сортавала» или общественным транспортом. Чтобы попасть в Лахденпохья по ж/д путям, нужно сесть в электропоезд «Кузнечное-Сортавала» или в поезд дальнего следования по маршруту «Санкт-Петербург-Костомукша» и выйти на ближайших к этому городу остановках – Хуухканмяки или Яккима.