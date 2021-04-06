Природа Карелии удивительна и уникальна, и для ее сохранения на территории Республики организованы 168 природоохранных зон. В их число входит заказник «Западный архипелаг», который представляет собой группу островов в Ладожском озере. Он находится в Лахденпохском районе Карелии в 30 км от г. Лахденпохья и 48 км от Сортавалы.
Особо охраняемая зона занимает площадь в 19 527 га, из которой 393 га – это территория суши.
Основная часть островов заказника вытянулась на 15 км с севера на юг. Самыми большими островами архипелага являются:
Ее два других крупных острова – Воссинойсаари и Ялаянсаари – находятся на расстоянии 14 км от других больших островов Карелии. В структуру заказника также входит 2-километровая акватория вокруг каждого участка суши.
Климат Лахденпохского района довольно мягкий, переходящий от морского к континентальному, и практически не отличается от общекарельского. Дополнительное смягчающее воздействие на климат в этом регионе оказывает близость Ладоги и Балтийского озера. Самые теплые и ясные дни в районе заказника бывают в период с середины мая по середину июля, когда солнце находится на небосводе в течение 20 часов в сутки и наступает сезон белых ночей. Благодаря таким географическим и климатическим особенностям погода в этой части Карелии схожа с той, которая типична для средней полосы РФ.
Документально особая природоохраняемая зона «Западный архипелаг» была задекларирована правительством Республики Карелия 27 февраля 1996 года. Своим постановлением карельские власти стремились добиться следующих результатов:
Для достижения поставленных целей на территории заказника запрещена следующая деятельность:
вырубка леса;
пахотное освоение земель;
разработка полезных ископаемых;
промышленное и гражданское строительство;
охота в весенний сезон;
сбор растений и отлов животных, занесенных в Федеральную и Региональную Красные Книги;
посещение заказника в период активного размножения фауны – с 25 апреля по 1 июля.
Туристам, решившим посетить «Западный архипелаг», будет интересно не только увидеть уникальную первозданную природу заказника, в котором сохранились и успешно размножаются редкие представители флоры и фауны, но и узнать следующие любопытные факты:
о. Хейнясенмаа ранее назывался Сенный, а на его территории в XV в. был построен Троицкий монастырь. Также на этом острове в 50-е годы XX ст. проводились испытания ядерных боеголовок;
о. Воссинойсаари с 1886 года принадлежал Валаамскому монастырю. Там монахи построили каменную церковь и скит отшельников. Развалины древнего храма посетители острова могут увидеть и сейчас;
на небольшом острове архипелага – Рахмансаари в августе-сентябре 1941 года проходили ожесточенные бои, в которых советские войска понесли огромные потери. О тех трагических событиях современникам напоминает братская могила героически сражавшихся воинов;
у берегов архипелага обитает уникальный представитель карельской фауны – ладожская кольчатая нерпа. Этот эндем образует островные залежки летом и осенью.