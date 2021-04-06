Природа Карелии удивительна и уникальна, и для ее сохранения на территории Республики организованы 168 природоохранных зон. В их число входит заказник «Западный архипелаг», который представляет собой группу островов в Ладожском озере. Он находится в Лахденпохском районе Карелии в 30 км от г. Лахденпохья и 48 км от Сортавалы.

Особо охраняемая зона занимает площадь в 19 527 га, из которой 393 га – это территория суши.

Географические данные и климатические особенности

Основная часть островов заказника вытянулась на 15 км с севера на юг. Самыми большими островами архипелага являются:

Кугрисаари;

Макаринсаари;

Хейнясенмаа.

Ее два других крупных острова – Воссинойсаари и Ялаянсаари – находятся на расстоянии 14 км от других больших островов Карелии. В структуру заказника также входит 2-километровая акватория вокруг каждого участка суши.

Климат Лахденпохского района довольно мягкий, переходящий от морского к континентальному, и практически не отличается от общекарельского. Дополнительное смягчающее воздействие на климат в этом регионе оказывает близость Ладоги и Балтийского озера. Самые теплые и ясные дни в районе заказника бывают в период с середины мая по середину июля, когда солнце находится на небосводе в течение 20 часов в сутки и наступает сезон белых ночей. Благодаря таким географическим и климатическим особенностям погода в этой части Карелии схожа с той, которая типична для средней полосы РФ.

История и цели создания заказника

Документально особая природоохраняемая зона «Западный архипелаг» была задекларирована правительством Республики Карелия 27 февраля 1996 года. Своим постановлением карельские власти стремились добиться следующих результатов:

сохранение и оптимизация использования ценных природных ресурсов в прибрежных районах Ладожского озера;

поддержание общего экобаланса;

развитие туристической отрасли в регионе путем создания благоприятных условий для активного отдыха.

Для достижения поставленных целей на территории заказника запрещена следующая деятельность: