Общее число жителей района составляет 34 521 чел., что по плотности соответствует 5,8 чел./км². Площадь всего региона – 5951,48 км². Его соседние районы – Медвежьегорский, Суоярвский, Пряжинский и Прионежский. На юго-востоке он примыкает к Онежскому озеру.

История местности

Кондопога как волок на пути «из варяг в греки» впервые упоминается в древних письменах, датируемых 1495 годом. Начиная с XV века и по XVII столетие включительно, Кондопожский район входил в состав Кижского погоста. В этот период наблюдалось активное заселение региона карелами и славянами. Первых шведы вытесняли из Приладожья, а вторых – из Новгорода. В XVIII-XIX веках территория района называлась Кондопожской волостью. Именно в этот период начинается активное развитие региона. Здесь открываются железообрабатывающие и медеплавильные фабрики, разрабатывается карьер декоративного камня. Кроме этого, создается первый в Российской империи курорт – Марциальные воды.

В начале XX века район переходит в состав Петрозаводского уезда Олонецкой губернии. Это дает дополнительный толчок к развитию. Начинается прокладка железнодорожных путей, открывается ж/д маршрут «Санкт-Петербург – Мурманск», строится деревообрабатывающий завод, запускается работа бумажной и целлюлозной фабрик, а также гидроэлектростанции. В 1927 году Кондопожский район официально вошел в состав Карельской ССР.

Начиная с 1941 года и по 1944, регион находился под финской оккупацией. При отступлении инфраструктура района была практически полностью разрушена. В Кондопоге частично уцелели только несколько кирпичных зданий. С этого момента началось активное восстановление региона. К концу XX века административный центр Кондопожского района стал одним из самых индустриально развитых во всей Карелии. Сегодня процесс развития области набирает новые обороты.

Природно-климатические особенности

Климат на данной территории Республики умеренно континентальный. В холодный период, который длится с ноября по май, средняя температура воздуха составляет -11° С. В летние месяцы температура колеблется от +16° до +20° С. Наибольшее количество осадков выпадает в июне-октябре. Климатические условия региона неизбежно отражаются на его природно-географических особенностях.

В восточной части района есть почвы с уникальным геологическим составом, а именно шунгитовые сланцы, доломиты и измененные под воздействием воды и температур метасоматические породы. Для таких почв характерно высокое содержание Cu, Мо, Mn, Se. Большая часть района покрыта ельниками и сосняками. Изредка в хвойном массиве встречаются осины и ценная порода карельской березы. В лесах Кондопожского района водятся лоси, лисы, кабаны, а также белки, норки и другие грызуны. Флора региона типична для тайги и богата травами и кустарниками. Царство грибов также представлено в большом своем многообразии.

Водоемы составляют не более 1/4 территории. По ней с северо-запада на юго-восток протекает р. Суна. Древние карелы называли ее «матерью водопадов». Они имели в виду три каскада: ПорПорог (16,8 м), Гирвас (14,8 м) и Кивач (10,7 м). Первые два давно обмелели и высохли, а мощь последнего – Кивача – уменьшилась как минимум в два раза. Однако он не перестает привлекать внимание туристов, тем более, что находится в одноименной заповедной зоне. Заказник вокруг водопада бы создан с целью защиты лесного массива от вырубки.

Другими примечательными водными объектами Кондопожской области являются:

о. Укша, или Укшозеро, богатое рыбой, преимущественно, лососиной . На его небольшой площади – 11 км² – расположены 15 островов. Ежегодно тысячи рыбаков со всех уголков РФ приезжают сюда за большим уловом;

. На его небольшой площади – 11 км² – расположены 15 островов. Ежегодно тысячи рыбаков со всех уголков РФ приезжают сюда за большим уловом; Пальозеро . Его площадь – чуть более 100 км². Несмотря на то, что оно служит водохранилищем для ГЭС и в него стекают стоки из пос. Гиврас, в нем обитает много видов рыбы, а его чистые пляжи привлекают сотни туристов;

. Его площадь – чуть более 100 км². Несмотря на то, что оно служит водохранилищем для ГЭС и в него стекают стоки из пос. Гиврас, в нем обитает много видов рыбы, а его чистые пляжи привлекают сотни туристов; о. Сандал с его 83-мя островами . Площадь его водной глади – 153 км². За счет двух дамб, построенных в 1928 и 1936 годах, оно превратилось в водохранилище местной ГЭС. В нем водятся щука, сиг, налим, лещ, окунь и даже форель;

. Площадь его водной глади – 153 км². За счет двух дамб, построенных в 1928 и 1936 годах, оно превратилось в водохранилище местной ГЭС. В нем водятся щука, сиг, налим, лещ, окунь и даже форель; Кедроозеро. Его главная особенность в том, что вода в нем никогда не убывает. На одном уровне ее удерживает каменистое дно и высокие скалистые берега.

Интересные туристические места

Большинство туристов приезжают в Кондопожский район, чтобы в первую очередь посетить ее природные достопримечательности, к которым относятся:

Источники целебных вод и грязей. Они находятся на территории курорта «Марциальные воды». Для того чтобы проверить их лечебные свойства, не обязательно покупать путевку в санаторий. Воду можно набрать в свою тару из бюветов. Однако стоит помнить, что из-за высокого содержания в ней железа, она имеет вкус ржавчины и быстро приобретает желтоватый оттенок. Каскад Кивач – удивительной красоты падун, воспетый в литературе и живописи. Его определенно стоит увидеть воочию, чтобы получить незабываемые впечатления. Гирвасский вулкан. Более 3 млрд лет назад в этой местности действовал вулкан, который изливал лаву в радиусе 50 км. Лавовые окаменелости причудливых форм частично сохранились и до наших дней. Карьер у д. Белая гора, где велась разработка мрамора в XVIII в. В 2017 г. по местам мраморной ломки проложили туристический маршрут.

Кроме нерукотворных объектов, в Кондопожском районе есть еще 93 историко-культурных памятника. Наиболее известный – Успенская церковь, возведенная в к. XVIII в., – к сожалению, сгорела в 2018 году. Ее аутентичный внешний вид и богатое внутреннее убранство можно оценить, глядя на архивные фото в Музее Кондопожского края. Всего в музее 4 экспозиции. Первая рассказывает об истории возникновения и развития края, вторая – о быте и традициях местных жителей, третья – иллюстрирует период Великой Отечественной войны и последняя знакомит посетителей музея с современными достижениями и героями этого края.